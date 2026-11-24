Albert Dekker había nacido el 20 de diciembre de 1905 en Brooklyn con el nombre Thomas Albert Ecke Van Dekker

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Jeraldine Saunders llevaba tres días llamando al departamento de Albert Dekker sin que nadie levantara el teléfono. El jueves 2 de mayo de 1968, la pareja había asistido junta al estreno de The Latent Heterosexual, la obra de Zero Mostel, en el Huntington Hartford Theater de Hollywood. “Estaba de muy buen ánimo”, recordó Saunders.

Habían quedado en verse el viernes, pero sus llamadas de esa noche no obtuvieron respuesta. El sábado tampoco. El domingo a primera hora, Saunders fue hasta el edificio del 1731 North Normandie, el departamento que Dekker ocupaba hacía apenas una semana mientras esperaban cerrar la compra de una casa en Encino Hills. Encontró la puerta cubierta de notas de amigos que también lo buscaban. Deslizó una propia por debajo. Volvió esa noche y la nota seguía en el mismo lugar.

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Pidió al encargado del edificio que abriera. La cerradura no estaba trabada con pasador. Adentro, todo parecía en orden hasta que llegaron a la puerta del baño. Estaba encadenada por dentro. La forzaron.

Albert Dekker estaba arrodillado en la bañera, desnudo. Una soga de horca le rodeaba el cuello y subía hasta la barra de la cortina de ducha, aunque no lo bastante tensa como para haberlo estrangulado. Tenía los ojos vendados con un pañuelo, las muñecas esposadas a la espalda y en la boca una mordaza hecha con una pelota de goma atravesada por un alambre metálico, con cadenas a modo de riendas atadas detrás de la cabeza. Dos correas de cuero conectaban los cinturones que le ceñían el cuello y el pecho. Un tercer cinturón, en la cintura, estaba unido por una cuerda a los tobillos mediante un nudo de leñador. El extremo de esa misma cuerda subía por un costado, se enrollaba varias veces en su muñeca y terminaba sujeto en su propia mano.

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En cada brazo tenía clavada una aguja hipodérmica que los investigadores describirían después como “sucia y usada”. Con lápiz labial rojo, alguien había escrito sobre su cuerpo “esclavo” y “látigo”, una orden obscena en el tórax, y en el abdomen bajo, un dibujo. Sobre las dos punciones en la nalga derecha decía “whip”, y alrededor de los pezones habían trazado rayos de sol. Llevaba muerto desde el viernes. La posición había oscurecido la mitad inferior del cuerpo a un púrpura profundo.

Albert Dekker estaba arrodillado en la bañera, desnudo. Una soga de horca le rodeaba el cuello y subía hasta la barra de la cortina de ducha, aunque no lo bastante tensa como para haberlo estrangulado (Credit Image: © Keystone Press Agency/ZUMA Press Wire) (Grosby)

“Fue tan horrible que cuando vi el cuerpo, simplemente me desmayé”, recordó Saunders en una entrevista de 1979.

Saunders alertó a la policía de que faltaban USD 70.000 en efectivo que Dekker guardaba en el departamento. El actor había exigido cobrar en billetes su salario completo por The Wild Bunch al terminar el rodaje en México, apenas un mes antes. Otros USD 40.000 provenían de dos trabajos recientes para televisión.

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El dinero iba a ser la palanca de negociación para la casa en Encino Hills. No quedaba rastro de los billetes. También habían desaparecido un equipo de cámara y una grabadora de sonido que Dekker usaba para preparar un papel que le habían ofrecido en Fiddler on the Roof.

Un actor que llamó “insano” a McCarthy

Albert Dekker había nacido el 20 de diciembre de 1905 en Brooklyn con el nombre Thomas Albert Ecke Van Dekker. Estudió en Bowdoin College, en Maine, donde pensaba dedicarse a la psicología. Un exalumno que lo había visto actuar en producciones universitarias le escribió una carta de presentación para Alfred Lunt, uno de los actores más respetados del teatro estadounidense. En 1927, Dekker debutó en Broadway junto a Lunt, interpretando cuatro papeles distintos en una misma obra. “Al tiene una mente brillante”, dijo Lunt años después “y un alma en la que la crueldad está completamente ausente”.

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Durante una década fue una presencia fija en Broadway. En 1929 se casó con la actriz Esther Guerini, con quien tuvo tres hijos y de quien se separó en 1964 tras 25 años de matrimonio (Grosby)

Durante una década fue una presencia fija en Broadway. En 1929 se casó con la actriz Esther Guerini, con quien tuvo tres hijos y de quien se separó en 1964 tras 25 años de matrimonio. En 1937 dio el salto al cine con The Great Garrick y acumuló créditos en más de 100 películas, casi siempre en papeles secundarios. En Dr. Cyclops interpretó a un científico demente que definió el terror de ciencia ficción temprano. En The Killers compartió pantalla con Burt Lancaster y Ava Gardner. En Kiss Me Deadly fue un traficante de armas asesino. En Al este del paraíso y El cáliz de plata ocupó roles de reparto.

“El teatro es un lugar horrible para ganarse la vida - le dijo Dekker a un crítico en 1960-. Te sientan en un estante durante años. Te bajan y te sacuden el polvo y después tenés que encontrar el camino de vuelta a ese estante”.

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En 1944 ganó por amplio margen una banca en la Asamblea Estatal de California por el distrito 57, como candidato del Partido Demócrata. Sirvió de 1945 a 1947 y promovió causas de derechos laborales, libertades civiles e igualdad racial. Pero los viajes frecuentes a Sacramento le complicaban los rodajes y los legisladores ganaban menos que los actores de éxito. Volvió al cine a tiempo completo.

