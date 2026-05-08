Cae alias “Tico Tico”: El fin de una persecución internacional entre República Dominicana y Puerto Rico

Las fronteras internacionales no fueron suficientes para ocultar a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades locales (Cortesía @NoticiasRNN).

En una operación conjunta entre las autoridades de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos, se formalizó la extradición del ciudadano dominicano Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico”.

El traslado se llevó a cabo bajo la estricta custodia de los U.S. Marshals, quienes recibieron al imputado en territorio dominicano para trasladarlo vía aérea a San Juan, Puerto Rico. Este movimiento marca el cierre de una fase de búsqueda internacional y el inicio de su procesamiento judicial en la jurisdicción donde se cometieron los hechos.

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Para entender la relevancia de esta extradición, es necesario repasar la línea de tiempo de los eventos:

Mayo de 2023: Se produce un asesinato en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Según las investigaciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Jiménez fue identificado como el principal sospechoso de dar muerte a la víctima utilizando un arma de fuego. Tras el incidente, el sospechoso logró evadir a las autoridades locales.

Junio - Diciembre de 2023: Ante la sospecha de que Jiménez había abandonado la isla, se activaron los protocolos de colaboración con agencias federales y la INTERPOL. Se determinó que el sujeto se encontraba refugiado en la República Dominicana .

Primer trimestre de 2024: Las autoridades dominicanas, en respuesta a una orden de arresto internacional y una solicitud formal de extradición, capturaron a “Tico Tico” en su país natal. Desde ese momento, permaneció bajo arresto administrativo a la espera de que los tribunales dominicanos y el poder ejecutivo autorizaran su entrega.

Mayo de 2026: Se completa el proceso legal de extradición, resultando en su arribo a Puerto Rico para enfrentar los cargos pendientes.

El ciudadano dominicano, extraditado formalmente desde su país natal, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por un violento incidente ocurrido en mayo de 2023 (Cortesía @NoticiasRNN).

Cargos y responsabilidad penal

A su llegada a Puerto Rico, Miguel Isaac Miguel Jiménez enfrentará cargos graves radicados en ausencia por la Fiscalía de San Juan por:

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Asesinato en Primer Grado: Bajo el Código Penal de Puerto Rico, este delito conlleva una de las penas más severas del ordenamiento jurídico. Violaciones a la Ley de Armas: Cargos relacionados con la posesión y el uso de un arma de fuego sin licencia para cometer un delito grave.

Un juez del Tribunal de Primera Instancia había impuesto previamente una fianza de $1.2 millones de dólares. Al no poder prestar la misma, el imputado ha sido ingresado en una institución penal de máxima seguridad.

Este caso subraya la efectividad de los tratados de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos. La entrega de “Tico Tico” envía un mensaje claro sobre la imposibilidad de utilizar las fronteras internacionales como escudo para la impunidad. El trabajo del U.S. Marshals Service, la Interpol y la Policía de Puerto Rico fue fundamental para rastrear los movimientos del prófugo durante casi tres años.

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Imágenes del momento en que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) trasladan al presunto responsable de cometer un crimen en Puerto Rico en 2023.

Tras la extradición, el caso entra en la etapa de vista preliminar. En esta fase, el Ministerio Público deberá presentar la prueba mínima necesaria para demostrar que existe causa probable de que el imputado cometió los delitos que se le imputan. De ser hallado culpable en un juicio posterior, Jiménez podría enfrentar una sentencia de reclusión de por vida.

La comunidad y los familiares de la víctima del incidente de mayo de 2023 han seguido de cerca este proceso, que representa un paso crucial hacia la justicia restaurativa. Las autoridades han reafirmado que continuarán persiguiendo a cualquier individuo que intente evadir la jurisdicción tras cometer actos de violencia en suelo puertorriqueño.

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