Freddie Mercury y el último videoclip de Queen antes de su muerte

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Freddie Mercury se desplomó en un sillón del estudio de grabación en Montreux, Suiza. Tenía los brazos flacos, la piel adherida a los huesos, y Brian May, el guitarrista de Queen, lo miraba desde el otro lado de la sala con la partitura de “The Show Must Go On” entre las manos.

May le propuso que cambiara algunas partes de la canción, que él mismo cantara las secciones más exigentes. Mercury lo miró con sorpresa e indignación. Estiró con lentitud el brazo derecho, agarró un vaso de vodka que descansaba sobre la tapa de un piano y lo vació de un solo trago. Se puso de pie con esfuerzo, como si cada movimiento de su cuerpo debiera ser previamente calculado. “Lo voy a hacer yo”, dijo. Y lo hizo.

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Para entonces, Freddie Mercury llevaba al menos tres años sabiendo que iba a morir. En 1987, una marca sospechosa en la mano lo había llevado a hacerse una biopsia. El resultado fue un Sarcoma de Kaposi, una complicación del sida. La primera persona en enterarse fue Mary Austin, su exnovia porque Mercury estaba de viaje. La clínica llamó con insistencia. Austin, al recibir el mensaje urgente, entendió antes de que nadie se lo dijera.

Cuando Mercury supo, tenía 41 años. Su reacción, según Jim Hutton, su pareja, fue de “incredulidad total”.

No habló del tema en público. No lo discutió en privado más de lo necesario. Le contó a su asistente personal, Peter Freestone, con una frase seca. “No volveremos a hablar del tema”, le dijo. A la banda se lo comunicó más tarde, cuando entraron a grabar el álbum The Miracle, en 1988. Algunos ya lo sospechaban. Todos cerraron filas.

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En 1987, una marca sospechosa en la mano lo había llevado a hacerse una biopsia. El resultado fue un Sarcoma de Kaposi, una complicación del sida

Lo que hizo Mercury con el tiempo que le quedaba fue grabar. Trabajó en Montreux con una disciplina que sus compañeros no le habían conocido antes. “Obviamente, sentía mucho dolor e incomodidad”, contó May a The Telegraph. “Para él, el estudio era un oasis, un lugar donde la vida seguía igual que siempre. Le encantaba hacer música, vivía para ella”. Mercury les pedía más material.

En algunos temas, Mercury grabó la parte vocal desde la cabina de control. No tenía fuerzas para trasladarse hasta la sala del estudio. Su piel no resistía ni siquiera el contacto de los auriculares. Debía estar sentado, pero si permanecía en un sillón mucho tiempo los dolores se volvían insoportables.

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La voz se mantenía intacta. Roger Taylor, el baterista, lo describió después. “Freddie estaba muy mal. Todos estábamos preocupados y pendientes de él. Intentábamos que la pasara bien. A pesar de esas circunstancias, fue un buen momento para nosotros. Tal vez uno de los mejores porque estuvimos más unidos que nunca”.

El tema que eligieron para cerrar Innuendo, el último disco, fue “The Show Must Go On”. La letra decía lo que Mercury estaba haciendo. “Por dentro, mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje se sale, pero mi sonrisa sigue ahí”.

En mayo de 1991 grabaron juntos la última canción que fue “Mother Love”. Mercury llegó hasta la penúltima estrofa. “Dijo ‘no me siento muy bien, creo que debería darlo por terminado. Lo terminaré cuando vuelva, la próxima vez’”, contó May. No volvió al estudio después de eso. La estrofa final quedó sin su voz.

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En mayo de 1991 grabaron juntos la última canción que fue “Mother Love” (Photo by Phil Dent/Redferns)

Paul Prenter vende a Freddie Mercury por 32 mil libras

La primera vez que los diarios británicos pusieron en sus portadas la posibilidad de que Mercury tuviera sida fue en 1986. No se sabe si alguien filtró información o si fue una especulación periodística. En esos años, el mismo rumor se publicaba sobre cualquier celebridad de la que se sospechara que era homosexual. Cuando The Sun lo publicó, los reporteros buscaron una reacción del cantante. Mercury, que no solía responder a ese tipo de provocaciones, se mostró furioso. “¿Me ves mal? ¿Parezco un moribundo? Estoy en perfecto estado y muy sano”, respondió.

