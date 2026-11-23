El 23 de noviembre de 1996, frente a las costas de las islas Comoras, el Boeing 767 de Ethiopian Airlines cayó al mar

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La tragedia no comenzó cuando el avión tocó el agua. Había empezado casi cuatro horas antes, a miles de metros de altura, cuando tres hombres se apoderaron de la cabina y obligaron a los pilotos a emprender un viaje imposible: querían llegar a Australia, aunque la aeronave no tenía combustible suficiente para hacerlo.

El comandante les advirtió una y otra vez que necesitaban aterrizar para reabastecerse. No lo escucharon. Así, el 23 de noviembre de 1996, frente a las costas de las islas Comoras, el Boeing 767 de Ethiopian Airlines cayó al mar. Murieron 125 de las 175 personas que viajaban a bordo. Entre las víctimas, los propios secuestradores.

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La historia, sin embargo, también quedó marcada por una maniobra extraordinaria: en los últimos instantes, el comandante consiguió recuperar el control y realizar un amerizaje de emergencia que permitió que medio centenar de personas sobreviviera. Fue una hazaña de pilotaje en medio de una situación desesperada, pero no alcanzó para evitar una de las peores catástrofes de la historia de la aviación comercial provocadas por un secuestro.

El vuelo ET 961 despegó del aeropuerto internacional de Bole, en Addis Abeba, la capital de Etiopía, con destino final en Abiyán, Costa de Marfil. Era un servicio regular de Ethiopian Airlines que tenía previstas escalas en Nairobi, Brazzaville y Lagos. A bordo estaban 163 pasajeros y 12 integrantes de la tripulación. Se trataba de un Boeing 767-200ER, matrícula ET-AIZ, una aeronave de fuselaje ancho que formaba parte de la flota de larga distancia de la compañía.

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Debió realizar un amerizaje de emergencia en las costas de las islas Comoras. De 175 pasajeros, 125 perdieron la vida

Al mando se encontraba Leul Abate, un experimentado comandante etíope de 42 años, con más de 11.500 horas de vuelo. Lo acompañaban el copiloto Yonas Mekuria y el resto de la tripulación. Ninguno podía imaginar que, apenas veinte minutos después del despegue, el viaje se convertiría en una lucha por sobrevivir.

Tres hombres toman de asalto el control

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación oficial, el episodio comenzó alrededor de las 8.29 UTC. Uno de los pasajeros se levantó y corrió hacia la cabina de mando. Los otros dos lo siguieron. Mientras avanzaban por el pasillo, uno gritó que todos debían permanecer sentados porque tenía una bomba.

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Los tres irrumpieron en la cabina y anunciaron que eran once para amedrentar. Los pilotos fueron amenazados y golpeados. El copiloto Mekuria recibió una paliza y fue obligado a abandonar el puesto de mando. Los secuestradores se apoderaron de un hacha de emergencia y de un extintor del avión. Uno de ellos aseguraba tener un explosivo, aunque el comandante y otros sobrevivientes sospecharon después que no se trataba de algo real.

La exigencia fue inmediata: querían que el avión volara hacia Australia. Dijeron que buscaban asilo político y amenazaron con hacerlo estallar si no se cumplía la orden. Abate intentó explicarles que el Boeing 767 no podía cubrir semejante distancia sin escalas. Tenía autonomía para realizar un largo recorrido, pero no para atravesar el océano Índico sin detenerse a cargar combustible. La ruta original contemplaba varias escalas precisamente por esa razón.

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El comandante les propuso aterrizar para reabastecerse. Los secuestradores se negaron

El comandante les propuso aterrizar para reabastecerse. Los hombres se negaron. No querían que descendiera ni que se desviara de la ruta que habían impuesto. La discusión se prolongó mientras la aeronave continuaba volando, cada vez más lejos de cualquier posibilidad razonable de cumplir con la exigencia. Eran jóvenes, de unos veinte años, y hablaban en francés. Los testimonios de los sobrevivientes y las primeras investigaciones no permitieron establecer con certeza sus identidades ni reconstruir completamente sus motivaciones. Se dijo que eran etíopes o somalíes, pero en los primeros días posteriores al desastre la propia compañía reconoció que no tenía información concluyente sobre quiénes eran.

Lo que sí quedó claro fue que no estaban dispuestos a negociar una escala. A medida que pasaban las horas, la situación se volvía más peligrosa. Tomaban alcohol, intimidaban a los pasajeros y mantenían a todos bajo amenaza. El copiloto, aunque había sido expulsado de la cabina, seguía siendo una pieza decisiva para lo que vendría después.

