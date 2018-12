–Tengo Instagram, Twitter, Facebook, y soy malísima para mantenerlas. Entro a grabar en el estudio y me desconecto. De golpe salgo y contesto a destiempo. Me atraen pero no soy adicta ni me la paso contando lo que hago. Mi vicio es la música. Tampoco conecto con la negatividad que llega por ahí. Sí me banco las críticas constructivas.