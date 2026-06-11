Activista explicó por qué el presidente Gustavo Petro no va a ser suspendido de su cargo: “Para que entiendas qué pasó”

El mandatario se encuentra en EE. UU. presidiendo el Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York - créditos @politica.apoliticos/IG | captura pantalla Presidencia de la República - Colombia / Youtube

La mañana del martes 10 de junio de 2026 estuvo marcada por una noticia que agitó la agenda política y las redes sociales de Colombia: la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a raíz de una investigación por presunta participación indebida en política en la recta final de la campaña presidencial.

Por eso, la activista y creadora de contenido Gabriela Alonso Jaramillo, por medio de un video que difundió desde su perfil en Instagram ‘Política para apolíticos’, se encargó de desmentir esta versión y explicar de manera sencilla el marco legal y cómo se debe proceder en este tipo de decisiones en el país. “Para que entiendas qué pasó”, aclara al comienzo.

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Ella recordó que, durante la mañana, medios y usuarios circularon la versión de que Petro había sido suspendido hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pero aclaró que “la realidad es que Gustavo Petro no ha sido suspendido y no va a ser suspendido de su cargo”.

Declaraciones de Gabriela Alonso Jaramillo, la activista y creadora de contenido que a través de su cuenta en Instagram 'Política para apolíticos', explica de forma sencilla los principales acontecimientos en la política nacional - crédito @politica.apoliticos/IG

La controversia surgió luego de que se filtrara un documento firmado por la congresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, que integra y lidera la Comisión de Acusación.

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En el documento, Arizabaleta ordenaba la suspensión de Petro por considerar que habría utilizado su cargo para influir en la campaña presidencial, favoreciendo a Iván Cepeda, lo que en Colombia se conoce como participación política indebida de un presidente en ejercicio.

Alonso Jaramillo detalló el rol de la Comisión de Acusación y el proceso que debe seguirse en estos casos.

“Un congresista es una persona encargada de hacer las leyes, pero además de hacer leyes, ellos también pueden investigar al presidente cuando creen que se portó mal o incumplió las reglas. Incluso pueden iniciar procesos para decidir si merece un castigo o no”, precisó la activista.

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Gabriela Alonso compartió el video con su explicación el martes 10 de junio de 2026 - crédito @politica.apoliticos/IG

Para explicar más a fondo este papel, la creadora de contenido expuso que la Comisión de Acusación funciona como el primer filtro de control político e investigación, pero que sus miembros, como Arizabaleta, “sí pueden investigar al presidente, pero ella sola no puede tomar la decisión de suspenderlo”.

En su grabación, Alonso Jaramillo hizo hincapié en que “suspender a un presidente es un proceso largo que requiere investigaciones, debates y muchos votos a favor. No es una decisión que se tome de la noche a la mañana. Nunca ha ocurrido en la historia de Colombia”.

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Sumado a todo lo anterior, la estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos y de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, y considerada una de las líderes nativas digitales más reconocidas por Cifras y Conceptos, detalló que luego de la investigación inicial en la Comisión de Acusación, el caso debe pasar al pleno de la Cámara de Representantes para ser votado y, en última instancia, al Senado, donde se decidiría cualquier sanción o suspensión.

“Por eso Gloria (Arizabaleta) no puede tomar esa decisión sola. Ella trabaja en el primer piso donde se investiga el caso. Pero para suspender a un presidente se necesitan muchas personas, muchos votos y mucho tiempo”, argumentó Alonso.

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Ella es Gloria Elena Arizabaleta, la representante a la Cámara por Valle del Cauca y presidenta de la Comisión de Acusaciones - crédito @gloriaearizabaleta/IG

Cuáles serían las implicaciones en caso de que se llegue a suspender de su cargo a un jefe de Estado

La creadora de contenido también se refirió a las posibles consecuencias de una suspensión presidencial, al hacerse las preguntas: “¿Qué habría pasado si Gustavo Petro hubiera sido suspendido? ¿Quién habría mandado en Colombia durante estos once días?“

Alonso comentó que la Constitución “dice que cuando el presidente tiene una ausencia temporal, quien lo reemplaza es el vicepresidente. Así que en este escenario, Francia Márquez habría asumido la presidencia de Colombia durante estos once días”.

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Al final de su video, la activista cerró su explicación resaltando la importancia de comprender los mecanismos institucionales y no dejarse llevar por rumores o filtraciones no confirmadas.