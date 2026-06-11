Sin buses al norte del país: ZBuss paralizó su servicio luego de que extorsionadores balearan una de sus unidades

La compañía ZBuss suspendió operaciones luego de un ataque armado contra una de sus unidades en Independencia, en Lima Norte. Según la Policía Nacional, dos presuntos extorsionadores que se movilizaban en una motocicleta dispararon varias veces contra un bus de la compañía cuando el vehículo estaba estacionado en los exteriores del local de la empresa, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola.
La agresión dejó un trabajador herido. La víctima fue identificada como Ismael Huayta, quien quedó internado en el hospital Cayetano Heredia. Sus familiares indicaron a Exitosa que su condición era crítica y que el personal médico evaluaba una intervención quirúrgica.
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De acuerdo con el reporte difundido en el medio, tras los disparos los pasajeros que estaban dentro de la unidad fueron evacuados por seguridad. La empresa, que realiza rutas interprovinciales hacia el norte del país, mantuvo sus puertas cerradas después del atentado mientras avanzaban las diligencias policiales.
Un familiar de Huayta sostuvo que el trabajador tenía una larga trayectoria en el servicio. Cuando la reportera consultó por el tiempo de labores, el pariente respondió que llevaba “por lo menos ocho años” en la empresa. En ese mismo testimonio, el familiar afirmó que la línea recibía amenazas desde hace un periodo prolongado y que el personal no contaba con seguro, según su versión.
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La cobertura también recogió el temor entre usuarios y conductores en el sector. Una pasajera pidió mayor presencia policial en el lugar y planteó patrullajes con agentes de civil para enfrentar la violencia que golpea a las empresas del rubro. Hasta la tarde, según el reporte, no se observaba custodia permanente en la zona pese a que el ataque ocurrió horas antes.
Lanzaron una granada contra el local tras el ataque al trabajador
El caso ocurrió en un contexto de atentados reiterados contra compañías de transporte en Lima Norte. La empresa ZBuss sufrió, el último martes por la noche, otro ataque en su estación de Independencia, también situada en la avenida Alfredo Mendiola, cuando dos sujetos en motocicleta arrojaron una granada tipo piña contra la fachada del establecimiento, de acuerdo con información difundida por Infobae Perú.
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Según ese reporte, una trabajadora que estaba fuera del local pateó el explosivo hacia la pista y alejó el artefacto de la entrada principal. Luego acudieron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes aislaron el área y neutralizaron la granada. El operativo obligó a restringir el tránsito mientras se ejecutaban las medidas de seguridad.
En la transmisión sobre el ataque a la unidad de ZBuss, se atribuyó los hechos a la organización criminal 'La Federación’, que habría dejado una nota amenazante en la vía principal con un número telefónico para exigir contacto y buscar un “acuerdo”, bajo advertencia de continuar con los ataques contra empresas que operan en ese punto.
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La Policía Nacional informó que el caso quedó a cargo de sus unidades de investigación y que solicitó las cámaras de seguridad del local para identificar a los responsables. Mientras avanzan esas diligencias, los vecinos y pasajeros reclamaron patrullaje en los exteriores de la avenida Alfredo Mendiola ante el riesgo de nuevos atentados en medio del estado de emergencia.
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