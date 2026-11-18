Tom Place tenía 18 años cuando el cierre de su Submariner Date 16610 se enganchó durante un salto desde la lancha familiar en las Montañas Adirondack de Nueva York en 1996 (@expedición16610)

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En 1996, Tom Place tenía 18 años, los ahorros de su vida en el bolsillo y un sueño cumplido en la muñeca: un reloj de alta gama, Submariner Date referencia 16610 recién comprado por USD 3.100. Ese mismo verano, durante unas vacaciones familiares en las Montañas Adirondack del estado de Nueva York, el modelo salió disparado de su muñeca y se hundió en el fondo del lago Trout. Treinta años después, el doble de riesgo de Hollywood sigue organizando expediciones de buceo para recuperarlo.

Según informó la revista internacional GQ en agosto de 2026, el accidente ocurrió mientras él y su hermano practicaban lo que bautizaron como power jumping: saltar desde la lancha familiar de las maneras más acrobáticas posibles. En uno de esos saltos, el pie mojado del doble resbaló sobre la cubierta, cayó hacia atrás y el cierre del brazalete quedó enganchado en la baranda.

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El reloj salió en dirección contraria y desapareció en las aguas oscuras del lago, en una zona de más de 24 metros de profundidad con visibilidad reducida.

Invirtió todos sus ahorros en ese reloj a los 18 años y lo perdió el mismo año

El doble de riesgo de Hollywood busca desde 2020 la pieza que perdió hace tres décadas en el lago Trout, una zona de más de 24 metros de profundidad y visibilidad reducida (@expedición16610)

El vínculo con esa marca no era casual. Su padre nunca se quitaba un DateJust, ni para hacer cambios de aceite ni para pintar la casa. Ese hábito marcó al joven Tom, que desde chico fijó su mirada en algo similar. En 1996 finalmente compró el suyo en una joyería de Brandon, Florida, vaciando por completo su cuenta bancaria. Lo tuvo consigo apenas seis meses.

Tras perderlo, intentó recuperarlo con los medios disponibles. Se tiró al agua, sin éxito. Un vecino le prestó un imán industrial de entre siete y nueve kilos y durante una semana arrastró ese artefacto por el fondo del lago, sacándolo cada tanto para limpiar el barro y las algas. Con el tiempo, aceptó que el reloj quedó enterrado bajo la vegetación, y siguió adelante; aunque la idea de rescatarlo nunca desapareció del todo.

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En 2020, la pandemia le dio seis meses libres para lanzar la búsqueda en serio

En 2015, Place obtuvo su certificación de buceo. Entre 2018 y 2019 investigó corrientes, equipos de detección subacuática y técnicas de rastreo de fondo; consultó expertos en detectores, buzos de rescate y cazadores de tesoros. Cuando en 2020 la pandemia de COVID-19 paralizó la industria cinematográfica y lo dejó sin trabajo durante seis meses, lanzó lo que bautizó como “Expedición 16610”, en referencia al número de modelo del reloj perdido. Abrió además la cuenta de Instagram, donde documenta cada inmersión ante una comunidad que sigue el caso de cerca.

La paralización de la industria cinematográfica en 2020 permitió al doble de acción retomar la búsqueda con detectores subacuáticos (@expedición16610)

Desde entonces lleva alrededor de 60 horas de fondo en el lago Trout. Su método es preciso: coloca marcadores caseros —discos de espuma etiquetados con la fecha— anclados al lecho lacustre con fragmentos de bloques de cemento. Cada marcador funciona como el centro de una diana: desde allí rastrea un radio de aproximadamente 1,8 metros con un detector de metales durante 45 minutos, cubriendo unos nueve metros cuadrados por inmersión.

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Recorrer los más de nueve kilómetros del perímetro del lago a ese ritmo requiere tanto tiempo como paciencia.

Entre neumáticos, latas y anzuelos oxidados, el reloj sigue sin aparecer

A lo largo de más de 50 inmersiones, rescató del fondo neumáticos, latas de cerveza de los años setenta, anclas y fragmentos metálicos sin identificar. El reloj, no. Sin embargo, localizar objetos diminutos entre el limo reforzó su convicción: “Si puedo encontrar un anzuelo oxidado, puedo encontrar un objeto de acero inoxidable”, declaró al medio.

La búsqueda se detiene durante el invierno y vuelve con el buen tiempo en el norte de Nueva York, donde el especialista tiene una cabaña frente al lago y corre su perímetro de 9,6 kilómetros (@expedición16610)

La expedición se detiene cada invierno y retoma con el buen tiempo. El doble de acción es figura conocida en esa pequeña comunidad del norte de Nueva York, donde tiene una cabaña frente al lago y suele correr los 9,6 kilómetros del perímetro lacustre por las mañanas.

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En junio de 2026, GQ documentó su primera inmersión de la temporada y lo encontró igual de decidido. “Tengo asuntos pendientes. Estoy determinado a tener eso de nuevo en mi muñeca algún día”, afirmó. Tres décadas después del accidente, la búsqueda sigue activa.