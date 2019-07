"Logré ver un barco de madera que venía muy hacinado. No podía creer cómo podía haber 150 personas en un barco en el que en España irían 12", comienza. "Apenas nos acercamos me pasaron un bebé muerto, tenía tres meses. No pude hacer nada más que dejarlo en un pequeño taller del barco apoyado en el suelo", relata.