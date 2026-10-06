Historias

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Naomi Korir convivió desde los 13 años con una afección congénita que limitaba sus entrenamientos; tres cirugías y un programa de recuperación en Kenya le abrieron el camino al atletismo internacional

Convivió desde la infancia con una conexión anormal entre el tracto urinario y el aparato genital; tres cirugías y un programa de recuperación le abrieron el camino al atletismo internacional (Naomi Korir)
Convivió desde la infancia con una conexión anormal entre el tracto urinario y el aparato genital; tres cirugías y un programa de recuperación le abrieron el camino al atletismo internacional (Naomi Korir)
Guardar

Naomi Korir es una atleta keniana de 28 años especialista en 800 y 1.500 metros, con una marca personal de 1:59.19. A los 13 años le diagnosticaron una fístula genitourinaria congénita, una conexión anormal entre el tracto urinario y el aparato genital. El padecimiento requirió tres intervenciones quirúrgicas y marcó su infancia, pero no truncó su carrera.

En agosto de 2026, la keniana cruzó la línea de llegada en quinto lugar en la final de la milla de los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow: su primera final individual en un gran evento internacional. De niña practicaba fútbol, rugby y atletismo, pero la dolencia la empujó a reducir su actividad.

PUBLICIDAD

“Disminuí mi entrenamiento a distancias más cortas para reducir el escurrimiento. Empecé a hacer los 100 metros con vallas”, relató en diálogo con la BBC Sport Africa. El vínculo con el deporte, sin embargo, nunca se cortó del todo. “La mayoría de la gente me evitaba. Hacía muchas actividades solo para pasar el tiempo y no sentirme excluida”, agregó.

Dos cirugías fallidas antes de encontrar la solución en Eldoret

Una mujer con sudadera gris y mochila al hombro posa en un camino de tierra rodeado de árboles y vegetación
La corredora keniana especializada en 800 y 1.500 metros padeció desde los 13 años una fístula genitourinaria congénita que limitaba sus entrenamientos (Naomi Korir)

Las dos primeras intervenciones no resolvieron el problema. Recién en agosto de 2013, cuando tenía 13 años, el Hospital Gynocare de Eldoret, su ciudad natal, logró lo que los procedimientos anteriores no pudieron. El centro, especializado en fístula, obstetricia y salud reproductiva, atiende pacientes de toda África oriental desde 2011.

PUBLICIDAD

La atención allí es gratuita. Su directora, Caroline Mabeya, explicó a la BBC el peso emocional del proceso: “Cuando ingresan, están destruidas, tienen baja autoestima. Se hace un esfuerzo enorme para que sean lo suficientemente fuertes como para volver a la comunidad”. Junto a la cirugía, el hospital ofrece un programa de acompañamiento posoperatorio orientado a la reconstrucción personal.

La afección que padeció la mediofondista afecta a unas 500.000 mujeres en el mundo, según estimaciones de la revista Frontiers. Algunas la desarrollan tras el parto; otras, como ella, nacen con ella. En el África subsahariana persiste como un problema de salud pública, dado que el acceso a procedimientos simples —que en otros países prácticamente erradicaron la enfermedad— sigue siendo limitado para gran parte de la población.

Tras la operación, terminó el secundario y dio el salto al atletismo profesional

Seis personas con ropa deportiva corren por un camino de tierra rodeado de árboles y vegetación
Naomi Korir fue diagnosticada a los 13 años con una apertura anormal entre el tracto urinario y el aparato genital; tras dos cirugías fallidas, una tercera intervención en el Hospital Gynocare de Eldoret resolvió la afección (Naomi Korir)

La atleta completó sus estudios dentro del programa “Beyond Fistula” del centro médico. En 2019 inició su carrera en las pistas. Dos años después integró el equipo keniano que obtuvo la medalla de plata en el relevo mixto 2x2x400 metros junto a Ferguson Rotich, en los Mundiales de Relevos de Polonia.

En 2022 sumó una medalla de plata al formar parte del conjunto campeón en el relevo 4x400 metros en los Campeonatos Africanos de Mauricio. Ese mismo año compitió en los Mundiales bajo techo de Belgrado y, un año más tarde, en los Mundiales de Budapest. La final de la milla en Glasgow, en agosto de 2026, fue su primer desempeño individual en una gran cita del atletismo mundial.

Con la mira en Beijing y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Vista a través de un reflejo del número '2028', mostrando el Coliseo Memorial de Los Ángeles con los anillos olímpicos y una antorcha encendida.
La atleta de Eldoret combina las pruebas de mediofondo con el objetivo de llegar a Beijing y a Los Ángeles 2028, luego de superar una condición que limitó su actividad desde niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese bagaje, la corredora tiene la vista puesta en los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Beijing y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Sé que soy una campeona en la vida, porque vencer la fístula ya es una victoria. Ahora aspiro a serlo en el deporte”, afirmó ante la BBC.