Un año después, en mayo de 1987, la situación cambió de escala. Paul Prenter, expareja de Mercury y exmanager de Queen, vendió las intimidades del cantante a The Sun por 32 mil libras esterlinas, unos USD 100.000 de la época. El material se publicó en un goteo calculado, portada tras portada.

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El primer día, The Sun llevó a la tapa la noticia de que dos antiguos amantes de Mercury habían muerto de sida. El segundo día, la portada se cubrió con un textual de Prenter. “Es más fácil que Freddie camine sobre las aguas que verlo salir con mujeres”. Ese mismo día contó que Mercury había tenido su primera relación homosexual a los 14 años, mientras cursaba el secundario en una escuela de la India, y que en las giras seguía de fiesta todos los días hasta las siete de la mañana. “Odiaba dormir solo”, dijo Prenter. El tercer día fue una doble página con decenas de fotos de Mercury abrazado con distintos hombres, bajo el título “All the Queen’s Men”.

Hasta ese momento, Mercury no había hablado públicamente de su sexualidad. Nadie lo hacía en la década del 80.

Después de la publicación, Prenter intentó volver a Garden Lodge, la mansión de Mercury en el barrio de Kensington, en Londres. Quiso justificar lo que había hecho. Mercury no quiso escucharlo.

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La tapa del diario The Sun anunció la muerte de Freddie Mercury

A partir de la traición de Prenter, una de las obsesiones de Mercury fue no ser fotografiado. No quería que su imagen deteriorada llegara a la tapa de los diarios. Todo su entorno trabajó para impedirlo. Cuando veía algún video viejo o una foto suya de unos pocos años atrás, en el apogeo de su carrera y su salud, la tristeza lo invadía. “Pensar que alguna vez fui tan hermoso”, decía. Sabía que negarle a los medios la imagen del deterioro final era parte del cuidado de su legado.

Tan concentrada estaba la prensa en obtener una foto de Mercury o arrancar una infidencia a alguien de su entorno, que se les pasó por alto una noticia que habría provocado un escándalo. Paul Prenter había muerto de sida en agosto de 1991, tres meses antes que el hombre al que había vendido.

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Las últimas apariciones y la ceremonia del adiós

El 18 de febrero de 1990, Freddie Mercury apareció por última vez en público. En los premios Brit, Queen fue galardonado por su aporte extraordinario a la música británica. Los cuatro subieron al escenario. Brian May tomó el micrófono y habló breve, como si no quisiera que su amigo estuviera expuesto mucho tiempo. Mercury estaba parado atrás, sostenía el premio. Estaba flaco, sin bigote, con un traje cruzado gris que camuflaba apenas su extrema delgadez. El rubor en las mejillas ocultaba su palidez. Cuando May terminó, Mercury se acercó al micrófono. “Gracias. Buenas noches”, dijo. Fueron sus últimas palabras públicas.

Mientras tanto, Taylor y May negaban la enfermedad ante la prensa con una fórmula acordada: “Freddie no tiene sida. Solo está pagando momentáneamente una vida salvaje de rockero”.

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El 30 de mayo de 1991, Mercury se encontró con la banda para grabar el videoclip de “These Are the Days of Our Lives”, uno de los temas promocionales de Innuendo. Estaba muy consumido, débil, pálido, casi traslúcido. La banda le sugirió que no asumiera el riesgo de salir, pero él no hizo caso. Los directores, Rudi Dolezal y Hannes Rossacher, pedían acelerar los tiempos al equipo técnico para aliviarlo.

Mercury descansaba entre toma y toma. Disimularon su palidez con capas de maquillaje, filmaron en blanco y negro en clave nostálgica. Diana Moseley, la vestuarista del grupo, le diseñó un chaleco alegre, con gatos, que le imprimió un poco de color a lo que ya no lo tenía.

El 5 de septiembre cumplió 45 años. Ese mismo día apareció en Estados Unidos el single “These Are the Days of Our Lives”. Mercury hizo una fiesta en su casa. Invitó a 30 personas, solo a los más íntimos. No fue una de las fiestas descontroladas que solía dar en otros tiempos. Todos entendieron que era una despedida. Nadie quiso arruinarla con llantos ni gestos melancólicos. La enfermedad no se mencionó. Más que una fiesta de cumpleaños, fue una ceremonia del adiós.

Los últimos meses los pasó recluido en Garden Lodge. Sus más cercanos armaron una coraza alrededor suyo. Jim Hutton, su pareja desde 1985, Peter Freestone, su asistente personal desde hacía 15 años, Joe Fanelli, su amigo y cocinero y Mary Austin, que siempre estuvo a cargo de la situación pese a estar en pareja y embarazada de su segundo hijo. Se repartían los turnos de cuidados.

