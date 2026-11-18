Máximo Francisco Repilado Muñoz nació en 1907 en Siboney y fijó su meta de longevidad en el ejemplo de su abuela Ma Regina (The Grosby Group)

Guardar

Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido en el mundo entero como Compay Segundo, una de las grandes figuras de la música cubana, nació el 18 de noviembre de 1907 en Siboney, una aldea de la costa suroriental de Cuba. Desde muy chico decidió que viviría hasta los 115 años, como su abuela Ma Regina, una esclava liberta a quien le encendía los cigarros cuando era apenas un niño.

En el documental “Compay Segundo, lo mejor de la vida”, el músico cubano repasó su historia con la frescura y el humor que lo caracterizaban. Aunque no llegó a cumplir su deseo de vivir 115 años, conservó hasta el final una vitalidad que atribuía, en parte, a sus particulares hábitos. “La gente me dice: ‘Compay Segundo, ¿pero es verdad que usted tiene noventa años?’. Le digo: ‘Sí, yo nací en el 1907, tengo noventa años’. ‘¿Y cómo usted se mantiene?’. Yo digo: “Porque para mantener la salud no se puede exagerar nada, nada, ni el amor’”, contaba, elegantemente vestido con traje y sombrero y un puro en la mano. Aseguraba que fumaba desde hacía 85 años y que se permitía uno por día. “¿No te afecta?“, le preguntaban. ”No, porque me fumo uno. Lo malo es beber mucho, fumar mucho, los amores mucho”, respondía entre risas. Murió a los 95 años, el 14 de julio de 2003, en La Habana.

PUBLICIDAD

En las entrevistas, la estrella de Buena Vista Social Club siempre volvía a hablar de Ma Regina, una de las personas más importantes de su infancia. Era quien lo protegía: cuando el niño se aferraba a su falda, nadie podía tocarlo. Ella murió cuando él tenía nueve años, pero le dejó dos herencias que lo acompañarían toda la vida: el gusto por el tabaco y la convicción de que podía superar el siglo de existencia. Compay atribuía su longevidad, con sentido del humor, a los puros, el ron, las flores y las mujeres.

Buena Vista Social Club - Chan Chan

El padre de Compay Segundo era de ascendencia andaluza y trabajaba como maquinista de un tren en las minas de la región. Su madre, Margarita, era afrocubana e hija de esclavos. La casa familiar en Siboney era también un lugar de encuentro para músicos: el trovador Sindo Garay, una de las figuras fundacionales de la canción cubana, visitaba a la familia con su guitarra. “La primera persona que escuché tocar la guitarra fue a Sindo Garay. Vino a mi casa con una guitarra. Me gustó la guitarra”, recordó décadas después.

PUBLICIDAD

En 1916, cuando tenía ocho años, la familia se trasladó a Santiago de Cuba. Compay era el tercero de ocho hermanos. La decisión la tomó su madre después de que, al finalizar la Primera Guerra Mundial, desaparecieran los talleres de Siboney. Su esposo había comprado una casa en Santiago, pero decidió quedarse para atender sus negocios. “Mi mamá tenía la responsabilidad. Tenía ocho muchachos. Se terminó la guerra, se terminaron los trabajos. Ella se plantó y dijo ”Aquí no van a aprender nada. Nos vamos para Santiago para que cada uno aprenda un oficio. Y así se hizo“, recordó en una entrevista con RTVE. Fue, según explicó, una forma de divorcio entre sus padres. El mayor se hizo panadero; el siguiente, rotulista; él aprendió a torcer el tabaco; el menor, carpintero y las ”muchachitas", modistas.

Santiago de Cuba ofrecía un ambiente musical que resultaría decisivo para su formación. Cuatro de sus hermanos también estaban vinculados con la música y el son y la trova formaban parte de la vida cotidiana de la ciudad. Para un chico con oído y curiosidad, aquella mudanza fue también una oportunidad de aprendizaje.

