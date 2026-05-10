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Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

El duelo entre el segundo y el quinto en la tabla de posicion de la fase todos contra todos cerrará los partidos de ida en los cuartos de final del torneo colombiano en el primer semestre del 2026

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Dayro Moreno
Dayro Moreno celebrando con Jefry Zapata, otra de las figuras de Once Caldas en la Liga BetPlay - crédito Once Caldas

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que cerrará los duelos de ida en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 entre Once Caldas vs. Junior FC, que se jugará en el estadio Palogrande de Manizales.

El duelo se jugará desde las 6:10 p. m. y comenzará a definir el que será el rival del ganador del duelo entre Santa Fe vs. América de Cali que terminó en empate 1-1 en los primeros 90 minutos jugados en el Pascual Guerrero. Siga aquí todas las incidencias del encuentro que reedita las finales del Apertura 2003, Apertura 2009 y Finalización 2011.

14:42 hsHoy

Convocados del Junior para el partido contra Once Caldas en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Arqueros

  • 1. Mauro Silveira.
  • 30. Jefersson Martínez.

Defensas

  • 24. Jean Pestaña.
  • 5. Daniel Rivera.
  • 19. Daniel Socarras.
  • 3. Edwin Herrera.
  • 33. Lucas Monzón.
  • 34. Jhomier Guerrero.

Volantes

  • 14. Juan Ríos.
  • 80. Fabián Ángel.
  • 20. Jannenson Sarmiento.
  • 38. Andrés Shmalbach.
  • 22. Jesús Rivas.
  • 88. Bryan Castrillón.
  • 21. Joel Canchimbo.
  • 8. Yimmi Chara.
  • 77. Cristian Barrios.

Delanteros

  • 9. Guillermo Paiva.
  • 29. Teófilo Gutiérrez.
  • 70. Carlos Bacca.
14:39 hsHoy
  • Convocados del Once Caldas para el partido contra Junior en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Arqueros

  • 99. Joan Felipe Parra.
  • 12. James Aguirre.

Defensas

  • 2. Jorge Cardona.
  • 18. Jeider Riquett.
  • 4. Efrain Navarro.
  • 22. Juan David Cuesta.
  • 16. Juan Felipe Castaño.
  • 33. Juan Pablo Patiño.

Mediocampistas

  • 5. Ivan Rojas.
  • 20. Andrés Roa.
  • 10. Luis Sánchez.
  • 15. Jaime Alvarado.
  • 88. Robert Mejía.
  • 42. Jader Quinones.
  • 19. Tomas García.

Atacantes

  • 9. Luis Felipe Gómez.
  • 21. Helieyker Guzmán.
  • 28. Mateo Zuleta.
  • 17. Dayro Moreno.
  • 14. Jefry Zapata.
14:35 hsHoy

Resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

  • Internacional de Bogota 1-2 Atlético Nacional
  • Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto
  • América de Cali 1-1 Independiente Santa Fe
12:49 hsHoy

Ficha del partido

  • Once Caldas vs. Junior FC - partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
  • Lugar: estadio Palogrande - Manizales, Colombia
  • Fecha y hora: domingo 10 de mayo - 6:10 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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