Hollowbody de Headware Games desembarca en PlayStation 5 y Xbox tras su lanzamiento en PC

Hollowbody presenta un nuevo tráiler.

El 4 de junio, Hollowbody, el juego de survival horror desarrollado por Headware Games, llegará a PlayStation 5 y Xbox Series tras su lanzamiento inicial para PC en septiembre de 2024. El precio de salida será de 16.99 dólares. Las preventas estarán abiertas en PlayStation Store desde el 8 de mayo y en Microsoft Store a partir del 22 de mayo, ambas con un descuento del 15% para quienes sean miembros de los sistemas de suscripción respectivos. Esta versión para consolas incluye todas las actualizaciones y mejoras lanzadas después del estreno original, con la intención de ofrecer una experiencia más completa y depurada.

Mejoras y nuevos contenidos en la edición de consolas

La versión de Hollowbody para PlayStation 5 y Xbox Series va más allá de una simple adaptación; está pensada como la edición definitiva del título, incorporando los parches y mejoras posteriores al lanzamiento en PC. Entre sus novedades principales se encuentran puzles opcionales, localizaciones adicionales para explorar y nuevos elementos narrativos que profundizan en el universo distópico del juego. El equipo de desarrollo también ha realizado ajustes para mejorar la experiencia de usuario, corrigiendo fallos señalados por la comunidad y perfeccionando mecánicas para lograr un ritmo de juego más balanceado.

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Uno de los elementos más importantes añadidos es la posibilidad de jugar con una cámara en tercera persona, lo que aporta una perspectiva distinta y complementa la alternancia entre ángulos fijos y dinámicos, evocando el estilo de los survival horror de comienzos de los años 2000. Además, se ha ampliado la disponibilidad de idiomas, incluyendo español, portugués brasileño, ruso y japonés, para facilitar el acceso a los textos y la historia a una audiencia más amplia. Estas mejoras se suman a las voces dobladas y a desafíos adicionales pensados para el final del juego, con el objetivo de consolidar a Hollowbody como una alternativa sólida tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el género.

Trama y protagonistas: supervivencia en un mundo hostil

En Hollowbody, los jugadores asumen el papel de Mica, una transportista clandestina activa en el mercado negro dentro de un Reino Unido decadente y alternativo. La historia comienza cuando Mica sufre un accidente con su aerodeslizador y queda varada en una zona de exclusión, un lugar restringido y apartado del resto de la ciudad. Aislada y con recursos escasos, su objetivo es sobrevivir y localizar a su pareja desaparecida, un elemento que aporta profundidad y carga humana al argumento central.

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A lo largo de la aventura, Mica tiene que resolver puzles ambientales, gestionar cuidadosamente munición y suministros, y enfrentar amenazas que surgen en escenarios urbanos abandonados y sombríos. El ambiente, con una marcada estética tech-noir, se construye sobre la yuxtaposición de tecnología avanzada y decadencia, sumergiendo al jugador en una atmósfera opresiva. La integración entre narrativa y mecánicas está pensada para que cada recurso, puerta cerrada o espacio inexplorado tenga peso en el desarrollo, apelando tanto al razonamiento como a la habilidad para improvisar.

Hollowbody | DESARROLLADOR: Headware Games | PC Steam

Dinámica de juego y recepción de la comunidad

Hollowbody se inspira en los survival horror clásicos de principios de los 2000, enfocándose en la tensión y la gestión cuidadosa de recursos. El combate es limitado, de modo que el jugador debe poner énfasis en el sigilo, la evasión y la resolución de situaciones mediante el análisis del entorno y el ingenio. Los desafíos lógicos y la exploración de ambientes urbanos deteriorados son aspectos clave, lo que marca una diferencia respecto a juegos que privilegian la acción directa o los sobresaltos.

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Para quienes prefieren la exploración por encima del combate, Hollowbody ofrece niveles de dificultad ajustables, permitiendo que más jugadores puedan centrarse en la historia y en la exploración del entorno creado por Headware Games. La distribución pensada de los puntos de guardado mantiene la tensión sin menospreciar el tiempo del usuario, asegurando desafíos continuos pero equilibrados. La comunidad ha respondido positivamente ante la mejora de la accesibilidad y la localización, lo que ha permitido que más jugadores de distintas regiones accedan a la experiencia de este mundo distópico y a su relato de supervivencia.