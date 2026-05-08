México

Colectivos advierten que adelantar vacaciones por el Mundial 2026 viola derechos de las infancias y sobrecarga a madres de familia

Las organizaciones piden que el ajuste esté acompañado de alternativas públicas, comunitarias y seguras

Guardar
Google icon
Una madre se sienta en una mesa trabajando en una computadora, con una niña pequeña a su lado. Otros dos niños están sentados en mesas cercanas. Juguetes y útiles escolares son visibles.
En una vivienda mexicana, una madre trabaja en una computadora mientras tres niños la rodean, mostrando la compleja realidad de la conciliación laboral y familiar en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres y la Red de Mujeres por la Salud expresaron su rechazo a los cambios al calendario escolar 2025-2026 anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En comunicados separados, ambas organizaciones advierten que el adelanto de vacaciones por el Mundial 2026 afecta el derecho al cuidado digno, el tiempo propio de las mujeres y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres señala que la suspensión de clases por el Mundial obliga a millones de familias a resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos.

Destacó que cuando niñas, niños y adolescentes se quedan en casa, el trabajo de cuidados aumenta y en México ese trabajo sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres.

PUBLICIDAD

El colectivo afirma que “modificar el calendario escolar sin prever alternativas de cuidado impacta directamente el tiempo propio de las mujeres, sus posibilidades de trabajo remunerado, ingreso, descanso, participación pública y autonomía económica”.

Las escuelas, sostiene la organización, no solo cumplen una función educativa sino que son espacios fundamentales de protección, socialización, alimentación, recreación y organización de la vida diaria para las familias.

La Coalición advierte que “cualquier suspensión extraordinaria de clases debe considerar sus efectos diferenciados y no trasladar automáticamente los costos sociales y económicos a los hogares”.

Expresa que la salud de niñas, niños y adolescentes debe protegerse con medidas planeadas y con enfoque de derechos, no con decisiones que terminan cargando sobre las familias y especialmente las mujeres la falta de previsión institucional.

Recorte de clases recarga el trabajo de cuidados

La Red de Mujeres por la Salud manifiesta desacuerdo con el anuncio del secretario de Educación, Mario Delgado, de cerrar el ciclo escolar el 5 de junio por el Mundial.

La organización señala que mientras el gobierno destina presupuestos millonarios a la infraestructura para el evento deportivo, mantiene en el abandono la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y profundiza la desigualdad que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

“Esta decisión evidencia las prioridades del gobierno privilegiando el Mundial por encima del derecho a la educación”, dice la organización.

“Estamos presenciando una transferencia de recursos y de atención política hacia un evento que, lejos de beneficiar a la sociedad, exacerba las desigualdades. Con esta decisión anunciada por el secretario Mario Delgado más de 18 millones de estudiantes y sus familias serán afectadas”, señaló Yahaira Ochoa, integrante de la Red de Mujeres por la Salud.

La organización denuncia que mientras se invierte en estadios y fan fests, las estancias infantiles siguen cerradas y las escuelas de tiempo completo son escasas, lo que deja a las infancias en una situación de vulnerabilidad estructural. Sara Valdes, especialista en la agenda del trabajo de cuidados, advierte que “la sobrecarga del trabajo de cuidados que recae en los hogares, principalmente en las mujeres, se verá incrementada por el recorte al Calendario Escolar 2025-2026 aprobado por la SEP y las autoridades educativas estatales”.

Exigen alternativas de cuidado

Las organizaciones llaman a la SEP a transparentar los criterios y análisis considerados para modificar el calendario escolar y valorar los impactos diferenciados en mujeres, madres trabajadoras, hogares monoparentales y familias sin redes de apoyo.

Demandan que cualquier ajuste al calendario esté acompañado de alternativas públicas, comunitarias y seguras para niñas, niños y adolescentes.

Solicitan que la SEP coordine acciones con gobiernos estatales y municipales para ofrecer espacios recreativos, culturales, deportivos y de cuidado durante los periodos extraordinarios sin clases.

También insisten en que se reconozca que el tiempo de las mujeres no es un recurso ilimitado ni gratuito para resolver omisiones institucionales.

La educación pública, sostienen los colectivos, debe organizarse pensando en las infancias, en sus familias y en quienes sostienen cotidianamente los cuidados.

El calendario escolar no puede diseñarse como si en los hogares siempre hubiera una mujer disponible para resolverlo todo.

La Red de Mujeres por la Salud pide revertir la medida de cierre anticipado del ciclo escolar y exige transparencia total en el gasto público destinado al Mundial 2026 en comparación con la inversión real en el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

Temas Relacionados

organizacionescalendario escolarciclo escolarMundial 2026SEPeducaciónmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: lluvia con posibilidad de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: lluvia con posibilidad de granizo en la capital

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 8 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 8 de mayo

CFE 2026: cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz y qué documentos necesitas

Conoce los pasos esenciales para actualizar el contrato de luz sin perder tiempo ni incurrir en problemas legales

CFE 2026: cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz y qué documentos necesitas

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

Sin videos, sin historial y sin biografía, Kait Nassin se ganó un lugar en las conversaciones deportivas gracias a habilidades que todos quieren ver

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

Secretario de Educación de EPN advierte daño irreversible a estudiantes por adelantar cierre de ciclo escolar por Mundial 2026

Aurelio Nuño acusó que con la medida el gobierno busca evitar bloqueos de la CNTE durante el evento deportivo

Secretario de Educación de EPN advierte daño irreversible a estudiantes por adelantar cierre de ciclo escolar por Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en parque del Infiernillo, en Mazatlán

Presuntos sicarios de Los Mayos atacan a elementos federales en Culiacán: hay dos muertos y un detenido

No habrá sentencia para El Mayo Zambada este mes: audiencia se realizará el 20 de julio

Trump tensa de nuevo la relación con México: “Los cárteles gobiernan”

ENTRETENIMIENTO

Festival Arre 2026 presentará nueva generación del regional mexicano

Festival Arre 2026 presentará nueva generación del regional mexicano

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

DEPORTES

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

¿América Femenil jugará la Final en el Estadio Azteca? Esto se sabe tras goleada 7a 1 al Toluca 

Hija del “Piojo” Herrera revela detalles ocultos de la pelea contra Christian Martinoli y Luis García

Cruz Azul vs Atlas: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Pachuca vs Toluca: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026