PUBLICIDAD

Mientras contribuía a la economía familiar como torcedor de tabaco en fábricas de habanos, aprendía de oído a tocar la guitarra y el tres cubano. Su talento no pasó inadvertido para Noemí Toro, una violinista que vivía al lado de su casa. Un día le pidió que la acompañara con la guitarra. Al escucharlo, advirtió sus condiciones y también que no sabía leer música. Decidió entonces enseñarle.

Repilado adoptó el nombre de Compay Segundo a fines de la década de 1940 tras fundar el dúo Los Compadres junto a Lorenzo Hierrezuelo (The Grosby Group)

Noemí le dio lecciones de solfeo con un enorme libro. Cuando llegó a la mitad, consideró que ya estaba listo para aprender a tocar un instrumento. Él eligió el clarinete. Consiguió uno que pertenecía a un aficionado que ya no lo utilizaba y lo pagó con su trabajo en un pequeño taller de tabaco. “Le hice 5.000 mil tabacos”, contó. Así pagó el clarinete con el que ingresó a los 15 años a la Banda Municipal de Santiago.

PUBLICIDAD

Compuso su primera canción para una chica

El salario que recibía en la banda le dio cierta estabilidad y también tiempo libre para componer. A los 14 años, escribió Yo vengo aquí, dedicada a una joven de la que se había enamorado. Era el comienzo de un repertorio que con los años reuniría cientos de canciones. Muchas de ellas, según quienes lo conocieron, inspiradas en mujeres que cortejaba con la misma dedicación que ponía en la música.

Durante años también trabajó como barbero, un oficio que alternaba con la música. A fines de la década del 40, mientras le cortaba el pelo a su amigo Lorenzo Hierrezuelo, surgió la idea de formar un dúo. Ambos eran de Siboney y se conocían desde la infancia. Así nacieron Los Compadres: Hierrezuelo llevaba la primera voz y era el Compay Primo; Repilado se ocupaba de la segunda voz y tocaba el armónico. Allí surgió su nombre artístico: Compay Segundo.

PUBLICIDAD

Mucho antes de formar el dúo, Compay ya había recorrido buena parte de la isla y había tenido experiencias musicales fuera de Cuba. En 1934 se instaló en La Habana junto al Cuarteto Hatuey, con el que viajó a México y participó en las películas Tierra brava y México lindo y querido. A su regreso, se incorporó como clarinetista en el conjunto liderado por Miguel Matamoros, la misma agrupación en la que por entonces cantaba Benny Moré.

El músico aprendió solfeo con la violinista Noemí Toro en Santiago de Cuba y adquirió su primer clarinete a cambio de cinco mil tabacos (The Grosby Group)

El armónico fue su invención más personal

Fue durante aquellos años de experimentación musical cuando creó el armónico, un instrumento de siete cuerdas que combinaba características de la guitarra española clásica y el tres cubano. Su particularidad era que la séptima cuerda repetía la nota sol. Con él podía reunir en un mismo instrumento los registros de ambos y construir armonías que se adaptaban a su voz grave de barítono.

PUBLICIDAD

Los Compadres grabaron durante unos seis años. Canciones como Macusa, Sarandonga y Hey caramba alcanzaron gran popularidad en Cuba a través de discos y la radio. Compay describiría esa etapa como la más feliz de su vida musical. La relación terminó en 1955, cuando Hierrezuelo lo reemplazó por su hermano Reynaldo. La ruptura fue dolorosa y marcó el final de una sociedad artística que había cosechado un enorme éxito. Repilado siguió adelante y formó su propia agrupación, Compay Segundo y sus Muchachos, con Carlos Embale y Pío Leyva como cantantes.

La revolución y el regreso a la fábrica de tabaco

La primera grabación de su nueva agrupación tuvo que interrumpirse porque desde el estudio se escuchaban los disparos del ataque al Palacio Presidencial. Era 1957 y Cuba atravesaba los últimos años de la dictadura de Fulgencio Batista. Dos años después, tras la revolución de Fidel Castro en 1959, la música tradicional cubana perdió protagonismo en el panorama cultural de la isla. Las oportunidades de grabar y presentarse en escenarios importantes se redujeron, y Compay regresó a las fábricas de tabaco: trabajó en H. Upmann hasta jubilarse, en 1970.

