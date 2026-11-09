Guatemala

El diputado guatemalteco Julio Portillo fue inhumano en privado mientras su bancada exige saber quién ordenó el ataque

Una ceremonia reservada en Zacapa cerró el duelo por el congresista de la UNE. Mientras tanto, los reclamos de justicia escalan y una figura clave admitió temer por su propia integridad

Hombre con traje y corbata azul ubicado frente a una camioneta blanca con impactos de bala en el parabrisas y la carrocería.
Los restos del diputado Julio César Portillo Paz fueron inhumados en una ceremonia privada en el cementerio de Río Hondo, Zacapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los restos del diputado Julio César Portillo Paz fueron inhumados en una ceremonia privada en el cementerio de la aldea Pata Galana, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, con la presencia de familiares, amigos y vecinos cercanos.

El ataúd del congresista ingresó al camposanto luego de un velatorio que también se realizó de manera restringida. La despedida estuvo reservada para personas allegadas al legislador, integrante de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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Portillo fue velado en la iglesia Casa del Cielo, ubicada en el kilómetro 148 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo. El lugar tenía un vínculo personal con el diputado, ya que allí predicaba. La ceremonia contó con custodia de seguridad privada y no estuvo abierta al público general.

La sepultura se desarrolló en medio de reclamos por el esclarecimiento del crimen y pedidos de mayor seguridad en el departamento de Zacapa, donde el asesinato del parlamentario generó preocupación entre dirigentes políticos y residentes de la zona.

Familiares y miembros de la iglesia Casa del Cielo despidieron al diputado Julio César Portillo en la aldea Pata Galana.
La familia dispuso la inhumación del congresista para el domingo 8 de noviembre en el cementerio de la comunidad. (Redes Sociales)

El diputado murió tras un ataque armado registrado el viernes 6 de noviembre

El congresista Julio Portillo murió después de un ataque armado ocurrido el viernes 6 de noviembre en Río Hondo, en el oriente de Guatemala. El hecho está bajo investigación y, hasta el momento de las declaraciones difundidas por dirigentes de la UNE, no se habían informado públicamente responsabilidades ni detalles sobre los autores del crimen.

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Un bombero y personal sanitario trasladan a una persona en una camilla junto a las puertas abiertas de una ambulancia
El ataque armado en Río Hondo causó tres muertes y el diputado Julio Portillo sobrevivió al hecho. (Redes Sociales )

La excandidata presidencial Sandra Torres afirmó que el diputado disponía de un esquema de seguridad integrado por cinco agentes por turno, con un total de 10 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a su protección.

“Se hizo lo posible por salvarle la vida”, sostuvo Torres, quien reclamó una investigación que permita determinar quiénes estuvieron detrás del ataque. La dirigente también vinculó el crimen con un escenario de violencia que, según dijo, afecta a distintos departamentos del país.

Marcadores amarillos numerados sobre el asfalto nocturno, cinta de delimitación amarilla, personas y una camioneta pickup blanca
El Ministerio Público de Guatemala investiga la emboscada armada en Río Hondo que cobró la vida de cuatro personas. (Ministerio Público de Guatemala)

Torres señaló que solicitarán al jefe de bancada de la UNE que cite el martes al ministro de Gobernación, al director de la PNC, a responsables de inteligencia estatal y militar, al ministro de Defensa y al Ministerio Público. El objetivo, explicó, es que las instituciones entreguen información sobre las pesquisas y las medidas adoptadas tras el asesinato.

Sandra Torres exigió justicia y dijo que teme por su vida

La dirigente de la UNE, Sandra Torres, condenó el asesinato de Portillo y exigió una investigación “justa, pronta y objetiva” para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.

“Estamos cansados de tanta violencia”, declaró Torres. También sostuvo que el crimen no debe quedar impune y pidió al Ministerio Público que avance con rapidez en las diligencias. Durante sus declaraciones, afirmó que en Zacapa existe temor entre los habitantes a causa de los hechos violentos.

Torres cuestionó al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y a las autoridades de Gobernación por la situación de seguridad. Señaló que el Estado debe garantizar la protección de la población y mencionó que, según sus cifras, más de tres mil personas han sido asesinadas.

La política guatemalteca Sandra Torres ofrece declaraciones luego del asesinato del diputado Julio Portillo, quien se postularía para una reelección con el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. (Video: Cortesía UNE)

Consultada sobre la posibilidad de nuevos ataques contra integrantes de su agrupación, la excandidata presidencial respondió que existe preocupación. “Por supuesto que tememos. Yo temo por mi vida también. Todos los diputados también temen por su vida”, afirmó.

La dirigente sostuvo que el asesinato de Portillo constituye un ataque contra la institución política a la que pertenecía el legislador. También advirtió sobre los riesgos que, según expresó, enfrentan periodistas y otras personas que denuncian hechos de violencia o hablan sobre asuntos públicos en Guatemala.

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