Su trayectoria también tiene un destinatario concreto: las mujeres que hoy reciben atención en Gynocare. “Estoy dando esperanza a jóvenes que quizás la perdieron. Necesitan volver a vivir y disfrutar la vida”, señaló. Mabeya fue directa sobre el efecto que produce la atleta en las pacientes actuales del centro, “Naomi les hace ver que es posible salir de esas dificultades y triunfar”.

La fístula genitourinaria afecta a entre 50.000 y 100.000 mujeres por año en el mundo

Un atleta vestido con ropa deportiva roja y negra corre sobre una pista de atletismo con árboles al fondo
La Organización Mundial de la Salud estima que la dolencia registra entre 50.000 y 100.000 nuevos casos anuales y persiste como un desafío sanitario en el África subsahariana (Naomi Korir)

La fístula genitourinaria es una apertura anormal entre el tracto urinario y el aparato genital que provoca pérdida involuntaria de orina. Puede ser congénita —como en el caso de Korir— o desarrollarse tras un parto complicado. Un estudio publicado en mayo de 2026 en la revista Gynecology & Reproductive Health, con datos del Hospital de Sikasso, en Mali, confirmó que la cirugía correctiva logra resultados exitosos en el 85,70% de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 50.000 y 100.000 mujeres desarrollan la dolencia cada año, con una incidencia de 1,24 casos por cada 1.000 partos en el África subsahariana. Los autores del estudio concluyen que la afección “sigue siendo un problema real de salud pública” y señalan la necesidad de reforzar la capacitación del personal médico y ampliar el acceso a la cirugía correctiva en zonas rurales de África.

Temas Relacionados

AtletismoKeniaJuegos OlímpicosLos Ángeles 2028OMSFístula genitourinariaÁfricaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Stuckie, el perro que quedó atrapado dentro de un árbol y fue hallado 20 años después

El cuerpo apareció durante la tala de un roble en Georgia en 1980 y sorprendió a los trabajadores por el estado en que se encontraba. Las condiciones del interior del tronco permitieron que los restos permanecieran conservados durante décadas

La historia de Stuckie, el perro que quedó atrapado dentro de un árbol y fue hallado 20 años después

Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

Lo hallaron vestido con ropa ajena, en delirio, repitiendo un nombre. Más de 170 años después, las hipótesis se acumulan y la verdad sigue sin aparecer

Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

4.807 metros, tres países y un alpinista de 9 años: la historia de un viaje entre padre e hijo que podría ser un récord

Lelio Massimo di Roccasecca completó el ascenso por la ruta francesa desde Chamonix hasta la mayor elevación de los Alpes. La hazaña todavía no cuenta con homologación oficial, aunque el caso ya está bajo análisis del Libro Guinness

4.807 metros, tres países y un alpinista de 9 años: la historia de un viaje entre padre e hijo que podría ser un récord

Sobrevivió a una meningitis que le dejó secuelas físicas y se convirtió en referente del deporte olímpico y la moda italiana

La triatleta perdió las falanges de las manos y los pies tras contraer la enfermedad en 2011. Hoy es una figura global de la diversidad corporal y la inclusión, con presencia destacada tanto en el deporte como en la industria del diseño

Sobrevivió a una meningitis que le dejó secuelas físicas y se convirtió en referente del deporte olímpico y la moda italiana

La masacre de Thammasat: la mañana sangrienta en la que una universidad de Tailandia se convirtió en un campo de tortura y muerte

El 6 de octubre de 1976, policías, fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de extrema derecha irrumpieron en el campus donde miles de estudiantes protestaban contra el regreso del exdictador de Tailandia Thanom Kittikachorn

La masacre de Thammasat: la mañana sangrienta en la que una universidad de Tailandia se convirtió en un campo de tortura y muerte

DEPORTES

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

“Da un poco de miedo”: la fuerte sentencia de una figura de la F1 tras la falla en los autos que provocó un caos en el GP de Baréin

“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el GP de Singapur de la F1: todo lo que hay que saber

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

TELESHOW

Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

La frase sobre Luck Ra que molestó a La Joaqui adelante de Tiago PZK: “Hay que respetar a mi pareja”

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

La furia de Nicole Neumann contra un vecino que amenazó matar a sus corderos: “Dijo que los va a hacer estofado”

La emoción de Nacha Guevara al recibir un inesperado regalo de Celia Messi: “Me dio una alegría muy grande”

INFOBAE AMÉRICA

Claudia Magaly Munguía Mayorga sigue sin contacto con su familia tras su detención en Nicaragua

Claudia Magaly Munguía Mayorga sigue sin contacto con su familia tras su detención en Nicaragua

J.P. Morgan estima que las negociaciones para reactivar Cobre Panamá podrían extenderse hasta 2027

El enigma de un hueso de 1883 reescribe la historia de la ballena jorobada

Asambleas médicas en Honduras cumplen quinta semana y generan críticas por impacto en atención hospitalaria

El diario íntimo del papa Francisco revela su pensamiento más profundo: tres décadas de reflexiones que llegan a 94 países en noviembre