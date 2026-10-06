El barítono que conquistó Broadway, encarnó al querido sargento García y visitó la Argentina: la vida de Henry Calvin

Con su enorme carisma y su brillante sentido de la comedia, el actor logró que el público adorara al Sargento García tanto como al propio héroe enmascarado

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Cuando Henry Calvin bajó del avión en Ezeiza, en 1973, miles de personas esperaban a Guy Williams, el actor que había convertido a El Zorro en uno de los héroes más populares de la televisión. Pero entonces apareció otro rostro conocido. El público tardó unos segundos en reconocerlo. Era el hombre inconfundible que durante años había intentado atrapar al héroe enmascarado.

Detrás de aquel personaje estaba Wimberly Calvin Goodman, un cantante de voz grave que comenzó su carrera en el coro de una iglesia de Dallas y que después llegó a Broadway. Antes de vestir el uniforme español de la serie de Disney, trabajó en musicales, radio, cine y televisión. En El Zorro, su voz de barítono y su talento para la comedia encontraron al personaje que cambiaría para siempre su vida: el Sargento Demetrio López García, un militar torpe, ingenuo y bonachón que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie.

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Aquel viaje a Buenos Aires fue uno de sus últimos grandes encuentros con el público. Calvin regresó a Estados Unidos y poco después fue diagnosticado de cáncer de garganta. Murió el 6 de octubre de 1975, en Dallas, a los 57 años. Habían pasado apenas 18 años desde la primera vez que se calzó el uniforme de García, pero su personaje quedó para siempre en la memoria de quienes crecieron queriendo al “malo” de la serie que aún es emitida por un canal de aire.

Con una simpatía única, Calvin inmortalizó al sargento más querido de la televisión, siempre un paso atrás del justiciero enmascarado

Una voz que llegó a Broadway

Wimberly Calvin Goodman nació en Dallas, Texas, el 25 de mayo de 1918, en una familia que alentó desde temprano sus inquietudes artísticas. Mucho antes de que Disney lo vistiera con el uniforme del sargento español que lo hizo famoso en televisión, Calvin ya había comenzado a construir una carrera alrededor de un talento singular: su potente voz de barítono. Después de estudiar en las escuelas públicas de Dallas y en la Southern Methodist University, tomó una decisión que cambió su vida: se mudó a Nueva York para dedicarse profesionalmente al espectáculo bajo el nombre artístico de Henry Calvin.

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El canto formó parte de su vida desde la infancia. Dio sus primeros pasos en el coro de una iglesia bautista, donde se convirtió en solista y comenzó a presentarse en iglesias y eventos sociales de la región. Cuando su carrera empezó a tomar impulso en Nueva York, la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus planes y fue convocado para unirse a las Fuerzas Armadas.

Al terminar la guerra regresó a la ciudad decidido a retomar su carrera. Su registro vocal le abrió las puertas de Broadway y comenzó a participar en producciones musicales como The Chocolate Soldier (1947), Sally (1948) y Happy as Larry (1950).

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Lejos de la torpeza de su personaje, Calvin era un lector voraz, apasionado de la cocina y de las largas charlas con amigos

El gran salto llegó en 1953, cuando fue elegido para interpretar al Visir de la Policía en Kismet, el exitoso musical de Robert Wright y George Forrest. Estuvo dos temporadas en la producción y demostró que su talento no se limitaba al canto, ya que también tenía presencia escénica y capacidad para la comedia.

Eso hizo que su carrera bajara de las tablas para expandirse más allá del teatro. En 1950 tuvo su propio programa en la cadena NBC y, en 1952, llegó a la televisión como Big Ben en un popular programa infantil llamado Howdy Doody. Ese personaje le permitió mostrar otra de sus facetas: el sentido del humor y una presencia especialmente eficaz frente a las cámaras.

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Para mediados de la década de 1950, Calvin ya había construido una trayectoria sólida en el teatro, la radio y la televisión. Cantaba, actuaba y hacía comedia; tenía experiencia y reconocimiento. Pero todavía le faltaba el papel que asoció su rostro y su voz con un personaje inolvidable para varias generaciones.

