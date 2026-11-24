Susan Vesey tenía 21 años cuando fue violada y asesinada en su departamento de Everett, Washington, el 12 de julio de 1980. Sus dos hijos pequeños estaban en la casa (Everett Police Department)

Guardar

Pasaron 16.714 días hasta que la familia de Susan Vesey (21) supo la verdad sobre quién la había violado y asesinado en su departamento de Everett, ante la presencia de sus dos pequeños hijos. Entre el salvajismo del crimen y la resolución transcurrió demasiado tiempo, pero en otra época nunca se hubiese llegado al culpable. Hoy la ciencia forense, con sus nuevas herramientas, lo hizo posible. Porque el ADN vino a demostrar que es el mejor “detective de homicidios” de todos los tiempos.

Susan Raynell Glaser había nacido el 11 de julio de 1959 en Puyallup, en el estado de Washington, Estados Unidos. Sus padres fueron William Glaser y Judith Baker y creció rodeada por cinco hermanos varones: Jeffrey, Paul, Jonathon, James y Ronald.

PUBLICIDAD

En 1977 se mudó a Everett para estar más cerca de su novio, Ken Ray Vesey, con quien se casó el 18 de marzo de 1978. Él tenía 19 años, ella 18. A finales de ese año nació la primera hija de la pareja: Deborah. El segundo fue Joshua, en abril de 1980. Para julio de ese mismo año, cuando su bebé tenía ya tres meses, la pareja atravesaba algunas dificultades económicas y ello influía en la relación.

El viernes 11 de julio de 1980 Susan cumplió 21 años. Por la noche Ken se fue, como siempre, a su trabajo: era empleado en el turno nocturno de una estación de servicio. Dejó en el departamento a su mujer y a sus dos hijos.

PUBLICIDAD

A las 10.30 de la mañana, del sábado 12 de julio, Ken regresó a la calle Casino Road, en el sur de Everett. Lo primero que le llamó la atención fue que Susan no le respondiera. La puerta estaba cerrada con llave. Terminó por treparse al balcón para ingresar a la vivienda. Lo que encontró en su dormitorio fue la pesadilla del resto de su vida: Susan estaba en el suelo, boca arriba, atada y con claros signos de haber sufrido una agresión sexual. Ken, desesperado, tomó un cuchillo y cortó las ataduras de Susan. Empezó a practicarle maniobras de resucitación, respiración boca a boca. No logró nada. Seguía sin respirar. Llamó a emergencias. Joshua de tres meses estaba ahí, sano y salvo, envuelto entre las sábanas de la cama. Deborah (dos), estaba en su cuna en otra habitación contigua.

Se tomaron pruebas biológicas y comenzó la investigación policial.

Susan había sido estrangulada y las primeras sospechas, por supuesto, se concentraron en Ken. No se encontró nada comprometedor y, además, tenía numerosos testigos de que había estado en su trabajo. Pero los policías se negaban a descartarlo como posible homicida. Él había encontrado el cuerpo. Él podía tener un móvil.

PUBLICIDAD

Al tiempo, otro señalado fue un hermano de Ken, Gerry. Se lo interrogó en profundidad, pero tampoco esto condujo a ningún sitio. Siguiendo el principio de que el o los asesinos suelen pertenecer al círculo íntimo de la víctima Ken por ser el marido y Gerry por visitarlos con frecuencia, aún sin pistas que llevaran a ellos, quedaron bajo la leve sombra de la duda.

La situación y las sospechas terminaron dividiendo a la familia. Incluso Ken y Gerry comenzaron a desconfiar uno del otro. Lo mismo ocurrió con la familia de Susan. Los grises de la investigación fueron haciendo que los hijos crecieran perdiendo familiares.

PUBLICIDAD

El azar era una variable que no se tuvo en cuenta.

Sin evidencias, el tiempo transcurrió y el caso se enfrió. Susan Vessey quedó sepultada una vez más. Esta vez en un vacío histórico, en un legajo polvoriento de una estantería policial.

