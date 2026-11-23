Huang renunció a la conducción de Nvidia después de que trascendieran sus escandalosas relaciones extramatrimoniales.

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A las 12:15 horas, as acciones del gigante de los chips Nvidia repuntan 32% este lunes después de que el desplome del mercado de la IA provocara una caída en picada de las acciones de semiconductores, que registraron su peor semana desde 2001. Las acciones estaban en camino de romper una racha de siete días de pérdidas después de que el presidente de los EEUU Donald Trump pidiera públicamente a la junta directiva del gigante de los chips de IA que restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo, decisión que se confirmó antes de la apertura de la operatoria formal de Wall Street.

El índice tecnológico Nasdaq rebota un 6,7%, con lo que consigue recuperar ampliamente las pérdidas del viernes anterior, otra vez por encima de los 24.000 puntos. El Dow Jones de Industriales avanza un 2,8% y el promedio S&P 500 gana 4,8 por ciento.

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Huang había dimitido el 12 de noviembre en medio de informaciones sobre dos supuestas aventuras extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa por la inteligencia estadounidense de tener vínculos con el Gobierno chino.

La empresa informó esta mañana que el directorio votó por unanimidad tras reunirse con Huang. Dijo estar satisfecha con su “franqueza” y su capacidad para liderar. Añadió que, “tras recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos”, concluyó que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional.

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso”, dijo Huang en el comunicado. El presidente del directorio, Harvey Jones, aseguró que la junta cree que Huang “es la persona adecuada para dirigir Nvidia”.

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Huang, cofundador de la compañía, había renunciado el 12 de noviembre sin que Nvidia diera una razón. Su salida siguió a informaciones de prensa sobre una relación personal con una mujer que habría mantenido contactos con un oficial del servicio de inteligencia chino. Funcionarios estadounidenses dicen que no han concluido que ella espiara para China, y Beijing rechaza las acusaciones. Nvidia informó de que un comité de directores independientes, con asesoría legal externa, investiga las informaciones sobre que Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera, y que él apoya esa investigación.

Las acciones de sus competidores AMD (+7%) y Broadcom (+2%) también recuperan posiciones tras desplomarse en porcentajes de dos dígitos la semana pasada.

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Las acciones de Arm Holdings subieron 17,6% después de que el diseñador de chips anunciara que su director ejecutivo, René Haas, renovó su contrato para permanecer en la compañía hasta 2033. Según se informó, Haas figuraba entre los nombres que Nvidia consideró como posible sucesor de Huang tras su renuncia a principios de este mes.

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El fabricante de chips de memoria Micron Technology (+19,3%) y su competidor SK Hynix (+21%) también subieron. Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fabricante de chips Nvidia, subieron un 15,5%. El fabricante de equipos ASML aumentó un 10,2 por ciento.

La recuperación se produce tras una caída generalizada en el sector de la IA, que siguió al sólido debut bursátil de Anthropic (-0,1%). Las acciones del desarrollador de IA se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes por la mañana, después de cerrar con una caída del 9% el viernes.

“Los inversores se preguntan si las enormes sumas destinadas a los centros de datos de IA generarán suficientes beneficios para justificar el gasto. Las valoraciones de algunas empresas de IA y sus modelos de negocio también siguen siendo motivo de preocupación”, indicó Yahoo Finance.

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La preocupación por una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de los EEUU, la inestabilidad en el liderazgo de Nvidia y una posible desaceleración del gasto en IA tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han aumentado la presión.

Hay que recordar que la suba de Nvidia se produce tras una caída de más del 40% en sus acciones durante el último mes.