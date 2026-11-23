La CCIT pidió revisar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial ante el bajo número de contratos registrados desde su entrada en vigor. (FOTO: La Prensa)

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La temporada de fin de año representa una oportunidad para miles de hondureños que buscan generar ingresos adicionales o conseguir su primera experiencia laboral. Sin embargo, las condiciones establecidas en la Ley de Empleo Parcial podrían limitar las posibilidades de contratación durante uno de los períodos de mayor actividad económica.

Los restaurantes, hoteles, pequeños comercios y empresas dedicadas a organizar eventos necesitan reforzar sus equipos de trabajo ante el incremento de clientes, convivios empresariales, graduaciones y celebraciones familiares.

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El problema es que muchas de estas actividades requieren personal únicamente durante algunas horas o determinados días de la semana, una modalidad que no encaja con la legislación vigente, que establece jornadas de entre 18 y 33 horas semanales.

Para los pequeños negocios, cumplir con ese mínimo puede resultar complicado cuando solo necesitan contratar trabajadores durante los fines de semana o para eventos específicos de cinco o diez horas.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de reformas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, con el propósito de facilitar su aplicación y ampliar las posibilidades de contratación en diferentes actividades económicas.

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El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, cuestionó la burocracia que rodea la aplicación de la normativa y sostuvo que sus procedimientos actuales dificultan su aprovechamiento por parte del sector privado.

Facilidad para empleos

En la misma línea, Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), señaló que la legislación tiene demasiados obstáculos y que los trámites ante la Secretaría de Trabajo restan atractivo a esta modalidad de contratación.

Qubain considera que el empleo parcial debe representar una alternativa voluntaria, tanto para las empresas como para las personas que buscan trabajar bajo jornadas reducidas.

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La iniciativa fue recibida por la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional, representada por la diputada Sara Zavala, quien anunció que los documentos serán sometidos a revisión y socialización.

Representantes del sector empresarial y obrero han planteado cuestionamientos a la legislación y solicitado su derogación.

Uno de los principales cuestionamientos es que la ley no ha generado el volumen de contrataciones que se esperaba cuando fue aprobada durante el primer trimestre de 2026. Las dificultades para cumplir con las jornadas mínimas y los procedimientos administrativos han llevado a que numerosos establecimientos no encuentren conveniente utilizar esta figura laboral.

El problema afecta particularmente a los pequeños empresarios, quienes necesitan trabajadores adicionales durante períodos específicos pero no cuentan con recursos suficientes para mantener personal en jornadas más prolongadas.

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De acuerdo con estimaciones mencionadas durante la discusión legislativa, las contrataciones realizadas mediante esta modalidad rondan las 300, una cifra que evidencia la distancia entre las expectativas iniciales y los resultados obtenidos.

Jóvenes y estudiantes, afectados por las restricciones

La discusión también involucra a estudiantes y jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral sin abandonar sus actividades académicas. Para este sector, trabajar durante los fines de semana, vacaciones o temporadas de alta demanda representa una oportunidad de conseguir ingresos y adquirir experiencia.

Los empleos en ventas, atención al cliente, restaurantes, hotelería y organización de eventos suelen ofrecer posibilidades de incorporación temporal, pero requieren condiciones contractuales que se adapten a jornadas específicas.

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La temporada de fin de año incrementa la demanda de trabajadores en el comercio y la hotelería de Honduras.

Por ello, los empresarios consideran necesario que la legislación permita contrataciones por menos de 18 horas semanales, con las garantías laborales correspondientes.

Reformas pendientes en el Congreso

La Comisión de Trabajo tendrá que analizar los cambios y escuchar las posiciones de los sectores involucrados antes de avanzar con el proceso legislativo. Entre los asuntos que requieren revisión figuran los límites de las jornadas, los trámites de registro de contratos, las sanciones y los mecanismos de afiliación y aportación al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La cercanía de las fiestas de fin de año aumenta la presión para alcanzar acuerdos, pues cada semana que transcurre representa menos tiempo para que los negocios puedan planificar nuevas contrataciones. El reto será encontrar un equilibrio entre la flexibilidad que demanda el sector privado y la protección de los derechos de los trabajadores.

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