Nicolás Fernández Miranda toma un autorretrato frente a decenas de estudiantes sentados en los pupitres de un aula académica. ((Gentileza Nicolás Fernández Miranda))

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Dos frases con 25 años de diferencia pueden ser un resumen caprichoso. Pero en el caso de Nicolás Fernández Miranda, contador público y divulgador de neurociencias aplicadas a la productividad, es una síntesis que deja en evidencia todo un camino que, aunque breve en el tiempo, dejó una huella profunda en quien es hoy.

La primera, un recuerdo en blanco y negro. Blanco, por el guardapolvo; negro, por el sentimiento que podría haber creado en él: “La maestra me hizo pasar al frente y me dijo delante de todo el aula: ‘Fernández, nunca vas a ser bueno para las matemáticas’”.

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La segunda, mientras se preparaba para una función teatral en Mendoza en plena gira nacional de su libro Hackeá tu cerebro, durante la charla que mantuvo con Infobae: “No soy ningún gurú, estoy igual de mambeado que cualquier ser humano, pero encontré herramientas que dan la tranquilidad al saber que no vas a volcar”.

Un “futuro negro”, un cambio y una luz al final

El fallecimiento de su padre a los 56 años motivó su decisión de volcarse a la divulgación sobre neurociencias y productividad. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

Nicolás es el hermano del medio, hijo de padres docentes y con la exigencia intelectual a flor de piel. La mayor era un 10 y así también se egresó de la facultad. El menor tuvo el mismo camino y logró recibirse de ingeniero con un premio al mejor del país.

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Él, que aún desconocía qué le depararía el destino y menos aún pensaba en su futuro, se encontraba con una frase demoledora y una maestra que, sin razón alguna, decidió encasillarlo. La situación era simple, pero para un niño era igual de compleja: reprobó matemática, se la llevó a diciembre y luego a marzo.

“Me acuerdo clarito ir con mi viejo en el remís a la maestra particular y que mi viejo le diga al remisero: ‘Sí, porque repitió el año’. Era como: ‘¡No repetí el año, me llevé matemática nomás!’”. Hoy, entre risas, recuerda ese instante. Y lo relata como un momento que le permitió cambiar para siempre su futuro de la mano de una docente que buscó cambiarle la cabeza.

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Nicolás Fernández Miranda superó los problemas escolares en matemática durante su infancia con el apoyo de una profesora particular. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

“Me enseñó que la matemática no es difícil. Nosotros la consideramos difícil y ahí ya tenemos el 70% de la ecuación perdida”, dice al recordar a la maestra que no solo fue parte de su vida, sino que persiste en su memoria. Es que, lejos de cualquier duda, en enero de 2002, tras pocas semanas de estudio, algo cambió y no fue una ecuación. Fue la manera de mirarla, con el 10 como respuesta innegable.

Tras finalizar quinto año, estaba seguro de que quería ser médico, pero la carrera no estaba en la Universidad Nacional de Jujuy y estudiar en otra provincia equivalía a “comprar un helicóptero”. Las matemáticas, antes enemigas, ahora eran sus aliadas más cercanas.

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En segundo año de la facultad se convirtió en ayudante y, aunque no era su función, le pidió al profesor a cargo que le permitiera dar clases: “Me fascinaba. Me prendía fuego. Pero veía alumnos que se esforzaban y después reprobaban. Entonces, una pregunta creció: ‘¿Cómo puede ser?’”. Se recibió con medalla de oro al mejor promedio de la facultad.

Luego todo fueron pasos vertiginosos: montó su propio estudio (hoy uno de los tres más grandes de Jujuy), puso una pizzería con amigos y siguió dando clases. Para decirlo en números, como buen contador, ya sumaba 9 empleados, 70 clientes y hasta reuniones con el ministro de Economía provincial.

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El especialista descarta la eficacia de la multitarea y propone acciones cotidianas para regular los niveles de cortisol. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

Pero el “éxito” venía con un vuelto: la calidad de vida no estaba incluida. “Laburaba 27 horas al día. Me iba a dormir después de la una cuando cerrábamos la pizzería y hacíamos caja, y al día siguiente de vuelta al gimnasio a las 7. Y peor es que yo pensaba que era aplaudible”, destacó.

“Tomaba analgésicos como si fueran pochoclo. Me sé los nombres de todas las pastillas para la migraña”, resume Nicolás. Y al escenario le faltaba decorado: mirar a otros con horarios “normales” era sentir una suerte de “vacío” y el “hasta acá” estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, una llamada fue su salvavidas: “Un amigo me dice: ‘Negro, vamos a Andorra’. Estaba manejando, puse baliza en la ruta y compré los pasajes. Dije: ‘No doy más’. Y me fui”.

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Se fue buscando otra vida y volvió con una mirada nueva

Andorra duró poco. Ya en Florencia, sentado al borde de una pileta climatizada de un hostel, algo no cerraba. “Estaba pasándola mal. Y me dije: ‘¿Qué hice tan mal en mi vida que llegué al punto de poder estar acá y no disfrutarlo?’”. La decisión era cantada: volver a Jujuy. Tras tocar suelo norteño, semanas después, el mundo se cerró con la pandemia.

