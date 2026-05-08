El Salvador estrecha lazos con la Unión Europea a través de inversiones en energía y transformación digital

Profesionales de la Unión Europea y SICA examinan documentos y gráficos relacionados con energías renovables y tecnología en una mesa de reuniones institucional, simbolizando la cooperación bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Europea mantiene una presencia activa en El Salvador a través de iniciativas que abarcan sectores clave como las energías renovables, la transformación digital y la cooperación institucional.

Estas áreas han sido señaladas por Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como fundamentales para el fortalecimiento de los lazos entre el bloque europeo y la región centroamericana.

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Uno de los ejes de colaboración más destacados es el impulso a las energías renovables. Según el propio Bandini, la Unión Europea ha canalizado inversiones y tecnología hacia El Salvador, destacando un préstamo de 250 millones de euros dirigido a la mejora de la red eléctrica nacional.

Este financiamiento, gestionado con la empresa estatal ETESAL, busca optimizar la producción y transmisión de energía, con énfasis en la reducción de pérdidas durante la distribución.

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El embajador explicó que este tipo de proyectos forman parte de una agenda más amplia orientada a promover la economía verde, un sector en el que el bloque europeo posee experiencia y capacidad tecnológica reconocida.

El embajador de la Unión Europea en El Salvador, durante una entrevista en la cabina de radio del programa La Tribu (Cortesía La Tribu).

En el ámbito de la transformación digital, las empresas salvadoreñas han encontrado oportunidades para exportar servicios a Europa, aprovechando la diferencia horaria y el apoyo institucional europeo. Bandini explicó que el sector tecnológico y de mercadeo digital en El Salvador ha mostrado un crecimiento notable, facilitado por la colaboración de la Unión Europea en la capacitación y acompañamiento a compañías locales para que accedan al mercado europeo.

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Este tipo de exportaciones, en nichos específicos, ha permitido que firmas salvadoreñas entreguen servicios de manera complementaria, beneficiando tanto a clientes europeos como a la industria salvadoreña.

Coordinación institucional y apoyo a la integración regional

La coordinación institucional es otro pilar de la estrategia europea en el país. Bandini destacó la colaboración con organismos como COEXPORT, Alinvest y el Ministerio de Economía, con el objetivo de facilitar la exportación de productos y servicios, así como la formación de personal diplomático. Esta cooperación permite que funcionarios salvadoreños se formen como promotores de El Salvador en Europa, abriendo nuevas puertas para la inserción de la oferta nacional en el mercado europeo.

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En cuanto a la articulación entre los Estados miembros de la Unión Europea con representación en El Salvador, el embajador explicó que las cámaras de comercio de España, Italia, Francia y Alemania han unido esfuerzos para ofrecer servicios conjuntos a los 23 países de la UE que no tienen embajada propia en el país. Esta unión facilita la llegada de empresas europeas a El Salvador y viceversa, ampliando la red de apoyo disponible para el sector privado tanto local como europeo.

Representantes de naciones europeas y centroamericanas se reúnen en una sala de conferencias para analizar rutas comerciales clave en un mapa digital, promoviendo la cooperación y el desarrollo regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la Unión Europea se extiende también al terreno de la integración regional a través del SICA, cuya sede se encuentra en San Salvador. Bandini, en su calidad de representante del bloque ante este organismo, subrayó el apoyo europeo a la integración centroamericana y a la cooperación regional.

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Un ejemplo concreto es el respaldo brindado a la creación de una plataforma digital para el comercio en Centroamérica, que facilita el intercambio de bienes y servicios entre los países miembros. El embajador remarcó que los procesos de integración europea y centroamericana han compartido etapas similares, y que tanto en Europa como en Centroamérica el desafío es acercar estas instituciones a la ciudadanía.

El embajador tuvo además un componente cultural y social, abordando la fusión de tradiciones gastronómicas y el intercambio cultural como parte de las celebraciones del Día de Europa en El Salvador.

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