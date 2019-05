"No entiendo a los argentinos, ¿por qué quieren nuestras islas?", me confesó Gini, la isleña que el primer día del intercambio nos trasladó a mí y a los otros estudiantes a una playa para ver pingüinos. En su vehículo tenía pegado un cartel que decía "Keep calm, we are and will remain British" ('Mantenga la calma, somos y seguiremos siendo británicos'), en claro rechazo al reclamo argentino.