Freddie con Mary Austin su ex pareja

A principios de noviembre, Mercury decidió abandonar la medicación. El AZT tenía efectos adversos que estaban convirtiendo sus días en un infierno. Ya no lo iba a curar, solo prolongar su sufrimiento. Siguió tomando únicamente la medicación contra los dolores, que por momentos eran muy intensos. Casi no podía caminar. Los últimos vestigios de energía se iban en el intento de una charla o en la odisea de llevarse una taza de té a los labios.

El 20 de noviembre, cuatro días antes de su muerte, pidió salir de la cama. Quiso que lo ayudaran a bajar a la planta baja de su casa. Al llegar, se sentó en un gran salón y admiró una por una las obras de arte que lo rodeaban. En especial, la frondosa colección de estampas japonesas a las que se había aficionado un tiempo antes.

El comunicado, la última noche y la operación en la oscuridad

El 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte, Freddie Mercury hizo lo que había evitado durante cuatro años. Consultó a su representante, Jim Beach, cómo decirlo, cómo contarle al mundo que se estaba muriendo. Beach leyó el comunicado que habían redactado juntos. “Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo sida. Es hora de que mis amigos y mis fans en todo el mundo sepan la verdad y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella”.

La prensa, que llevaba semanas vigilando los alrededores de Garden Lodge, recibió la confirmación de lo que todos sospechaban. Los seguidores del cantante empezaron a acudir al lugar.

La última noche la pasó junto a Jim Hutton, conversando sobre recuerdos y momentos felices. El último pedido de Mercury fue que lo ayudara a ir al baño. Poco después entró en un estado de semiconsciencia.

Sobre el momento exacto de la muerte hay dos versiones que no coinciden. Dave Clark afirmó que él era el único que estaba al lado de Mercury cuando murió. Hutton, en sus memorias Mercury and Me, escribió que Freddie estaba solo y que cuando él y Clark entraron a la habitación descubrieron que ya no respiraba. Hutton describió lo que vio. “Recuerdo con mucha claridad la expresión de su rostro. Se veía radiante. Un minuto era un niño con una carita demacrada y triste, y al siguiente era la viva imagen del éxtasis. El rostro de Freddie recuperó su aspecto anterior. Parecía, por fin, estar en paz total”.

La última aparición pública de Freddie Mercury en los Brit Awards (Photo by John Rodgers/Redferns)

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en su cama, en Garden Lodge, en el barrio de Kensington, Londres. Tenía 45 años. The New York Times informó que la causa oficial fue bronconeumonía resultante del sida.

Brian May contó cómo se enteró la banda. “Todos nos preguntábamos si era una ilusión y si se curaría. Es difícil asimilar estas cosas. Entonces recibimos la llamada. Fue surrealista. Aunque nos habíamos estado preparando durante tanto tiempo, seguía sin parecer posible”.

Los miembros de Queen se reunieron, charlaron y tomaron una copa. “Y luego lo vimos anunciado en la televisión. Curiosamente, fue entonces cuando pareció real por primera vez. Pensabas ‘Dios mío, de verdad se ha ido, y ahora todo el mundo lo sabe. Es irreversible’”, recordó May.

Los paparazzi rodearon la casa. Al ver el movimiento inusual, la entrada y salida de familiares y amigos, ya no les quedaron dudas. Aprovechando la oscuridad de la medianoche, el entorno de Mercury sacó el cuerpo de la casa. La policía llegó para rodear el lugar y evitar que alguien entrara. La operación no fue fotografiada. La última obsesión de Mercury se cumplió hasta después de muerto.

Para evitar disputas, Mercury había dejado testamento. A Jim Hutton, Peter Freestone y Joe Fanelli les dejó 500.000 libras esterlinas a cada uno. A Mary Austin le dejó el 50% de su fortuna, valorada en 9 millones de libras, los derechos de autor de toda su obra y la mansión de Garden Lodge, una propiedad que hoy está tasada en 22 millones de euros. A su madre, Jer Bulsara, y a su hermana, Kashmira Bulsara, les dejó los derechos de sus canciones.

Mercury no quiso ser enterrado. Temía que algún fan lo desenterrara. Le pidió a Mary Austin que se encargara de sus cenizas. Austin las recibió y nunca dijo dónde las depositó. Treinta y cinco años después, sigue sin decirlo.