La falta de datos convierte un crimen en otro crimen.

Ken Vesey encontró el cuerpo de su esposa, Susan, en 1980. Murió el 12 de julio de 2025, antes de conocer la resolución definitiva del caso (Everett Police Department)

Reabrir un caso y el hilo del que tirar

La detective Susan Logothetti, quien había trabajado en delitos sexuales y ahora se ocupaba de los casos sin resolver en el departamento de policía local de Everett, decidió retomar, en 2023, la investigación de un antiguo asesinato: la violación seguida de homicidio de Judy Weaver. Esta mujer tenía 42 años, era divorciada, madre de dos hijos y propietaria de un café llamado Bel-Nes. Además, al momento de su muerte, el 2 de junio de 1984, estaba de comprometida con Bill Richards.

PUBLICIDAD

Su cadáver fue hallado por los bomberos que acudieron al lugar para sofocar un incendio. La autopsia determinó que había sido violada y estrangulada y que el fuego había sido provocado.

La noche anterior, ella y Bill habían festejado la venta del café a otro propietario y luego Susan había vuelto sola a su casa caminando, sin su pareja. Para el anterior jefe de casos sin resolver, el asesino había sido Bill: estaba convencido, aunque hubiera muerto en 1994, que había sido él y se lo hizo saber a su heredera Logothetti.

Ella se permitió dudar. Además ahora tenían a disposición nuevas herramientas de tecnología forense. Pidió las muestras de ADN de la escena del caso Weaver y las envió para que fueran comparadas con las bases de datos del CODIS (Sistema Nacional Combinado de Índice de ADN). El resultado no fue el esperado. Bill no tenía nada que ver. La muestra recolectada de las ataduras de las muñecas de Judy pertenecía a otro hombre cuyo nombre estaba en la base de datos: Mitchell Allen Gaff.

PUBLICIDAD

Logothetti nunca había oído nombrar a este sujeto así que buscó quién es y descubre que es un agresor sexual. Figuaraba en el nivel 3: el escalafón más alto de los violadores. Tres es el número que se les asigna, dentro del registro, a los que creen que van a reincidir. Fue shockeante descubrir que Gaff estaba en el CODIS por haber violado, en agosto de 1984, a dos hermanas adolescentes: Angela (14) y Myra (16). El agresor había entrado por una puerta, que estaba sin llave, mientras las chicas miraban televisión y la madre dormía en el piso inferior. Las amenazó con cortarles la garganta. Las ató con cables que encontró en el lugar, las amordazó y las violó repetidas veces. Cuando intentó estrangular a Angela con el cable de un secador de pelo, Myra la defendió con lo único que tenía libre: sus piernas. Lo pateó con energía. El hombre enloqueció y se tiró encima de Myra. Esto lo distrajo unos segundos y Ángela logró escapar de sus garras para pedir ayuda. La adolescente corrió hasta la casa de un vecino. No entendía por qué no lograba gritar. En la puerta se dio cuenta de que todavía tenía el cable del secador apretando su cuello. Golpeó la madera con desesperación con el mismo secador que colgaba de su cuerpo. Cuando los vecinos salieron y le quitaron el cable pudo decirles que el agresor estaba, en ese momento, atacando a Myra. Además de violarlas, quería matarlas. Llamaron a la policía, pero antes de que llegara el móvil lo vieron salir corriendo de la casa desnudo. La figura se perdió en la oscuridad.

Una semana después Gaff fue detenido. Vivía con su mujer quien se hallaba con un embarazo avanzado. Le dieron once años y seis meses de prisión.

PUBLICIDAD

Mitchell Allen Gaff fue identificado por ADN como el autor de los asesinatos de Susan Vesey y Judy Weaver, dos crímenes separados por casi cuatro años

Cinco años antes

Fue con estas dos violaciones que se supo que Gaff no era un perturbado novato: en realidad, estaba en libertad condicional por haber atacado, en 1979, a Jackie Brown (luego conocida como O’brien, su apellido de casada).

