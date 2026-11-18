Jim Jones en Guyana rodeado de niños que eran hijos de miembros de la secta

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En el Cementerio de Evergreen, en Oakland, California, se levanta uno de los monumentos que más controversias ha provocado en Estados Unidos, tanto que demoró más de tres décadas en ser inaugurado, desde que se dio sepultura a cuatrocientos cuerpos en el terreno hasta que se lo señalizó. Es una estructura de cuatro placas horizontales de granito gris colocadas sobre la colina donde se encuentra la fosa común y en ellas están grabados en orden alfabético los nombres de las 918 personas, más del doble de las que están enterradas allí. Ninguna de ellas murió en California sino en una remota “ciudad” levantada de la noche a la mañana en medio de la selva de un pequeño país sudamericano llamado Guyana. Se trata del Jonestown Memorial y recuerda a las víctimas del mayor suicidio colectivo de la historia, seguido del asesinato de aquellos que se resistían a quitarse la vida.

El centro de la controversia se debe a que entre esos 918 nombres está tallado también el de James Warren “Jim” Jones, el ideólogo y principal responsable del casi millar de muertes por ingestión de veneno ocurridas en 19 de noviembre de 1978, entre ellas las de unos trescientos chicos, incluidos bebés.

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Algunos lo tomaron de manera voluntaria, a otros los obligaron a hacerlo. El líder de la secta e incitador de esas muertes se suicidó al final de todo pegándose un tiro en la cabeza. Casi todos los muertos eran estadounidenses, familias enteras que habían dejado su país para seguir a Jones a la comunidad de Jonestown.

La masacre se desató con la llegada del congresista Leo Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta, para entrevistar a los feligreses porque se había denunciado que muchos estaban allí contra su voluntad. Ryan no llegó a ver Jonestown: fue asesinado a balazos - junto con tres de los periodistas y una de las disidentes – por los guardias de seguridad del “Templo del Pueblo” en el pequeño aeropuerto de Port Kaituma, a corta distancia del asentamiento fundado por Jones.

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Luego de ordenas esos crímenes, el líder de la secta se supo perdido y entonces dio la orden fatal: sus seguidores debían suicidarse todos tomando una mezcla mortal de Valium, hidrato de cloral, cianuro y Phenergan disuelta en una gaseosa con sabor a uva llamada Flavor Aid. Hubo padres que les administraron esa muerte a sus pequeños hijos antes de matarse; hubo otros que quisieron resistirse y fueron obligados a beberla. Nadie sabe en qué momento preciso se suicidó Jim Jones disparándose en la cabeza, porque no quedaron testigos, pero se supone que fue luego de comprobar que ninguno de sus acólitos seguía con vida.

Ese fue el trágico final de la secta del Templo del Pueblo, una comunidad supuestamente igualitaria y antirracial creada por el propio Jones más de dos décadas antes y que con el paso del tiempo había devenido en una congregación de fanáticos guiada por el creciente delirio de su líder, que se presentaba como una divinidad del mismo nivel que Jesucristo, un nuevo enviado de dios.

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La masacre se desató con la llegada del congresista Leo Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta

Del progresismo a la “santidad”

Nacido en Indiana el 13 de mayo de 1931, James Warren “Jim” Jones era hijo de campesinos de origen galés y escocés. Fue precoz tanto en el matrimonio como en la religión. Se casó a los 18 años con la enfermera Marceline Baldwin y, fascinado por la labor de los predicadores, apenas terminó sus estudios universitarios se unió a una iglesia metodista como auxiliar al mismo tiempo que estudiaba para convertirse en pastor. Su plan era crear su propia congregación y la fundó en Indianápolis en 1955, apenas fue habilitado para predicar.

La llamó Templo del Pueblo y, como su líder, Jones e mostraba como un pastor de avanzada. De algún modo lo era porque cuestionaba fuertemente al racismo y abría las puertas del templo de manera igualitaria a blancos y afroamericanos. Sus sermones hablaban poco de Dios y bastante más de las bondades del comunismo. Solo su círculo más estrecho sabía que tenía fuertes contactos con el Partido Comunista de los Estados Unidos, aunque fue alejándose paulatinamente porque no toleró las críticas que sus dirigentes le hacían a las políticas de Stalin al compás del revisionismo de Nikita Kruschev.

