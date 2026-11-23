El fenómeno se extendió por toda el área metropolitana de Nueva York y llegó a Nueva Jersey y Connecticut

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La radiofoto de la agencia Associated Press dio la vuelta al mundo y se incrustó en las portadas de la mayoría de los diarios: era una foto aérea de la ciudad de Nueva York, fácilmente reconocible por la silueta del Empire State, envuelta por la niebla.

El almanaque marcaba el miércoles 23 de noviembre de 1966 y los neoyorquinos organizaban sus celebraciones del Día de Acción de Gracias cuando una enorme nube de smog tóxico provocó una crisis ambiental y sanitaria sin precedentes que trastocó todos los planes festivos. Decenas de miles de personas con afecciones respiratorias, ardor en los ojos e imparables ataques de tos saturaron las guardias de los hospitales mientras las autoridades exhortaban a la población y a las industrias a reducir las emisiones de humo y especialmente a no utilizar los incineradores de basura de los edificios.

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Fue solamente el comienzo, porque durante tres días una masa de aire estancada se instaló sobre la costa este, impidió la dispersión de los contaminantes y favoreció la acumulación de monóxido de carbono, dióxido de azufre, humo y partículas en suspensión. La ausencia de viento y lluvia agravó la situación, sumió a la ciudad en una penumbra persistente y redujo la visibilidad.

El fenómeno se extendió por toda el área metropolitana y llegó a Nueva Jersey y Connecticut. Recién el sábado 26 la llegada de un frente de aire frío dispersó a los contaminantes y los habitantes de la ciudad pudieron volver a ver la luz del sol. El comisionado de control de la contaminación atmosférica de la ciudad, Austin N. Heller, afirmó por esos días que “el nivel de contaminación es posiblemente el más alto en la historia de la ciudad”.

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Un estudio oficial publicado un mes después registró más de ochocientas mil consultas de urgencia en los hospitales y un total de 168 muertes relacionadas con el episodio

Un estudio oficial publicado un mes después registró más de ochocientas mil consultas de urgencia en los hospitales y un total de 168 muertes relacionadas con el episodio. En 1968, otro informe del Departamento de Salud de Estados Unidos concluyó que “el período comprendido entre el 24 y el 30 de noviembre de 1966 generó efectos adversos para la salud. Investigadores de la ciudad de Nueva York hallaron un aumento en la tasa de mortalidad de aproximadamente 24 muertes diarias durante ese período”.

Nueva York y el smog

El fenómeno no era nuevo, pero hasta entonces nunca había tenido semejante intensidad. Durante las décadas de 1950 y 1960 la calidad del aire era un problema crónico en Nueva York y en 1953 y 1963 la ciudad había sufrido crisis similares con más de un centenar de muertes en cada episodio.

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Poco antes del episodio de noviembre de 1966, el Concejo Municipal había aprobado la Ley Local Nº 14, una normativa estricta destinada a controlar la contaminación generada por la quema de residuos y combustibles no vehiculares. La ley, aprobada en mayo de ese año, establecía la obligatoriedad de permisos para instalar y operar equipos de combustión, exigió dispositivos de control específicos, fijaba límites a las emisiones de azufre y disponía la eliminación progresiva de incineradores privados. También creó un sistema de seguimiento de combustibles, un programa educativo para operadores y un régimen de sanciones crecientes. El programa se reforzó en octubre con la reorganización del Departamento de Control de la Contaminación del Aire, el aumento del número de inspectores de campo y la mejora de los sistemas de monitoreo y de investigación sobre los efectos de la contaminación.

Los datos eran alarmantes, según un estudio oficial cada habitante de la ciudad inhalaba anualmente unos trescientos treinta kilogramos de suciedad y veneno. “En la mesa de autopsias un neoyorquino es inconfundible. Una persona que pasó su vida en las montañas Adirondack, por ejemplo, tiene unos pulmones rosados ​​y sanos. Los del habitante de la ciudad están negros como el carbón”, le dijo a The New York Times el médico jefe de la oficina forense de la ciudad en una entrevista publicada durante la crisis.