Jackie (29) era oficial de la patrulla de caminos de Everett y estaba en el garaje de su casa, de espaldas a la puerta, cuando fue atacada por alguien. Gaff le gritó que se pusiera de rodillas sin darse vuelta. Jackie instintivamente se dio vuelta y vio a un hombre joven que apuntaba a su cabeza con un arma. El hombre la golpeó con fuerza y ella cayó de rodillas. La siguió pateando. Jackie observó en la bolsa de su agresor un juguete sexual. Se dio cuenta de que pretendía violarla. Intentó hablar con él para convencerlo de ir a su cuarto. Jackie no era ingenua: tenía un arma escondida debajo de su almohada, un Smith & Wesson calibre .38. Lo que quería era volarle los sesos. Pero Gaff no le hizo caso. Le exigió que colocara sus brazos en la espalda.

PUBLICIDAD

Jackie recordó los consejos de su padre: si alguna vez te atacan, defiéndete como si estuvieses en el mismo infierno. Y la había hecho practicar cómo hacerlo. Jackie vio el infierno que se avecinaba y no dudó. Sabía que su vida dependía de lo que ella hiciera en esos segundos previos a ser atada. Apenas observó que su atacante bajaba el arma para esposarla, entró en acción. Con toda la adrenalina desplegada a lo largo de su cuerpo se arrojó con todo el peso contra él. El agresor tambaleó hacia la pared al tiempo que empezó a gritarle “Estás muerta hija de puta, morirás ahora. ¡Te mataré!”. Él sacó un cuchillo de caza y tiró un navajazo que alcanzó a Jackie en su mano izquierda. Un tajo profundo, pero ella volvió a sorprenderlo porque no dio un paso atrás sino que volvió a empujarlo con toda sus fuerzas. Consiguió los segundos suficientes para escapar gritando del garaje, correr por un pasaje hasta la casa de los vecinos y que alguien la escuchase. La conmoción de sus alaridos fue escuchada por un vecino que llamó a la policía.

El atacante escapó, pero fue detenido un rato después. Le pidieron a Jackie que lo reconociera. Dudó, no pudo hacerlo. No parecía el mismo. Tenía otra ropa. Era, no era. Cuando estaban por dejarlo ir, ella empezó a gritar como loca: “¡Decime algo! ¡Decime algo!“.

Él joven se dio vuelta y le respondió impávido: “¿Qué mierda querés que diga?”.

Fue entonces cuando Jackie lo reconoció y se abalanzó sobre él.

Fue detenido y entre sus pertenencias encontraron la ropa que había usado durante el ataque a Jackie.

Gaff había alcanzado a cambiarse.

Pero la justicia no valoró la gravedad de sus acciones. Lo mantuvo tras las rejas solamente durante 30 días. Luego, quedó en libertad condicional por cinco años.

Así fue como siguió con sus crímenes y poco después violó a las hermanas Myra y Ángela.

Las imágenes de archivo muestran a Susan Vesey (izquierda) y Judith Weaver (derecha), víctimas de Mitchell Gaff, cuya confesión de violación y estrangulamiento en la década de 1980 se obtuvo gracias a pruebas de ADN (Everett Police Department)

La trampa del chicle

En 1994 Gaff fue liberado por haber cumplido el tiempo que le habían impuesto por las hermanas que había violado. Por ser un depredador sexual violento, fue internado preventivamente en el centro McNeil Island. Allí continuaría bajo tratamiento. Se le aplicó una medida que se denomina “confinamiento civil” y que permite, en casos de riesgo grave, mantener internada a una persona en una institución especializada aunque ya haya cumplido su condena penal.

Luego de 33 años de cárcel/confinamiento civil, en 2018 Gaff volvió a las calles como un hombre libre. Algunos profesionales y terapeutas creían haberlo curado.

