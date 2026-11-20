Cali perdió la posibilidad de tener el punto invisible (Cristian Bayona-Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Millonarios por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2026 a partir de las 8:40 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Deportivo Cali y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será Jhon Ospina y en el VAR lo acompañará Never Manjarrez.

En Infobae Colombia podrá seguir la previa del juego y lo que ocurra en los 90 minutos que se disputarán en territorio vallecaucano.