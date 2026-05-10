Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que cerrará los duelos de ida en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 entre Once Caldas vs. Junior FC, que se jugará en el estadio Palogrande de Manizales.
El duelo se jugará desde las 6:10 p. m. y comenzará a definir el que será el rival del ganador del duelo entre Santa Fe vs. América de Cali que terminó en empate 1-1 en los primeros 90 minutos jugados en el Pascual Guerrero. Siga aquí todas las incidencias del encuentro que reedita las finales del Apertura 2003, Apertura 2009 y Finalización 2011.
14:42 hsHoy
Convocados del Junior para el partido contra Once Caldas en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026
Arqueros
- 1. Mauro Silveira.
- 30. Jefersson Martínez.
Defensas
- 24. Jean Pestaña.
- 5. Daniel Rivera.
- 19. Daniel Socarras.
- 3. Edwin Herrera.
- 33. Lucas Monzón.
- 34. Jhomier Guerrero.
Volantes
- 14. Juan Ríos.
- 80. Fabián Ángel.
- 20. Jannenson Sarmiento.
- 38. Andrés Shmalbach.
- 22. Jesús Rivas.
- 88. Bryan Castrillón.
- 21. Joel Canchimbo.
- 8. Yimmi Chara.
- 77. Cristian Barrios.
Delanteros
- 9. Guillermo Paiva.
- 29. Teófilo Gutiérrez.
- 70. Carlos Bacca.
14:39 hsHoy
- Convocados del Once Caldas para el partido contra Junior en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026
Arqueros
- 99. Joan Felipe Parra.
- 12. James Aguirre.
Defensas
- 2. Jorge Cardona.
- 18. Jeider Riquett.
- 4. Efrain Navarro.
- 22. Juan David Cuesta.
- 16. Juan Felipe Castaño.
- 33. Juan Pablo Patiño.
Mediocampistas
- 5. Ivan Rojas.
- 20. Andrés Roa.
- 10. Luis Sánchez.
- 15. Jaime Alvarado.
- 88. Robert Mejía.
- 42. Jader Quinones.
- 19. Tomas García.
Atacantes
- 9. Luis Felipe Gómez.
- 21. Helieyker Guzmán.
- 28. Mateo Zuleta.
- 17. Dayro Moreno.
- 14. Jefry Zapata.
14:35 hsHoy
Resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026
- Internacional de Bogota 1-2 Atlético Nacional
- Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto
- América de Cali 1-1 Independiente Santa Fe
12:49 hsHoy
Ficha del partido
- Once Caldas vs. Junior FC - partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
- Lugar: estadio Palogrande - Manizales, Colombia
- Fecha y hora: domingo 10 de mayo - 6:10 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.