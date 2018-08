–Sí, yo soy una persona que está todo el tiempo molestando, haciendo bromas. Había estado leyendo algunas técnicas para proponer matrimonio, pero ninguna me gustaba. Todo me parecía muy forzado, muy armado y diferente a mi forma de ser. Así que le hice una joda. Justo volvía de jugar el Championship en Australia y Julia vino a comer a mi casa. Yo estuve muy mala onda toda la comida. Cuando terminamos de cenar, le digo: "Te llevo a tu casa". Subimos al auto y en un momento freno: "Mirá, me parece que esto no va más, siento que ya no te quiero…".