PUBLICIDAD

Durante más de cuatro décadas, su nombre permaneció lejos de los grandes escenarios y de la industria discográfica. Sin embargo, nunca abandonó la música: tocaba en espacios reducidos, tabernas y hoteles habaneros frecuentados por turistas. Vivía con su familia en un apartamento espacioso de la calle Salud, aunque con pocos muebles. Su carrera parecía transcurrir en una escala muy distinta de aquella que había conocido durante los años de Los Compadres.

El artista inventó el armónico, un instrumento de siete cuerdas que combinó las características de la guitarra española y el tres cubano (The Grosby Group)

Su suerte comenzó a cambiar en 1989, cuando el musicólogo Danilo Orozco lo invitó a participar en el Festival de Culturas Americanas Tradicionales del Smithsonian Institution, en Washington, junto al cuarteto Patria. Fue una oportunidad para volver a mostrar su música fuera de Cuba. Años después, Orozco lo presentó al músico español Santiago Auserón, conocido como Juan Perro, exintegrante de la banda española Radio Futura. Auserón impulsó sus visitas a España en 1994 y 1995, cuando participó en los Encuentros del Son Cubano y el Flamenco de Sevilla. En 1996 produjo Antología de Compay Segundo, un álbum que contribuyó a abrirle las puertas del mercado europeo. Compay Segundo tenía entonces 88 años.

PUBLICIDAD

A los 90 años cantó ante el Papa y vendió millones de discos

El salto definitivo llegó en 1996, cuando el guitarrista estadounidense Ry Cooder reunió en La Habana a un grupo de músicos cubanos para grabar un álbum que recuperaba el son tradicional. Entre ellos estaba Compay Segundo, junto a Omara Portuondo, Rubén González, Ibrahim Ferrer y Eliades Ochoa, entre otros. El disco, publicado en 1997 con el nombre Buena Vista Social Club, se convirtió en un fenómeno internacional: ganó un premio Grammy en 1998 y vendió millones de copias. El director Wim Wenders llevó aquella experiencia al cine en un documental que siguió a los músicos desde La Habana hasta el Carnegie Hall de Nueva York.

El musicólogo Danilo Orozco y el cantante español Santiago Auserón promovieron la difusión internacional del repertorio de Repilado en la década de 1990

La canción que abría el álbum y se convertiría en su sello internacional era Chan Chan, un son de cuatro acordes que Compay había compuesto muchos años antes. Su melodía sencilla conquistó a públicos de todo el mundo. Lo extraodinario era que su autor, que llevaba toda una vida dedicado a la música, alcanzaba la consagración internacional a los 90 años.

A partir de entonces, su carrera adquirió una dimensión que pocos habrían imaginado. Actuó en el Olympia de París, en el Carnegie Hall de Nueva York y en la Sala Nervi del Vaticano, donde cantó ante Juan Pablo II. En sus últimos años grabó varios álbumes y compartió escenarios con figuras internacionales, como Charles Aznavour, Cesária Évora, Pablo Milanés y Antonio Banderas. También disfrutaba de recibir amigos y familiares en su casa para comer y conversar. Según recordó su hijo Salvador, incluso dormía con sus partituras, como si las notas pudieran inspirarlo mientras descansaba.

Después del éxito de Buena Vista Social Club Compay Segundo pudo disfrutar de una vida más cómoda en una casa en el barrio habanero de Miramar. Allí transcurrieron sus últimos años. Murió el 14 de julio de 2003, a los 95 años, por complicaciones derivadas de una insuficiencia renal.

En 2007, al cumplirse cien años de su nacimiento, La Habana le rindió homenaje con un concierto sinfónico dedicado a sus composiciones. Su casa de Miramar fue transformada en museo, donde se conservan fotografías familiares, partituras y el armónico que inventó siendo un torcedor de tabaco.