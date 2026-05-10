Hombres armados incineraron tres vehículos en la vía Medellín - Costa Atlántica: en la zona se halló una bandera del ELN

El ataque sobre el corredor Valdivia-Tarazá interrumpió la movilidad hacia la costa Caribe y ocasionó pérdidas económicas a empresas de transporte - crédito @supershadai/X

Tres vehículos fueron incinerados por hombres armados en un punto estratégico de la vía entre Valdivia y Tarazá, en el norte de Antioquia. La acción, que incluyó la quema de un bus de la empresa Coonorte y dos tractocamiones, fue atribuida al ELN por las primeras investigaciones oficiales.

El episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo 10 de mayo y provocó la inmediata intervención del Ejército Nacional y otras fuerzas de seguridad, que desplegaron operativos en el sector Crucesitas.

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Uno de los elementos más críticos fue la aparición de un cilindro sospechoso en el lugar, el cual fue destruido por equipos antiexplosivos para evitar riesgos a la población y a quienes transitaban la zona.

El ataque ocurrió en uno de los corredores viales más relevantes de Antioquia: la vía que conecta Medellín con la costa Caribe, utilizada diariamente por vehículos de carga, transporte público y viajeros particulares. La alteración del orden público no solo generó temor, sino que también impactó la movilidad y el flujo de mercancías y pasajeros.

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Hombres armados incendiaron tres vehículos, incluido un bus de Coonorte, en la vía Valdivia-Tarazá, norte de Antioquia - crédito Captura de video

La quema de los vehículos obligó a suspender momentáneamente el tránsito en el sector, mientras las autoridades aseguraban la zona y desactivaban cualquier posible amenaza adicional. El hecho afectó a cientos de conductores y empresas de transporte que dependen de este corredor para operar sus rutas habituales.

Según los informes iniciales de las autoridades, los responsables interceptaron los automotores, obligaron a descender a los ocupantes y después incendiaron los vehículos. La rápida intervención de los equipos antiexplosivos permitió descartar la presencia de otros peligros en la vía, restituyendo gradualmente la circulación.

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Empresas de transporte expresaron su preocupación por la situación de seguridad en la región. Representantes del sector solicitaron mayores garantías para operar y reclamaron acciones concretas que permitan mantener la regularidad de los servicios y la protección de sus empleados y usuarios.

El incidente motivó la instalación de líneas de emergencia para que la ciudadanía reporte cualquier alteración del orden público. Las autoridades instaron a la colaboración de la comunidad, insistiendo en la importancia de alertar de inmediato ante cualquier situación sospechosa en las rutas del norte antioqueño.

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La quema de un bus y dos tractocamiones generó inquietud sobre la seguridad y las garantías para el transporte en Antioquia - crédito AFP

Ejército neutraliza artefacto explosivo y frustra atentado en la vía Panamericana, al norte de Nariño

Una operación militar reciente evitó que un artefacto explosivo comprometiera la seguridad en la vía Panamericana, en el norte de Nariño. El hecho ocurrió en la vereda El Manzano, dentro del municipio de Taminango, donde las autoridades lograron neutralizar el peligro gracias a la intervención directa del Ejército Nacional.

El dispositivo, instalado por la Estructura Franco Benavides —un grupo vinculado a las disidencias de las Farc—, fue detectado tras la alerta de habitantes del sector.

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Los residentes se percataron de la presencia de individuos desconocidos, que transportaban objetos inusuales y huyeron del lugar una vez abandonaron el material sospechoso.

El Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) ejecutó la destrucción controlada del cilindro bomba. Según el reporte oficial, no se registraron daños a la infraestructura vial ni afectaciones a personas durante el procedimiento. Este resultado permitió restablecer la movilidad en la carretera que conecta el sur de Colombia con Ecuador.

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La intervención del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos garantizó la destrucción controlada del cilindro bomba sin afectar la infraestructura vial - crédito @Ejercito_Div3 / X

La intervención fue confirmada por la Tercera División del Ejército Nacional, que difundió el procedimiento en su cuenta oficial en X. En el comunicado, la institución detalló: “Tropas del Batallón de Infantería Liviana N. 9 de la Brigada 23 neutralizan una acción terrorista” y subrayó la labor del equipo EOD para asegurar la zona.

Las autoridades indicaron que el objetivo del atentado era tanto la fuerza pública como la población civil local. La rápida reacción militar resultó clave para evitar consecuencias graves y garantizar la circulación segura en una de las rutas más transitadas del país.

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