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Un destino imposible

Abate intentó ganar tiempo y mantener la nave en condiciones de vuelo. Sabía que el combustible se agotaba y que, si no conseguía aterrizar, terminaría cayendo. También era consciente que debía evitar una confrontación directa con los secuestradores mientras todavía tuviera alguna posibilidad de conservar el control. Los delincuentes insistían en que el Boeing podía volar muchas horas y no aceptaban las explicaciones técnicas. Uno de ellos llegó a argumentar que podían permanecer en el aire durante once horas. Abate trató de hacerles entender que la autonomía dependía de la cantidad de combustible disponible y que el vuelo a Australia era imposible en esas condiciones.

A medida que pasaban las horas, la situación se volvía más peligrosa. Los secuestradores tomaban alcohol, intimidaban a los pasajeros y mantenían a todos bajo amenaza

La negativa a aterrizar terminó por convertir el secuestro en una carrera contra el tiempo. El avión se dirigió hacia el este, sobre el océano Índico, mientras los indicadores de combustible se acercaban al límite. El comandante buscó aproximarse a las islas Comoras, un pequeño archipiélago situado entre Madagascar y la costa oriental de África. Allí había tierra firme y un aeropuerto, pero los secuestradores no le permitían realizar una aproximación normal.

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La situación en la cabina se deterioraba. Habían arrancado y dañado elementos de comunicación, y uno de ellos llegó a forcejear con el piloto por los controles. La amenaza ya no era solamente la posibilidad de que detonaran una bomba: el avión podía quedarse sin motores en cualquier momento. En una de las comunicaciones que logró realizar, Abate advirtió que uno de los motores se detuvo, y que el otro estaba quedándose sin combustible. Ordenó a los pasajeros que se prepararan para un aterrizaje de emergencia. Para quienes viajaban en la cabina, el mensaje significaba que la posibilidad de sobrevivir dependía de lo que sucediera en los instantes siguientes.

Algunos pasajeros se colocaron los chalecos salvavidas antes de tiempo. La tripulación intentó corregir esa reacción y explicarles que debían inflarlos recién después de abandonar el avión. En una cabina que podía inundarse, un chaleco inflado antes de salir podía dificultar el desplazamiento y la evacuación. Mientras tanto, la aeronave perdía potencia. Lograron acercarse a las Comoras, pero todavía debían encontrar un lugar donde intentar el amerizaje. No existían garantías de que pudieran mantenerse estables al tocar el agua.

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El último intento del comandante

La investigación posterior estableció que el accidente ocurrió alrededor de las 12.20 UTC. El Boeing se encontraba frente a la isla de Gran Comora, cerca de la zona de Mitsamiouli y de la playa próxima al hotel Le Galawa. Era una región turística, con visitantes que disfrutaban del día junto al mar. Abate buscó una zona donde pudiera posar la aeronave. Según relató después, sobrevoló un sector considerable frente a la costa antes de elegir el lugar. Su intención era llegar a un área donde hubiera personas y embarcaciones capaces de auxiliar a los sobrevivientes.

El piloto buscó una zona donde pudiera posar la aeronave. Según relató después, sobrevoló un sector considerable frente a la costa antes de elegir el lugar

Pero la nave ya no respondía. El segundo motor también se detuvo. En medio del descenso, uno de los secuestradores intentó intervenir en los mandos. El comandante y el copiloto, que logró regresar a la cabina, debieron luchar para recuperar el control. El aporte de Mekuria fue decisivo. Herido y golpeado, pudo volver al puesto de mando durante los últimos instantes y ayudar a Abate a estabilizar la aeronave. Los dos pilotos intentaron mantener las alas niveladas y reducir el impacto todo lo posible.

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El avión llegó al agua con una de sus alas más baja que la otra. El contacto con la superficie fue violento: golpeó el mar, impactó contra un arrecife y se partió en cuatro grandes secciones. La estructura quedó destruida y el agua comenzó a entrar rápidamente en el fuselaje. Ocurrió a poca distancia de la costa. Desde la playa, turistas y empleados del hotel contemplaron cómo se desintegró, y auxiliaron en el rescate incluso antes de que llegaran los equipos oficiales.

