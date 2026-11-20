¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto entre Atlético Bucaramanga y América de Cali por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 20 de noviembre de 2026 a partir de las 6:35 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga y se podrá ver a través de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del juego será Carlos Márquez de Bolívar y en el VAR lo acompañará Nicolás Gallo de Caldas.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos en la capital santandereana.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Acolfutpro solicitó audiencia de incumplimiento a SuperSociedades por impagos del América de Cali a su plantel
El cuadro vallecaucano negoció con sus acreedores un plan de pagos bajo la Ley 1116 de 2006 para sanear sus finanzas y continuar en competencia, pero el grupo sindical denuncia que la institución no está respetando los plazos pactados con varios jugadores
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó de manera formal a la Superintendencia de Sociedades una audiencia para denunciar el incumplimiento del acuerdo de reorganización del América de Cali, en medio de los problemas de pago a varios jugadores del plantel que vienen perjudicando el ambiente del que fuera uno de los líderes del segundo semestre durante la fase “todos contra todos”.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Por qué los cuadrangulares de la Liga BetPlay no se jugarán los domingos: esta sería la razón esgrimida por la Dimayor
Tras conocerse la programación de las dos primeras fechas, las redes sociales mostraron su malestar debido a los horarios y días elegidos para celebrar los partidos en la recta final del campeonato
Con el final de la fase regular de la Liga BetPlay 2026/II, los ocho clasificados fueron sorteados para la fase de cuadrangulares. De igual modo, se anunciaron las fechas de los primeros dos partidos de esta fase, entre los que destacan una primera fecha entre Millonarios y Deportivo Cali, y los clásicos antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, y el valluno entre América y Cali, en la segunda.
Los “Diablos Rojos” visitan a los “Leopardos”
El Atlético Bucaramanga viene de ganar por 1-0 a Fortaleza en el estadio Américo Montanini, el 14 de noviembre de 2026.
El único gol del partido fue de Brandon Caicedo al 90+4 de partido.
Por su parte, América de Cali ganó por 0-2 ante Deportivo Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.
Tomás Ángel marcó al minuto 27 de tiro penal y Edson Tortolero al 60 de partido anotó el segundo tanto.
En lo que se refiere al último encuentro que jugaron santandereanos y vallecaucanos, hay que ir al 18 de octubre de 2026 cuando empataron a un gol en la capital santandereana.
Luciano Pons adelantó al “Leopardo” al 47 de partido, pero Yani Quintero empató al 71 de juego.