Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Dayro Moreno celebrando con Jefry Zapata, otra de las figuras de Once Caldas en la Liga BetPlay - crédito Once Caldas

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que cerrará los duelos de ida en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 entre Once Caldas vs. Junior FC, que se jugará en el estadio Palogrande de Manizales.

El duelo se jugará desde las 6:10 p. m. y comenzará a definir el que será el rival del ganador del duelo entre Santa Fe vs. América de Cali que terminó en empate 1-1 en los primeros 90 minutos jugados en el Pascual Guerrero. Siga aquí todas las incidencias del encuentro que reedita las finales del Apertura 2003, Apertura 2009 y Finalización 2011.