Estuvo así, a sus anchas, hasta 2024: viviendo tranquilamente en el mismo estado donde había cometido sus crímenes, en la ciudad de Olympia. En esos años desechó su viejo nombre y se hizo llamar Sam Wise Price. Se ganaba la vida trabajando en mantenimiento, en construcción y como operador de máquinas de coser. Un dato llamativo de los pocos que pueblan su biografía: en enero de 2018 se ordenó como sacerdote budista.

La detective Logothetti al bucear en su legajo enseguida detectó el peligroso perfil de Gaff. Los casos habían sido en la misma zona, aprovechaba las puertas abiertas y usaba un mismo modus operandi: ataba, violaba, estrangulaba. Estaba segura de que él era culpable de más crímenes no resueltos.

Había coincidencia con su nombre de las muestras obtenidas en la escena del crimen de Judy Weaver. Precisaba una muestra de este hombre para terminar de probar su hipótesis.

Durante un tiempo lo siguió con discreción. Intentaba rescatar algo que él descartara en la basura. Un envoltorio, una botella, cualquier cosa. No se dio.

Pensó que tendría que recurrir a una estrategia más inteligente para atraparlo. Le llevó un año más.

Ideó un plan con otras dos compañeras detectives: se harían pasar por representantes de una empresa de chicles que estaba realizando un estudio sobre los sabores preferidos por la gente. Para ello buscarían participantes e intentarían que Gaff fuera uno de ellos.

Logothetti se inventó un nombre y, en enero de 2024, tocó la puerta de la casa de Gaff en Olympia. Iba con sus compañeras, las tres vestidas con remeras color verde lima que decían Zolt Energy Gum, el logo inventado. “Tenemos estos nuevos chicles energéticos que estaremos lanzando en SafeWay, buscamos miembros de la comunidad que quieran ayudarnos a elegir un sabor para lanzar primero al mercado”, le dijo con una enorme sonrisa y mirándolo a los ojos apenas él abrió la puerta. Gaff se mostró reacio al comienzo, pero las sonrisas, los envoltorios y los tonos impostados de estas bellas jóvenes marketineras lograron hacer que el depredador bajara la guardia. Entraron.

Dentro del living las jóvenes alabaron sus obras de arte. Gaff encantado.

“Es un narcisista y le gusta hablar de sí mismo y que lo halaguen. Las otras detectives que fueron conmigo halagaron su trabajo artístico en su casa…”, contó Logothetti divertida.

Funcionó. El violento asesino y violador había caído en su propio espejo. Mascó chicle y depositó en un plato los que fue descartando. “Cuando lo vi escupir en nuestro contenedor no podía contener mi alegría”, confesó la detective.

Esos chicles masticados se usaron para comparar su ADN con el de la escena del crimen de Judy Weaver. ¡Coincidió! Gaff fue arrestado en mayo de 2024 y confesó.

Había entrado al departamento de Judy, la había atacado golpeándola. Luego, la había atado por el cuello, las muñecas y los tobillos y había abusado de ella. Las ataduras las apretó con tanta fuerza que le impedía respirar con normalidad, aunque la causa de su muerte certificada fue por inhalación del humo del incendio provocado por Gaff.

La detective Susan Logothetti reabrió casos sin resolver y vinculó a Gaff con los homicidios a partir de muestras biológicas conservadas durante décadas (Everett Police Department)

El mensaje que impulsó el caso

En enero de 2025 Ken Vesey ya estaba derrumbado por la vida. Vivía, desde 1980, bajo el manto de la sospecha, lleno de dudas y deseando que el caso de su mujer fuera reabierto, pero ya no tenía esperanzas de llegar al culpable. Decidió dejarle un mensaje a la detective Logothetti del departamento de casos no resueltos de la policía. Le dijo que estaba descontento con el trabajo que había hecho homicidios; le comunicó que su hermano Gerry, quien había sido sospechoso durante tanto tiempo había muerto y aprovechó para describirle el crimen de Susan.

Logothetti no tenía en su cabeza este preciso caso. Paró sus antenas y fue a revisarlo. Enseguida notó las notables coincidencias con Judy Weaver. Pidió las muestras recogidas en el antiguo escenario del crimen de Susan Vesey y las mandó a analizar.