Para los pasajeros que seguían con vida, el accidente no había terminado. Muchos estaban atrapados entre los restos del fuselaje, sujetos por los cinturones de seguridad o desorientados por la violencia del golpe. El interior empezó a inundarse y las salidas quedaron abiertas por las roturas de la estructura. Algunos lograron escapar por esos huecos; el resto quedó atrapado o se ahogó.

La investigación determinó que las 125 muertes se produjeron por las lesiones del impacto y por ahogamiento. La aeronave se partió en cuatro secciones principales y parte de los ocupantes consiguió salir por las aberturas que dejó la destrucción del fuselaje.

La investigación determinó que las 125 muertes se produjeron por las lesiones del impacto y por ahogamiento

Una playa convertida en escenario de rescate

La respuesta de quienes estaban en tierra comenzó de inmediato. Personal del hotel, trabajadores de embarcaciones, habitantes de los pueblos cercanos y efectivos de seguridad se acercaron para ayudar. Utilizaron botes y pequeñas embarcaciones para trasladar a los heridos hasta la costa. Y entraron al agua para buscar personas entre los restos.

La dimensión de la tragedia desbordó los recursos disponibles en las Comoras. El país no tenía experiencia en una catástrofe aérea de semejante magnitud ni contaba con un sistema de emergencia preparado para una operación de rescate de esas características. Los hospitales fueron alertados y los centros médicos recibieron a los sobrevivientes, mientras los equipos de rescate y los voluntarios continuaban trabajando.

Los primeros heridos fueron trasladados al hospital de Mitsamiouli, a menos de dos kilómetros del lugar. Más tarde, los sobrevivientes se derivaron al hospital regional de Moroni, la capital del archipiélago. También llegaron equipos de asistencia y especialistas desde el exterior.

El saldo final fue de 125 muertos y 50 sobrevivientes. Entre las víctimas fatales hubo seis integrantes de la tripulación y 119 pasajeros. Los tres secuestradores también murieron. La aeronave transportaba ciudadanos de 34 nacionalidades, una diversidad que multiplicó el impacto internacional de la noticia y obligó a organizar un complejo proceso de identificación y repatriación de los cuerpos.

La recuperación de las víctimas llevó varios días. Algunos cadáveres quedaron en la sección central del fuselaje, que debió ser remolcada hasta la playa para facilitar las tareas. Los equipos de rescate trabajaron con buzos y personal especializado. La operación se prolongó hasta que las autoridades pudieron confirmar que todos los cuerpos fueron recuperados.

Mientras tanto, los sobrevivientes comenzaban a contar lo que habían vivido. Sus relatos describían a tres hombres que tomaron el control sin contar con un plan viable para llegar al destino que exigían. También hablaban de amenazas, golpes, alcohol y una creciente desesperación a medida que el combustible se terminaba. El comandante Abate fue internado en Nairobi con lesiones en la cabeza y el tórax. Mekuria también estaba herido. En declaraciones posteriores, el piloto rechazó la idea de considerarse un héroe: sostuvo que hizo lo que su profesión le exigía y lamentó no salvar a todos los pasajeros.

El comandante Abate fue internado en Nairobi con lesiones en la cabeza y el tórax (Wikipedia)

Una tragedia que pudo ser peor

La investigación oficial de la Autoridad de Aviación Civil de Etiopía reconstruyó los últimos momentos del vuelo a partir de los registros de la cabina, los datos técnicos y los testimonios. Su conclusión fue contundente: la causa del accidente fue la interferencia ilícita de los secuestradores, que impidieron que la tripulación pudiera reabastecer la aeronave y provocaron que los motores perdieran potencia por falta de combustible. El informe también descartó que las condiciones meteorológicas hubieran sido determinantes.

El comandante Leul Abate tenía una experiencia particular con los secuestros. Antes de aquel episodio atravesó otras dos situaciones similares en vuelos domésticos de Ethiopian Airlines, en 1991 y 1995. En ambas consiguió resolver la crisis sin que terminara en una catástrofe. Esta vez se encontró con personas que no aceptaban ninguna alternativa y que llevaron la situación hasta sus últimas consecuencias.

En los días posteriores, la identidad y el propósito de los secuestradores seguían siendo objeto de interrogantes. Los primeros informes los describieron como jóvenes del Cuerno de África que pretendían obtener asilo en Australia. Pero no se pudo establecer de manera concluyente quiénes eran ni reconstruir todos los motivos que los llevaron a tomar el avión y provocar el desastre.