La actividad en su estudio contable y en otros comercios derivó en problemas de salud y consumo de fármacos contra la migraña. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

Pero no fue el aislamiento lo que cambió su vida, sino una despedida injusta. Su padre murió a los 56 años, mirando una serie en su casa tras mantener una vida “sana”. “Se crió pensando que lo mejor que podía hacer era no dormir. ‘Ya voy a dormir cuando esté en la tumba.’ Se reventó laburando un montón de años pensando que estaba haciendo las cosas bien. Y eso le pasó recontra factura”, dijo.

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Ahí hizo clic. No quería divulgar solo neurociencia aplicada a la educación, quería ir más allá y hablar de productividad, porque “el mismo alumno que estudia mal a los 20 es el profesional que le da un infarto a los 45. Le pasó a mi viejo”, sintetizó.

Durante tres años hizo malabares: seguía siendo contador de día y de noche empezaba a crear contenido sobre neurociencia aplicada a la productividad. No fue un volantazo. Fue virar despacio el volante. “En el mundo de los contadores era un friki. Me decían: ‘¿Qué hace un contador hablando de neurociencia? Algunos estamos para asesorar empresas, otros para hacer videítos’”, recuerda Nicolás. Una situación que también percibía desde el lado científico.

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El divulgador obtuvo la medalla de oro al mejor promedio tras recibirse de contador público en Jujuy. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

“Eso que para mí era un punto negativo se transformó en un diferencial. Cuando le explico a alguien cómo manejar el estrés de no poder pagar sueldos, yo vomité por el estrés de no poder hacerlo. Sé lo que se siente del otro lado”, agregó.

El contador que aprendió a hackear su propio cerebro

Nicolás divide su tiempo entre Jujuy y Buenos Aires, de la mano de un instituto de productividad con aval universitario y dando conferencias tras la publicación de su segundo libro: Hackeá tu vida.

El método difundido por el profesional concibe a la productividad como una herramienta orientada al descanso y a la vida familiar. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

Más allá del nombre, asegura que no enseña hacks, sino protocolos. “La palabra hackeá es un recurso didáctico. Yo no enseño atajos, enseño a entender cómo funciona algo. Cuando entendés cómo funciona algo, podés hacer que funcione a tu favor”, detalla.

A modo de ejemplo, uno de los mitos que busca derribar es el multitasking y lo hace con un ejercicio simple: contar del uno al diez y decir el abecedario de la A a la J. Cada uno por separado puede hacerse en pocos segundos, pero combinándolos (A1, B2, C3) es casi imposible (siempre existe algún experto que lo logra, pero quien suscribe esta nota no se encuentra entre ellos).

“Cuando les pido que hagan esto, siempre digo: ‘Viste, no sos bueno haciendo dos cosas a la vez y el margen de error aumenta’”, dijo. En ese sentido, habló de otro de los puntos que impulsa: la premisa del 1%. “Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo que generan un efecto dominó: el primer mate que te tomés, hacelo en la terraza, en la calle o mirando por la ventana abierta, eso va a hacer que el cortisol aumente cuando tiene que aumentar y caiga en las primeras horas de la tarde”, añadió.

El autor presentó sus libros 'Hackeá tu cerebro' y 'Hackeá tu vida' a través de conferencias en distintas ciudades del país. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

Lejos de los atajos mágicos, Nicolás aclara: “Yo no vengo a enseñar la fórmula secreta que te ocultan los millonarios. Vengo a enseñar un protocolo de pasos simples, sencillos y ejecutables”. Y destaca que la productividad no es un fin, es un medio: “Ser productivo para algo: para cenar con tu hijo, para terminar la tesis, para sentarte un domingo a la tarde y poder descansar sin pensar”.

Hoy deja en claro que estas técnicas buscan mejorar la vida de quienes las escuchan. Y detrás de cada testimonio que recibe hay una historia que lo remite siempre al mismo lugar. A su padre y a la última llamada. Desde la calle y en plena pandemia. Recuerda haber ayudado a un desconocido que acababa de ser padre y de quedarse sin trabajo, “todo junto y al mismo tiempo”. “Volví a casa y los llamé a mis papás. Les dije: ‘Gracias, porque esto me lo enseñaron ustedes’. Esa fue la última conversación que tuve con mi viejo”.

Esa ausencia que lo llevó a conocer una nueva faceta de sí mismo abre un interrogante innegable: si te lo encontraras en la calle, ¿qué le dirías? “Creo que los dos nos pediríamos perdón. Él me diría: ‘Perdón, porque en mi sacrificio no me di cuenta de que me descuidé’. Y yo le diría gracias. Gracias por mostrarme muchas de las cosas que hoy son condición sine qua non de mi vida”.

Un viaje por Europa derivó en la decisión de regresar a la Argentina semanas antes del inicio de la pandemia. (Gentileza Nicolás Fernández Miranda)

“Nunca lo conocí de hombre a hombre, lo conocí de padre a hijo. Nunca fui a Buenos Aires con él, nunca viajamos juntos y esa es una cuenta pendiente. Él nació ahí. Me gustaría sentarme en Güerrín a comer una pizza con él hoy”, dice con la voz entrecortada. Y reflexiona: “Lo que más me duele es pensar que el día de mañana, cuando tenga un hijo, le voy a decir exactamente lo mismo que él me decía: ‘Lástima que no lo conociste a tu abuelo’”.

“Me gustaría pensar que él me diría que está orgulloso de mí”, concluye Fernández Miranda. “Me considero estúpidamente privilegiado por haberlo tenido de ejemplo”.