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Al mismo tiempo que manifestaba su apoyo a los movimientos de derechos civiles en favor de la población negra, Jones se centró también en crear y dirigir obras de beneficencia para la recuperación de adictos a las drogas y la ayuda a personas sin hogar. Eso le valió fuertes tensiones con otros pastores protestantes, mucho más conservadores, y en esos enfrentamientos Jones endureció cada vez más su prédica. Fue entonces cuando se empezaron a escuchar sus primeros discursos mesiánicos, en los negaba la Biblia y se proclamaba a sí mismo como una divinidad, un mesías.

Diez años después de la creación, el Templo del Pueblo tenía una congregación de alrededor de ciento cincuenta personas que seguían ciegamente a su pastor, tanto que ninguno desertó cuando les ordenó que lo acompañaran a Ukiah, en California, para fundar una comunidad agraria cerrada al resto de la sociedad. Allí sembrarían y cosecharían sus propios alimentos – los otros, no él – mientras adoraban y aprendían las enseñanzas divinas del líder.

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Pero ese aislamiento comenzó a ser un problema para Jones, que entendió que así no haría crecer a su congregación. Para principios de los ’70 volvió a mover a sus fieles, a los que dividió en dos ciudades, Los Ángeles y San Francisco, para que llevaran allí su prédica, la del Templo del Pueblo. Aunque no dejaba de viajar a Los Ángeles para predicar, Jones instaló la sede principal en San Francisco, donde pronto se hizo famoso por sus “curaciones por la fe”. Los encuentros eran verdaderos espectáculos, en los que sanaba a supuestos enfermos con solo imponerles las manos.

A Jim Jones lo siguieron más de novecientas personas, a las que luego se sumarían algunos cientos más. Con donaciones de esos mismos fieles, que le entregaron sus bienes, compró un gran terreno en una zona selvática de Guyana

De esa manera los seguidores del Templo del Pueblo crecieron de manera vertiginosa, tanto que para 1974 su congregación sumaba más de tres mil miembros. También tenía el apoyo de importantes líderes políticos de San Francisco, como el alcalde George Moscone y el concejal Harvey Milk, que destacaban la firme prédica de Jones contra el racismo y la discriminación, que nunca había abandonado aún en su delirio.

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Una ciudad divina

Sin embargo, no todas eran flores en el interior del Templo del Pueblo.

Algunos de sus fieles comenzaron a rebelarse frente al autoritarismo de Jones e hicieron denuncias que llegaron a la prensa. Lo acusaron de explotación laboral y de amenazar e incluso hacer dar feroces palizas a quienes intentaban abandonar la congregación. Estas denuncias hicieron que la justicia comenzara a investigar sus prédicas y sus prácticas. Jones no lo toleró y ordenó a sus fieles una nueva mudanza, esta vez fuera de las fronteras de Estados Unidos y del alcance de sus leyes.

Lo siguieron más de novecientas personas, a las que luego se sumarían algunos cientos más. Con donaciones de esos mismos fieles, que le entregaron sus bienes, compró un gran terreno en una zona selvática de Guyana, donde trabajando de sol a sol construyeron la sede de la congregación, a la que llamaron Jonestown. El nombre mismo de la “ciudad” daba cuenta del avance del delirio de Jim Jones, que exigía a sus seguidores que lo trataran como si fuera deidad a la que debían obediencia ciega y sumisión total.

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Los fieles hicieron de Jonestown un asentamiento agrícola dedicado a frutas y verduras que llegó a funcionar muy bien, pero los delirios y el autoritarismo del líder seguían en aumento. Les confiscaba los pasaportes, les secuestraba los medicamentos y los utilizaba para consumo propio, y también los sometía a un régimen de trabajos forzados. Todo esto bajo las amenazas de los guardias que había seleccionado entre sus seguidores más fanatizados.

El autoritarismo con ribetes delirantes de Jones llegó a su punto más alto con las “noches blancas”, largas sesiones nocturnas en las que mantenía despierta a toda la comunidad con discursos sobre conspiraciones gubernamentales y mediáticas que lo tenían como blancos a él y al Templo del Pueblo. Fue durante esas veladas cuando empezó a hablar de perpetrar un suicidio colectivo de toda la comunidad mediante un ritual de envenenamiento que, incluso, se llegó a realizar completo, aunque sin ingerir el cóctel mortal, como si se tratara de un ensayo general.