El resultado fue contundente. El ADN de Gaff estaba en muchas de las pruebas biológicas tomadas en la escena: en la ropa, las ataduras y los hisopados vaginales.

Gaff, quien al momento de los hechos tenía 22 años, terminó confesando también este homicidio.

Contó que esa noche había estado probando puertas al azar y que la de Susan justo estaba sin llave. Dijo que entró y se escondió primero en la cocina. Cuando su víctima bajó un poco después para trabar la puerta de entrada, él cambió de escondite y se introdujo en el placard del dormitorio principal. Cuando ella volvió a su cuarto, él salió de su escondite y la amenazó con un cuchillo. La violó y la mató ahorcándola mientras el bebé estaba sobre la cama matrimonial.

Antes de irse quitó las baterías de la alarma de humo e intentó prender fuego al departamento.

El 13 de marzo de 2026 Gaff fue imputado por el crimen de Susan Vesey, casi 46 años después.

El 16 de abril se declaró culpable de los dos cargos de asesinato, el de Vesey y el de Weaver, por lo que no se enfrentó a un juicio por jurados. En sus confesiones admitió seis violaciones y sadismo sexual entre muchas otras cosas. Los psicólogos sostuvieron que su patrón de conducta era de una violencia creciente con altísimo riesgo de reincidencia. Lástima que esto vino a saberse tanto tiempo después, cuando ya la justicia le había dado demasiadas oportunidades.

El 13 de mayo de 2026 recibió la sentencia por los dos homicidios: una pena conjunta que va de los 50 años como mínimo a cadena perpetua. Desde entonces se encuentra encarcelado en el correccional de Stafford Creek, en Aberdeen.

El 13 de mayo de 2026, Gaff recibió una condena conjunta de entre 50 años y cadena perpetua por los asesinatos de Susan Vesey y Judy Weaver

Los finales felices no existen

Ken Vesey no pudo ver esclarecido el caso que le quebró la vida: había muerto un año antes.

Una coincidencia siniestra: Ken murió el 12 de julio de 2025, 45 años exactos después de que él hallara el cadáver de su esposa.

Joshua Vesey, aquel bebé que estaba en la escena, habló de sufrimiento, de las sospechas que sobrevolaron a su padre, de la grieta que todo esto había provocado en su familia durante décadas y del dolor de haber sido privado de su madre: “Estaba en la misma habitación donde él acusado mataba a mi madre. Envuelto entre las sábanas de su cama. Ese fue el principio de mi vida”. No hace falta decir nada más.

Deborah Newton (su apellido de casada hoy) tenía dos años cuando mataron a Susan y contó lo duro que fue crecer sin que su madre estuviera en los momentos importantes de su vida.

Gaff, ya con 68 años cumplidos, no demostró ninguna emoción al escucharlos, ni puso excusas, ni se defendió, ni se disculpó. Solo dijo impávido: “Nada de lo que diga o haga cambiará lo que he hecho”.

Logothetti sostiene que Gaff es “un psicópata diagnosticado. Es alguien completamente diferente”. Y recordó que ella entró a la sección de casos no resueltos cuando el único detective que había allí se estaba por retirar: “Le pregunté quién se haría cargo, entonces, de los casos fríos. Él me respondió que nadie, porque nadie los quería… Así que pedí si podía hacerlo yo”. Su vocación, su buena disposición y el compromiso que demostró dieron frutos. Durante el juicio mencionó que lo que más disfrutó fue cuando la sobreviviente Jackie O’Brien confrontó a Gaff y logró sacarlo de quicio. Hizo algo más: Susan Logothetti se dio el gusto de ser ella personalmente quien le colocara las esposas a Gaff para salir salir de la sala del tribunal y volver a prisión: “Después de la sentencia, lo esposé y lo llevé hasta su celda. ¡Quería que fuese una mujer quien lo esposara!”.