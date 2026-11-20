La institución identificó al uniformado como Elkin Mauricio Hernández Monsalve (Armanada Nacional)

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Un infante de Marina bachiller murió este 19 de noviembre de 2026 en inmediaciones del edificio temporal Fortaleza, sede del Ministerio de Defensa en el occidente de Bogotá. Las circunstancias de su fallecimiento son investigadas por las autoridades judiciales, según informó el Comando General de las Fuerzas Militares.

La institución identificó al uniformado como Elkin Mauricio Hernández Monsalve. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por Minuto60, el militar se habría quitado la vida frente a las instalaciones de la entidad. El Comando General no precisó la causa de la muerte y señaló que el caso permanece bajo investigación.

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El Ministerio indicó que el hecho ocurrió en la parte externa del edificio y no dentro de sus instalaciones, como se difundió inicialmente en redes sociales.

La Fiscalía adelanta los actos urgentes para esclarecer el caso

Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos institucionales y se notificó a las autoridades competentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que murió el infante de Marina.

Un infante de Marina bachiller murió este 19 de noviembre en inmediaciones del edificio temporal Fortaleza, sede del Ministerio de Defensa en el occidente de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantan las primeras diligencias. Entre las acciones previstas figuran entrevistas, revisión de cámaras de seguridad y recolección de otros elementos que permitan orientar la investigación.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizará la necropsia correspondiente.

El Comando General anunció acompañamiento para la familia y la unidad

En un comunicado, las Fuerzas Militares informaron que dispusieron acompañamiento psicosocial y espiritual para los familiares de Hernández Monsalve, además de apoyo para sus compañeros de unidad.

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“El Comando General de las Fuerzas Militares lamenta profundamente esta irreparable pérdida y expresa sus más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de armas”, señaló la institución.

La senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, había solicitado explicaciones al ministro de Defensa, general Jorge Eduardo Mora, luego de que circularan versiones sobre el caso. La congresista pidió que se informe qué medidas adopta la cartera para atender la salud mental de los integrantes de las Fuerzas Militares.

Las circunstancias de su fallecimiento son investigadas por las autoridades judiciales, según informó el Comando General de las Fuerzas Militares (Fuerzas Militares)

Militar muere en Antioquia tras supuesto accidente con arma de dotación por un compañero

Un soldado murió tras ser atacado con arma de dotación por otro integrante del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, en una instalación del Ejército Nacional situada en Buriticá, Antioquia.

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La víctima fue identificada como el SL18 Luis Andrés Benítez Rodríguez. De acuerdo con la Cuarta Brigada, el presunto responsable fue capturado y quedó a disposición de las autoridades, que investigan las circunstancias y eventuales responsabilidades por el hecho.

El Ejército activó sus protocolos y dispuso un equipo para acompañar a la familia del militar fallecido. También aseguró que colaborará con las investigaciones judiciales y administrativas.

Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional

Durante 2026 se reportaron al menos cinco hechos con siete militares fallecidos dentro de batallones, bases y otras dependencias del Ejército Nacional en Colombia. Las circunstancias de varios casos continúan bajo investigación judicial y administrativa.

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El primer hecho conocido ocurrió el 26 de mayo en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29, en El Estrecho, Patía, Cauca. El soldado Carlos Fernando Mancilla Becerra fue hallado sin vida en una garita donde cumplía labores de centinela. La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación investigaban si murió por un disparo de su arma de dotación, aunque esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente.

El 3 de septiembre, dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos en la base militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare. Según el Ejército, un integrante del Batallón de Infantería N.° 44 habría accionado su arma de dotación contra cuatro compañeros.

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La institución calificó de manera preliminar el episodio como un hecho de intolerancia. Medios locales identificaron a los fallecidos como Eduar Alejandro Marín Cárdenas y Diego Armando Arias Guanaro, información que no figuró en el reporte oficial inicial.

El 11 de septiembre, el soldado Frank Luis Rudas García fue encontrado muerto en una casa fiscal relacionada con el Batallón de Policía Militar N.° 2 de Barranquilla. Presentaba una herida de arma de fuego.

En Buriticá, Antioquia, el soldado Luis Andrés Benítez Rodríguez murió tras recibir disparos de otro militar de la misma unidad. El caso ocurrió el 4 de octubre, de acuerdo con reportes posteriores, y fue informado por la Cuarta Brigada el 6 de octubre. Ambos pertenecían al Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío. El presunto agresor fue capturado y quedó a disposición de las autoridades.

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El 20 de octubre, un episodio con arma de fuego en el Batallón de Artillería N.° 1 Tarqui, en Sogamoso, Boyacá, dejó dos militares muertos y otro herido. El sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos murió tras recibir disparos de un soldado profesional, identificado en reportes de prensa como Edwin Malabet Collante. El uniformado señalado de efectuar los disparos murió después en un hecho que las autoridades investigan. El Ejército no confirmó el motivo de la discusión que habría antecedido al ataque.