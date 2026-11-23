Global Rescue advirtió sobre los riesgos de sufrir lesiones graves en la cabeza y el cuello mientras se practica surf en las playas de Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas

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Costa Rica es uno de los destinos internacionales más atractivos para practicar surf, gracias a sus playas, aguas cálidas y condiciones de oleaje durante buena parte del año. Sin embargo, una organización internacional de asistencia médica advirtió que incluso una clase para principiantes puede terminar en una emergencia que comprometa la vida o provoque lesiones permanentes.

La organización Global Rescue, especializada en rescate y evacuaciones médicas, expuso los riesgos asociados con esta actividad a partir del caso de uno de sus miembros, quien sufrió una grave fractura en la columna cervical durante una clase de surf.

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Según el relato publicado por la entidad, la persona cayó de cabeza contra la arena y experimentó inmediatamente un intenso dolor en el cuello y la cabeza.

Las autoridades locales coordinaron su traslado a un hospital cercano, donde los médicos diagnosticaron la fractura. Debido a la gravedad de la lesión, fue necesaria una evaluación especializada y posteriormente una evacuación en ambulancia aérea hacia un centro médico próximo a su hogar.

¿Por qué una caída practicando surf puede ser tan peligrosa?

Global Rescue explicó que las lesiones no se limitan a golpes leves o moretones. Una caída puede provocar traumatismos craneales, fracturas faciales, lesiones dentales e incluso daños graves en la columna vertebral.

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Uno de los escenarios más peligrosos ocurre cuando el surfista cae de cabeza en aguas poco profundas y golpea violentamente el fondo marino.

La fuerza del impacto puede comprimir o doblar bruscamente la columna cervical, comprometiendo estructuras fundamentales para el movimiento y otras funciones del organismo.

El riesgo aumenta porque estos accidentes ocurren dentro del agua, donde una persona lesionada también debe enfrentar la posibilidad de ahogamiento.

Ante una sospecha de lesión cervical, los especialistas recomiendan evitar movimientos innecesarios del cuello y solicitar inmediatamente asistencia de emergencia.

Playas como Tamarindo, Nosara, Santa Teresa, Dominical y Pavones figuran entre los destinos que atraen a surfistas internacionales por sus diferentes condiciones de oleaje. (Foto cortesía Capture the atlas).

Síntomas que no deben ignorarse después de una caída

Otro de los peligros identificados son las conmociones cerebrales, que pueden producirse cuando el deportista golpea su cabeza contra la tabla, otra persona o el fondo del océano.

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Entre las señales de alerta se encuentran dolores de cabeza, mareos, confusión, náuseas, alteraciones visuales y problemas de memoria.

La organización recordó que no es necesario perder el conocimiento para sufrir una conmoción.

Además, síntomas como vómitos persistentes, convulsiones, debilidad o alteraciones de la conciencia requieren atención médica urgente.

Los golpes en el pecho o abdomen también pueden ocultar lesiones internas, aunque inicialmente parezcan simples contusiones.

Playas costarricenses presentan diferentes niveles de dificultad

El informe destaca que Costa Rica ofrece condiciones muy distintas dependiendo de la región y la época del año.

En Guanacaste, Tamarindo cuenta con infraestructura turística y escuelas de surf que atraen a principiantes, mientras que Playa Grande presenta olas más rápidas y potentes.

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Nosara y Playa Guiones son reconocidas por la constancia de sus olas, mientras que Santa Teresa puede experimentar oleajes fuertes.

En el Pacífico sur, Dominical presenta condiciones que demandan mayor experiencia, mientras que Pavones es reconocida por sus extensas olas izquierdas.

En el Caribe, Salsa Brava, en Puerto Viejo, destaca por sus olas sobre arrecife, consideradas especialmente exigentes.

La organización advierte que los visitantes no deben asumir que todas las playas presentan condiciones similares.

Los especialistas advierten que los golpes contra tablas, rocas y el fondo marino pueden ocasionar conmociones cerebrales, fracturas y traumatismos.

Distancia de hospitales puede complicar las emergencias

Global Rescue también señaló que parte de la infraestructura médica especializada de Costa Rica se concentra en San José y otros centros urbanos.

Por ello, una lesión grave en una comunidad costera alejada puede requerir traslados prolongados y coordinación para acceder a servicios especializados.

La organización recomienda a los viajeros conocer previamente la ubicación de los centros médicos y las posibilidades de recibir atención por traumatismos graves.

Asimismo, aconseja elegir playas acordes con la experiencia personal, contratar instructores calificados, revisar el equipo y evitar lanzarse de cabeza al agua.

El caso documentado evidencia que los accidentes graves no ocurren exclusivamente entre surfistas profesionales o durante condiciones extremas.

La principal advertencia es que una caída aparentemente rutinaria puede convertirse en una emergencia médica, incluso durante una clase recreativa en una playa turística.

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