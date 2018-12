La primera: "Hace rato que el ebook llegó a su techo". Lo cierto es que los datos con los que se sostiene esta afirmación no son correctos. Continuamente se habla del estancamiento del ebook a partir de la información que dan cámaras y asociaciones que no registran a todas las editoriales que publican en digital; de hecho, lo hacen con muy pocas. En España, por ejemplo, las editoriales no afiliadas representan el 80%. Una mirada completa del sector muestra una clara evolución en la producción y venta de ebooks.