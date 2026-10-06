La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Convivió desde la infancia con una conexión anormal entre el tracto urinario y el aparato genital; tres cirugías y un programa de recuperación le abrieron el camino al atletismo internacional (Naomi Korir)

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Naomi Korir es una atleta keniana de 28 años especialista en 800 y 1.500 metros, con una marca personal de 1:59.19. A los 13 años le diagnosticaron una fístula genitourinaria congénita, una conexión anormal entre el tracto urinario y el aparato genital. El padecimiento requirió tres intervenciones quirúrgicas y marcó su infancia, pero no truncó su carrera.

En agosto de 2026, la keniana cruzó la línea de llegada en quinto lugar en la final de la milla de los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow: su primera final individual en un gran evento internacional. De niña practicaba fútbol, rugby y atletismo, pero la dolencia la empujó a reducir su actividad.

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“Disminuí mi entrenamiento a distancias más cortas para reducir el escurrimiento. Empecé a hacer los 100 metros con vallas”, relató en diálogo con la BBC Sport Africa. El vínculo con el deporte, sin embargo, nunca se cortó del todo. “La mayoría de la gente me evitaba. Hacía muchas actividades solo para pasar el tiempo y no sentirme excluida”, agregó.

Dos cirugías fallidas antes de encontrar la solución en Eldoret

La corredora keniana especializada en 800 y 1.500 metros padeció desde los 13 años una fístula genitourinaria congénita que limitaba sus entrenamientos (Naomi Korir)

Las dos primeras intervenciones no resolvieron el problema. Recién en agosto de 2013, cuando tenía 13 años, el Hospital Gynocare de Eldoret, su ciudad natal, logró lo que los procedimientos anteriores no pudieron. El centro, especializado en fístula, obstetricia y salud reproductiva, atiende pacientes de toda África oriental desde 2011.

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La atención allí es gratuita. Su directora, Caroline Mabeya, explicó a la BBC el peso emocional del proceso: “Cuando ingresan, están destruidas, tienen baja autoestima. Se hace un esfuerzo enorme para que sean lo suficientemente fuertes como para volver a la comunidad”. Junto a la cirugía, el hospital ofrece un programa de acompañamiento posoperatorio orientado a la reconstrucción personal.

La afección que padeció la mediofondista afecta a unas 500.000 mujeres en el mundo, según estimaciones de la revista Frontiers. Algunas la desarrollan tras el parto; otras, como ella, nacen con ella. En el África subsahariana persiste como un problema de salud pública, dado que el acceso a procedimientos simples —que en otros países prácticamente erradicaron la enfermedad— sigue siendo limitado para gran parte de la población.

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Tras la operación, terminó el secundario y dio el salto al atletismo profesional

Naomi Korir fue diagnosticada a los 13 años con una apertura anormal entre el tracto urinario y el aparato genital; tras dos cirugías fallidas, una tercera intervención en el Hospital Gynocare de Eldoret resolvió la afección (Naomi Korir)

La atleta completó sus estudios dentro del programa “Beyond Fistula” del centro médico. En 2019 inició su carrera en las pistas. Dos años después integró el equipo keniano que obtuvo la medalla de plata en el relevo mixto 2x2x400 metros junto a Ferguson Rotich, en los Mundiales de Relevos de Polonia.

En 2022 sumó una medalla de plata al formar parte del conjunto campeón en el relevo 4x400 metros en los Campeonatos Africanos de Mauricio. Ese mismo año compitió en los Mundiales bajo techo de Belgrado y, un año más tarde, en los Mundiales de Budapest. La final de la milla en Glasgow, en agosto de 2026, fue su primer desempeño individual en una gran cita del atletismo mundial.

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Con la mira en Beijing y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La atleta de Eldoret combina las pruebas de mediofondo con el objetivo de llegar a Beijing y a Los Ángeles 2028, luego de superar una condición que limitó su actividad desde niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese bagaje, la corredora tiene la vista puesta en los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Beijing y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Sé que soy una campeona en la vida, porque vencer la fístula ya es una victoria. Ahora aspiro a serlo en el deporte”, afirmó ante la BBC.

Su trayectoria también tiene un destinatario concreto: las mujeres que hoy reciben atención en Gynocare. “Estoy dando esperanza a jóvenes que quizás la perdieron. Necesitan volver a vivir y disfrutar la vida”, señaló. Mabeya fue directa sobre el efecto que produce la atleta en las pacientes actuales del centro, “Naomi les hace ver que es posible salir de esas dificultades y triunfar”.

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La fístula genitourinaria afecta a entre 50.000 y 100.000 mujeres por año en el mundo

La Organización Mundial de la Salud estima que la dolencia registra entre 50.000 y 100.000 nuevos casos anuales y persiste como un desafío sanitario en el África subsahariana (Naomi Korir)

La fístula genitourinaria es una apertura anormal entre el tracto urinario y el aparato genital que provoca pérdida involuntaria de orina. Puede ser congénita —como en el caso de Korir— o desarrollarse tras un parto complicado. Un estudio publicado en mayo de 2026 en la revista Gynecology & Reproductive Health, con datos del Hospital de Sikasso, en Mali, confirmó que la cirugía correctiva logra resultados exitosos en el 85,70% de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 50.000 y 100.000 mujeres desarrollan la dolencia cada año, con una incidencia de 1,24 casos por cada 1.000 partos en el África subsahariana. Los autores del estudio concluyen que la afección “sigue siendo un problema real de salud pública” y señalan la necesidad de reforzar la capacitación del personal médico y ampliar el acceso a la cirugía correctiva en zonas rurales de África.

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