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Las crónicas de esos días reproducían las quejas de los habitantes de la ciudad. “No solo se ve la contaminación, sino que la tengo que limpiar de los alféizares de mis ventanas. Mirás el horizonte y lo único que ves es una nube amarillenta. El aire está irrespirable”, decía el ambientalista Robert Fisher luego de presentar un recurso en la alcaldía neoyorquina. “¡Mi única queja es el aire! Está muy sucio. Tengo que lavar la ropa de mis hijos muchísimas veces al día. Nunca parecen limpios. Parece que viene de allá, de Nueva Jersey”, protestaba un ama de casa citada por el New York World Journal Tribune.

La coincidencia del desastre con el feriado de Acción de Gracias, que redujo la actividad industrial y el tráfico, contribuyó a limitar el daño

“Los neoyorquinos fueron a trabajar en un aire acre y de sabor agrio, en una calma casi absoluta. Muchos sufrían dolores de cabeza que, según creían, no se debían a los excesos de las vacaciones. Les picaba la garganta”, decía el periodista Homer Bogart en el artículo titulado “Se declara emergencia por contaminación atmosférica en la ciudad”, publicado en la primera plana de la edición del 26 de noviembre de 1966 de The New York Times.

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El diario también registraba el relato del ambientalista William Wise, que había sido testigo del fenómeno desde un avión que lo traía de Londres y debió sobrevolar varias veces el aeropuerto debido a la escasa visibilidad. “Volábamos a unos dos mil pies de altura, a través de una neblina extrañamente grasosa y omnipresente. Apenas se distinguía el suelo: coches, carreteras, casas, todo tenue pero visible. Entonces comenzamos a ascender. En menos de un minuto, el suelo había desaparecido. Coches, carreteras, casas, la tierra misma se habían desvanecido. Volábamos en círculos bajo un sol radiante, sobre una masa aparentemente ilimitada de aire opaco y contaminado. La niebla tóxica se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. A lo lejos, los rayos oblicuos del sol le daban un aspecto cobrizo, bastante atractivo. De cerca, simplemente se veía amarilla y fea, como un vasto y poco apetitoso mar de sopa de pollo”, decía.

La conciencia y el cambio

La coincidencia del desastre con el feriado de Acción de Gracias, que redujo la actividad industrial y el tráfico, contribuyó a limitar el daño. Aun así, la experiencia evidenció la complejidad de gestionar la contaminación: la reducción de la quema de residuos provocó una acumulación de basura que obligó a reorganizar los servicios de saneamiento y mostró la necesidad de crear infraestructuras adecuadas para el almacenamiento de residuos.

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Las consecuencias sanitarias de “la niebla asesina de noviembre de 1966”, como se la llamó, marcó un antes y un después en la conciencia ambiental de Estados Unidos. Presionado por la indignación pública, un año después el presidente Lyndon B. Johnson presentó ante el Congreso el proyecto para la Ley de Aire Limpio. “Hace dos meses, una masa de aire fuertemente contaminado, llena de venenos de incineradores, hornos industriales, plantas de energía, motores de autos, autobuses y camiones, se asentó sobre los dieciséis millones de personas del Gran Nueva York... El aire contaminado corroe la maquinaria, desfigura los edificios y puede acortar la vida de todo lo que toca… y lo toca todo”, dijo al hacer el anuncio.

Las consecuencias sanitarias de “la niebla asesina de noviembre de 1966”, como se la llamó, marcó un antes y un después en la conciencia ambiental de Estados Unidos

La norma demoró tres años en ser aprobada y estableció regulaciones federales para limitar las emisiones. Así y todo, los efectos de la contaminación ambiental en la ciudad de Nueva York persistieron durante décadas. Según un estudio publicado en 2001, las cantidades de plomo en los sedimentos del lago de Central Park guardaban una fuerte correlación con la cantidad de partículas emitidas por la quema de basura durante el siglo XX.

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Del episodio de “la niebla asesina” de 1966 quedó también el recuerdo del escritor John. C. Espósito: “La atmósfera de Nueva York estaba bombardeada con más contaminantes artificiales que cualquier otra gran ciudad del país: casi un kilo de hollín y gases tóxicos por cada hombre, mujer y niño. La carga de contaminación era tan grande que, de no ser por el viento predominante, la ciudad de Nueva York podría haber corrido la misma suerte que Sodoma y Gomorra”.