“La política estaría bien si yo fuera un mal actor. Pero no lo soy. Soy un buen actor y me gusta el oficio de actuar”, sostuvo en una entrevista con Los Angeles Times.

A finales de los años 40, cuando el senador Joseph McCarthy lanzó su cacería de comunistas en Hollywood, Dekker lo llamó públicamente “insano”. Fue suficiente para que lo congelaran. Los estudios dejaron de convocarlo y Dekker regresó a Broadway, donde interpretó a Willy Loman en Death of a Salesman, de Arthur Miller. Fue tan convincente que su hijo de nueve años corrió detrás del escenario después de la escena del suicidio para comprobar que su padre seguía vivo.

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Durante los años de la lista negra, su hijo Jan, de 16 años, murió por un disparo accidental autoinfligido. “Llevaba más de un año experimentando con un silenciador para rifle”, explicó Dekker en aquel momento.

Dekker resistió la lista negra hasta que el clima político giró a finales de los 60 y los “rojos” de ayer se convirtieron en héroes. En abril de 1968, un mes antes de su muerte, terminó de filmar su último papel. Encarnó a un detective ferroviario en The Wild Bunch, de Sam Peckinpah.

Albert Dekker en su personaje del film "Doctor Cíclope: El ogro de la selva"

Una investigación que cambió tres veces de hipótesis

La policía de Los Ángeles clasificó inicialmente la muerte como “suicidio indicado, caso bastante inusual”. La agencia UPI transmitió una línea que un columnista de Nueva York calificó como “la frase más desconcertante jamás escrita en un obituario”. La policía dijo que lo habían encontrado atado y esposado, y clasificó la muerte como suicidio.

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El jefe forense del condado de Los Ángeles, Thomas Noguchi, descartó el suicidio. No había nota, ningún allegado reportó cambios en su estado de ánimo y no existían indicios de que Dekker planeara quitarse la vida. Noguchi propuso en cambio la hipótesis de asfixia autoerótica, una práctica en la que el participante busca el orgasmo al borde de la asfixia. Explicó que en esos casos la víctima “casi siempre está esposada, a veces con los ojos vendados, y algunos se ponen ropa de mujer”. La soga se dispone como una polea que el participante puede controlar, pero el riesgo es que falle.

Los investigadores encontraron en el departamento elementos de bondage, artículos de cuero, látigos, cadenas y libros de pornografía sadomasoquista. Saunders confirmó que ella y Dekker usaban algunos de esos objetos en su vida sexual, pero la policía comprobó que la modelo no había estado con él desde el jueves.

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No había signos de entrada forzada. La puerta del baño estaba encadenada por dentro. La autopsia no detectó drogas en el organismo de Dekker, pese a las agujas clavadas en sus brazos. Sin embargo, la policía confirmó que le habían inyectado alguna sustancia. Después de tres días de descomposición, resultó imposible identificarla.

Los detectives consultaron a trabajadores sexuales masculinos para determinar si Dekker era cliente habitual. Ninguno lo reconoció. Tampoco sus amigos lo consideraban una persona con inclinaciones que explicaran la escena. El dictamen final fue “muerte accidental, no suicidio”. El caso se cerró.

Saunders no aceptó la conclusión. Su argumento principal era físico. Un hombre de 1,91 metros y 109 kilos no podía atarse las manos y los pies a la espalda, escribirse en zonas del cuerpo que no alcanzaba a ver y luego ahorcarse sin ayuda. “Creo que era alguien a quien conocía y dejó entrar a su departamento. Esa puede ser la respuesta”, declaró años después.

Paul Lukas, actor y amigo cercano de Dekker durante décadas, fue categórico. “Al nunca habría dejado el mundo de esa manera. Era un hombre culto y refinado”, dijo. Lukas estaba convencido de que lo habían asesinado.

Los detectives consultaron a trabajadores sexuales masculinos para determinar si Dekker era cliente habitual

Había otra pieza. El administrador del edificio de Normandie desapareció después de la muerte del actor. Saunders siempre creyó que tenía algo que ver. En una conversación posterior, un detective le admitió a Saunders una frase. “A Dekker lo engañaron”.

Saunders intentó que la policía revirtiera la clasificación de “accidente”. No lo consiguió. El caso quedó cerrado a toda investigación posterior.

El alma del set que nadie volvió a ver

Cuando la noticia llegó a México, Sam Peckinpah, William Holden, Ernest Borgnine y Robert Ryan todavía estaban en locación. Los cuatro coincidieron en que el suicidio era imposible. Dekker había sido “el alma del set”, dijeron. Los había entretenido día y noche “con sus dialectos e historias interminables”.

The Wild Bunch se estrenó en 1969 como la obra póstuma de Dekker. La película rompió convenciones del western y del cine de violencia. Dekker no llegó a verla en pantalla.

En 1999, Benjamin Dekker, hijo del actor, dio una entrevista en la que ofreció su propia lectura de lo ocurrido entre las cuatro paredes del departamento de Normandie. “Su muerte fue el resultado de un accidente que ocurrió durante una relación de dos adultos que consintieron”, declaró.

Nadie pudo probar la teoría de Noguchi. Nadie pudo probar la de Saunders. Los USD 70.000 nunca aparecieron. La grabadora y la cámara tampoco. El encargado del edificio no volvió.

Albert Dekker fue cremado. Sus restos fueron depositados en el Garden State Crematory de North Bergen, Nueva Jersey. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de cine, sigue en el 6620 de Hollywood Boulevard.