Fuera de la ficción de Disney, los actores forjaron una profunda amistad que se mantuvo viva a lo largo de los años

El personaje que lo convirtió en un ídolo

La oportunidad que cambió su destino llegó en 1957, cuando Walt Disney llevó las aventuras de El Zorro a la pantalla chica. Mientras el galante Guy Williams fue elegido para ponerse la máscara de Don Diego de la Vega, Henry Calvin recibió el papel de un personaje que, en principio, parecía destinado a ocupar un lugar secundario: el sargento Demetrio López García.

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García debía ser uno de los perseguidores del héroe, pero Calvin tomó otro camino. En lugar de interpretarlo como un antagonista amenazante, le dio una personalidad propia. Lo convirtió en un hombre torpe, ingenuo y devoto de los bares, con debilidad por la comida y el buen vino. Era profundamente obediente y lucía su uniforme con orgullo, pero sus propios impulsos y las burlas del Zorro lo llevaban una y otra vez al fracaso.

La química con el protagonista se convirtió en uno de los motores de la comedia. Mientras el Zorro resolvía cada problema con rapidez y elegancia, García llegaba siempre un paso atrás. Sus planes para capturarlo fracasaban una y otra vez y, con frecuencia, era el propio Diego de la Vega quien conseguía engañarlo sin que el sargento sospechara quién se escondía detrás del antifaz.

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Henry Calvin y su espectacular voz en uno de los capitulos de El Zorro

La serie también aprovechó el talento musical de Calvin. Disney no dejó de lado su potente voz y en varios episodios el actor cantó y participó en distintos números musicales, incluido un dúo con la actriz y cantante juvenil Annette Funicello. El despliegue de talento hizo que el personaje alcanzara una popularidad inesperada para el que comenzó como un papel secundario más. El sargento García se convirtió en una de las figuras más queridas de El Zorro y Calvin logró que el público no viera en él a un enemigo.

Cuando la serie terminó en 1959, la asociación entre el actor y el personaje ya estaba consolidada. Disney volvió a convocarlo para interpretar al sargento en cuatro episodios especiales emitidos dentro de Walt Disney Presents entre 1960 y 1961. Aunque El Zorro había terminado, el personaje ya había quedado instalado en el corazón de varias generaciones.

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Guy Williams y Henry Calvin en Ezeiza: la alegría del actor rodeado de niños que fueron a esperarlos

Del viaje a la Argentina al último adiós

En julio de 1973, Guy Williams volvió a la Argentina y esta vez decidió llevar consigo a su viejo compañero de El Zorro. Entre el 14 y el 20 de julio, Henry Calvin visitó el país para participar junto a Williams de distintas actividades y presentaciones. Para entonces, la serie llevaba más de una década fuera del aire, pero sus personajes seguían plenamente vigentes entre el público argentino.

La llegada a Ezeiza fue una muestra de hasta dónde había llegado aquella popularidad. Cerca de tres mil fanáticos se habían concentrado en la pista para recibir el vuelo de Pan Am en el que viajaba Williams. Los gritos de “¡Zorro, Zorro!” acompañaron la llegada del actor y de su esposa, Janice. Pero cuando Calvin apareció en la puerta del avión, la multitud también lo reconoció.

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Su aspecto había cambiado. Había perdido una cantidad considerable de peso y se lo veía mucho más delgado que durante los años de El Zorro. Muchos no lo identificaron inmediatamente, pero la reacción cambió en cuanto comprendieron que aquel hombre era el actor que había interpretado al Sargento García.

Guy Williams y Henry Calvin participaron de uno de los almuerzos de Mirtha Legrand

Calvin fue recibido como una estrella por un público que lo conocía principalmente por aquel personaje. Durante su estadía apareció junto a Williams en televisión y participó de encuentros con admiradores. Entre esos momentos estuvo una visita al programa de Mirtha Legrand, mientras también fue entrevistado por el periodista Víctor Sueiro.

El deterioro físico que había quedado expuesto en aquella visita tenía una causa que todavía no se conocía públicamente. Al regresar a Estados Unidos, Calvin continuó perdiendo peso y su estado de salud empeoró. En 1974 le diagnosticaron cáncer de garganta.

Henry Calvin como el Sargento García: el antihéroe más querido de las series televisivas

La enfermedad avanzó durante el año siguiente y terminó alejándolo de los escenarios y las cámaras. Calvin pasó sus últimos meses en Dallas, donde había nacido.

El 6 de octubre de 1975, Henry Calvin murió en su casa de Dallas. Tenía 57 años. Sus restos fueron sepultados en el Grove Hill Memorial Park, donde aún descansa.