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El autoritarismo con ribetes delirantes de Jones llegó a su punto más alto con las “noches blancas”, largas sesiones nocturnas en las que mantenía despierta a toda la comunidad con discursos sobre conspiraciones gubernamentales y mediáticas

Algunos fieles comenzaron a alarmarse ante el camino por el que Jones llevaba a la congregación y lograron desertar en mayo de 1978. Se dirigieron a la capital, Georgetown, donde gracias al auxilio de la embajada, que les dio nuevos pasaportes, pudieron regresar a Estados Unidos. Una vez allí denunciaron lo que estaba ocurriendo en Jonestown y esas denuncias llegar a la prensa y preocuparon a las autoridades estadounidenses, que decidieron investigar.

Una jornada mortal

El primero en interesarse por las denuncias fue el congresista demócrata por California Leo Ryan, quien se propuso visitar Jonestown, preocupado por la posibilidad de que Jones tuviera personas retenidas allí contra su voluntad. Su proyecto era ir hasta el lugar y entrevistarse con los miembros del Templo del Pueblo para preguntarles si querían abandonar el lugar. Convocó a varios de los “desertores” de la secta y a varios reporteros para que lo acompañaran, entre ellos los periodistas Don Harris y Bob Brown, de la cadena televisiva NBC, y Greg Robinson, fotógrafo del San Francisco Examiner.

El 17 de noviembre de 1978, el grupo de Ryan aterrizó en Guyana y visitó Jonestown. Nunca se sabrá qué conclusiones sacaron los visitantes porque al día siguiente, cuando se disponían a partir desde la pista de aviación de Port Kaituma junto con algunos fieles que pretendían abandonar la comunidad, fueron emboscados y asesinados a tiros por un grupo de guardianes de la secta

Consumada esa primera masacre, Jim Jones convocó a sus fieles y los instó a matarse. En una grabación encontrada en el lugar se escucha su voz instando a los miembros de la colonia a cometer “no un suicidio, sino un acto revolucionario”. Algunos se mostraron dispuestos a seguirlo hasta el final. “No le tenemos miedo a la muerte. Esperamos que el mundo se dé cuenta un día de los ideales de justicia e igualdad por los que vivió y murió Jim Jones”, dejo escrito uno de los suicidas. Otros se resistieron, pero fueron obligados a beber el veneno mezclado con la bebida gaseosa.

Se contaron 918 muertos, entre los cadáveres encontrados en la comunidad, las víctimas del aeropuerto y una madre con tres hijos de pequeña edad que fueron hallados envenenados en una casa que la secta tenía en la capital de Guyana. Los dos hijos de Jim Jones, Stephan y Jim Jr., que también formaban parte de la comunidad, salvaron sus vidas porque ese día estaban en Georgetown, donde Stephan jugaba un partido de básquet.

El primero en interesarse por las denuncias fue el congresista demócrata por California Leo Ryan

“Lo consumió su propia locura”

La noticia de la masacre de Guyana llegó a las portadas de todos los diarios del planeta y tuvo extensas coberturas en los noticieros de televisión. En 1980, fue reconstruida en su génesis y hasta sus últimos detalles por la película para televisión Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones, protagonizada por Powers Boothe, que obtuvo un premió Emmy por su interpretación del líder de la secta.

El horror causado por las muertes de Jonestown no resultó un freno para los suicidios colectivos promovidos por sectas religiosas, que parecieron escalar entre 1978 y fines del Siglo XX. En Estados Unidos, más de 80 miembros de la secta de los Davidianos murieron en 1993 al incendiar voluntariamente su granja en Waco, que la policía y el FBI intentaban tomar por asalto. En Suiza y Canadá, en octubre de 1994, 53 integrantes de la Orden del Templo Solar también fueron encontrados muertos, a los que pronto se sumaron otros seguidores de la misma secta en Francia. En marzo de 1997, 39 adeptos de la Puerta del Paraíso se suicidaron juntos en California.

En 1998, cuando se cumplieron veinte años de la tragedia, los dos hijos de Jim Jones volvieron a poner sus pies en Jonestown o, mejor dicho, en lo que quedaba de ella, para participar de una especial para la televisión de la cadena ABC. “Era gente cariñosa y apasionada. Esta gente no hubiera tenido que morir. Pero hacia el final, a mi padre lo consumió su propia locura. El final fue horrible, pero yo trato de pensar en lo que mi padre intentó construir”, se escucha decir al mayor, Stephan, mirando fijamente a la cámara.