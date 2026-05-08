Colectivos advierten que adelantar vacaciones por el Mundial 2026 viola derechos de las infancias y sobrecarga a madres de familia

En una vivienda mexicana, una madre trabaja en una computadora mientras tres niños la rodean, mostrando la compleja realidad de la conciliación laboral y familiar en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres y la Red de Mujeres por la Salud expresaron su rechazo a los cambios al calendario escolar 2025-2026 anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En comunicados separados, ambas organizaciones advierten que el adelanto de vacaciones por el Mundial 2026 afecta el derecho al cuidado digno, el tiempo propio de las mujeres y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres señala que la suspensión de clases por el Mundial obliga a millones de familias a resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos.

Destacó que cuando niñas, niños y adolescentes se quedan en casa, el trabajo de cuidados aumenta y en México ese trabajo sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres.

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El colectivo afirma que “modificar el calendario escolar sin prever alternativas de cuidado impacta directamente el tiempo propio de las mujeres, sus posibilidades de trabajo remunerado, ingreso, descanso, participación pública y autonomía económica”.

Las escuelas, sostiene la organización, no solo cumplen una función educativa sino que son espacios fundamentales de protección, socialización, alimentación, recreación y organización de la vida diaria para las familias.

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La Coalición advierte que “cualquier suspensión extraordinaria de clases debe considerar sus efectos diferenciados y no trasladar automáticamente los costos sociales y económicos a los hogares”.

Expresa que la salud de niñas, niños y adolescentes debe protegerse con medidas planeadas y con enfoque de derechos, no con decisiones que terminan cargando sobre las familias y especialmente las mujeres la falta de previsión institucional.

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Recorte de clases recarga el trabajo de cuidados

La Red de Mujeres por la Salud manifiesta desacuerdo con el anuncio del secretario de Educación, Mario Delgado, de cerrar el ciclo escolar el 5 de junio por el Mundial.

La organización señala que mientras el gobierno destina presupuestos millonarios a la infraestructura para el evento deportivo, mantiene en el abandono la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y profundiza la desigualdad que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

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“Esta decisión evidencia las prioridades del gobierno privilegiando el Mundial por encima del derecho a la educación”, dice la organización.

“Estamos presenciando una transferencia de recursos y de atención política hacia un evento que, lejos de beneficiar a la sociedad, exacerba las desigualdades. Con esta decisión anunciada por el secretario Mario Delgado más de 18 millones de estudiantes y sus familias serán afectadas”, señaló Yahaira Ochoa, integrante de la Red de Mujeres por la Salud.

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La organización denuncia que mientras se invierte en estadios y fan fests, las estancias infantiles siguen cerradas y las escuelas de tiempo completo son escasas, lo que deja a las infancias en una situación de vulnerabilidad estructural. Sara Valdes, especialista en la agenda del trabajo de cuidados, advierte que “la sobrecarga del trabajo de cuidados que recae en los hogares, principalmente en las mujeres, se verá incrementada por el recorte al Calendario Escolar 2025-2026 aprobado por la SEP y las autoridades educativas estatales”.

Exigen alternativas de cuidado

Las organizaciones llaman a la SEP a transparentar los criterios y análisis considerados para modificar el calendario escolar y valorar los impactos diferenciados en mujeres, madres trabajadoras, hogares monoparentales y familias sin redes de apoyo.

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Demandan que cualquier ajuste al calendario esté acompañado de alternativas públicas, comunitarias y seguras para niñas, niños y adolescentes.

Solicitan que la SEP coordine acciones con gobiernos estatales y municipales para ofrecer espacios recreativos, culturales, deportivos y de cuidado durante los periodos extraordinarios sin clases.

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También insisten en que se reconozca que el tiempo de las mujeres no es un recurso ilimitado ni gratuito para resolver omisiones institucionales.

La educación pública, sostienen los colectivos, debe organizarse pensando en las infancias, en sus familias y en quienes sostienen cotidianamente los cuidados.

El calendario escolar no puede diseñarse como si en los hogares siempre hubiera una mujer disponible para resolverlo todo.

La Red de Mujeres por la Salud pide revertir la medida de cierre anticipado del ciclo escolar y exige transparencia total en el gasto público destinado al Mundial 2026 en comparación con la inversión real en el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.