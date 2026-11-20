América de Cali clasificó a las final de la Copa Colombia (Jaime Moreno-Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto entre Atlético Bucaramanga y América de Cali por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2026 a partir de las 6:35 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga y se podrá ver a través de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será Carlos Márquez de Bolívar y en el VAR lo acompañará Nicolás Gallo de Caldas.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos en la capital santandereana.