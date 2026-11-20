¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Millonarios por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 20 de noviembre de 2026 a partir de las 8:40 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Deportivo Cali y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del juego será Jhon Ospina y en el VAR lo acompañará Never Manjarrez.
En Infobae Colombia podrá seguir la previa del juego y lo que ocurra en los 90 minutos que se disputarán en territorio vallecaucano.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Clásico vallecaucano terminó 0-0: el VAR anuló un gol de América de Cali ante Deportivo Cali
Pedro Gallese fue una de las figuras del compromiso con varias atajadas que evitaron la anotación escarlata. En los minutos finales, los Diablos Rojos presionaron en busca de la victoria, pero no lograron concretar sus oportunidades
El clásico vallecaucano terminó 0-0 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. América de Cali y Deportivo Cali repartieron puntos en el compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, en un partido marcado por un gol anulado por el VAR y las intervenciones del arquero Pedro Gallese.
El clásico añejo anima el cierre de la primera fecha del grupo B
El cuadro “Azucarero” empató el 14 de noviembre de 2026 ante el Deportes Tolima en condición de local durante la última fecha del campeonato.
El argentino Juan Ignacio Dinenno al minuto 8 de tiro penal adelantó a los vallecaucanos, pero Deportes Tolima reaccionó en el segundo tiempo: Luis el “Chino” Sandoval al 47 y 62 se reportó con un doblete para complicar al equipo de Dudamel.
Pero al 84 de juego, Stiven “Titi” Rodríguez colocó el empate final al 84 de partido.
Por los lados de Millonarios, el equipo de Alberto Gamero volvió a la victoria luego de una racha de tres partidos sin victorias.
En el estadio El Campín, el “Embajador” derrotó por 2-0 al Alianza FC de Valledupar con los goles de Mateo García al minuto 40 y de Carlos Darwin Quintero al 78 de partido.