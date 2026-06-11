Tras el interés por Thiago Almada, River Plate tiene en la mira a otro jugador de la selección argentina en el Mundial

River Plate sueña con repatriar a Facundo Medina para reforzar la defensa (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La dirigencia de River Plate avanza con una estrategia centrada en reforzar su plantel con futbolistas de jerarquía internacional. En el actual mercado de pases, el club no solo cerró el arribo de Nicolás Otamendi y está próximo a anunciar el desembarco del uruguayo Mauro Arambarri, sino que ahora apunta a Facundo Medina, convocado para disputar la Copa del Mundo de 2026 con la selección argentina.

El defensor de 27 años, surgido de las divisiones inferiores de River, nunca tuvo la oportunidad de sumar minutos en partidos oficiales con la camiseta del primer equipo. Su único registro corresponde a un amistoso ante Olimpia en 2016, año en el que fue promovido por el entonces entrenador Marcelo Gallardo. Posteriormente, su carrera tomó impulso en Talleres de Córdoba, donde acumuló 37 encuentros a lo largo de dos temporadas y media.

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La proyección de Medina lo llevó a dar el salto a Europa en 2020, cuando fue transferido al RC Lens. En suelo francés, el zaguero consolidó su figura con 165 partidos en cinco años y se ganó el reconocimiento de la afición. En la última temporada, su rendimiento llamó la atención del Olympique Marsella, institución que lo adquirió tras un préstamo a cambio de 18 millones de euros netos. En su primer año en el club galo, participó en 26 encuentros, 24 de ellos como titular, y logró afianzarse tras recuperarse de un esguince de tobillo.

El interés de River Plate por Medina se da en un contexto de renovación defensiva. La dirigencia, encabezada por Stéfano Di Carlo, priorizó la búsqueda de futbolistas con experiencia internacional. Si bien la llegada de Otamendi aportó jerarquía, el club aún busca sumar otro marcador central. Así, Medina se posicionó como la prioridad para suplir una eventual venta de Lautaro Rivero, por quien River espera recibir entre 7 y 10 millones de euros.

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Actualmente, Facundo Medina se encuentra en Estados Unidos como parte de la delegación argentina que afronta la Copa del Mundo. En el último amistoso previo al debut, fue titular ante Islandia. Su polifuncionalidad le permite actuar tanto como lateral izquierdo como marcador central, una versatilidad que seduce a River en su afán de potenciar el plantel.

El club de Núñez inició contactos preliminares para interiorizarse sobre la situación. Fuentes cercanas al proceso reconocen que la operación resulta compleja, debido a que el defensor es considerado una de las últimas grandes adquisiciones del conjunto francés. El perfil de Medina, fuerte en el uno contra uno y con capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, responde a las necesidades del equipo dirigido por el Chacho Coudet.

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Pese a lo compleja que supone la negociación, la dirigencia de River decidió mantener abierto el canal de diálogo, a la espera de que el desempeño del jugador en la Copa del Mundo pueda modificar el escenario. Si el club francés recibe una oferta que permita recuperar la inversión realizada, evaluaría la posibilidad de transferirlo.

La historia de Facundo Medina mantiene un vínculo emocional con River. El propio futbolista recordó en una oportunidad: “Siempre voy a estar agradecido con River porque me sacó de la villa“. Aunque su regreso parece lejano, el reconocimiento al club que lo formó podría inclinar la balanza en caso de que las negociaciones avancen.

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River Plate, que ya aseguró las llegadas de Otamendi y está cerca de sumar a Mauro Arambarri, mantiene su política de incorporar nombres con paso por el fútbol europeo. El otro gran sueño es Thiago Almada, quien perdió terreno en la consideración de Diego Simeone en la parte final de la temporada con el Atlético de Madrid. No obstante, es otra tratativa que parece difícil de prosperar.

Entro los otros nombres de peso que tiene en la mira el Millonario también figuran Ángel Correa. El punta, que actualmente se desempeña en Tigres de México, es un viejo anhelo de la institución. Además tiene apuntado al mediocampista colombiano del Betis Nelson Deossa y el delantero argentino Gio Simeone, figura del Torino de Italia.

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