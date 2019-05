—Sí, aunque podemos decir que no estamos orgullosos de todos los dirigentes que salieron del Colegio Nacional de Buenos Aires. [Se ríe] Pero es cierto. Probablemente uno esté trabajando con gente que va a ocupar lugares importantes. Cuando me recibí de profesor, mi primer trabajo como docente fue en la escuela de adultos del Sindicato de Sanidad. Todos mis alumnos eran más grande que yo. Creo que eso me terminó de formar. No en el sentido de que después no me seguí formando, sino que me encontraba con gente que, en términos de experiencia vital, más allá de los contenidos que uno transmitía, sabía muchísimo más que yo. El alumno que menos años me llevaba tenía cinco años más que yo. Es decir, había ingresado al mercado laboral bastante antes que yo y eso me hacía pensar en el sentido del trabajo. Elogio de la docencia es un libro que se pregunta también por el sentido político del trabajo. Nosotros, como docentes, no nos podemos correr de esa pregunta.