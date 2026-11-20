(Luz Verónica Estrada Holguín/Facebook-Cristian Bayona/Colprensa)

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Las dudas sobre la formación académica de figuras que ocupan curules en el Congreso han reabierto una pregunta frecuente, luego de la polémica por la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín: ¿tener bachillerato, una carrera universitaria o un posgrado es obligatorio para ser senador o representante a la Cámara en Colombia?

La respuesta es no. La Constitución Política no contempla la exigencia de diplomas académicos para llegar al Congreso de la República.

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Los requisitos están definidos en los artículos 172 y 177 y se concentran en la ciudadanía, la nacionalidad (en el caso del Senado) y la edad.

El debate volvió a tomar fuerza por los cuestionamientos con los títulos académicos y la tarjeta profesional de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Sin embargo, la eventual existencia o inexistencia de estudios de bachillerato, formación profesional o posgrados no define por sí misma la posibilidad de ser elegido congresista.

La norma constitucional establece condiciones distintas para integrar el Senado y la Cámara de Representantes, pero en ninguno de los dos casos menciona como requisito la educación formal.

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Para ser representante a la Cámara hay dos condiciones

El artículo 177 de la Constitución señala que una persona debe cumplir dos requisitos para ser elegida representante a la Cámara.

El primero consiste en ser ciudadano colombiano en ejercicio. Esto implica tener vigentes los derechos políticos y ciudadanos para participar en elecciones y acceder a cargos de elección popular.

El segundo requisito es tener más de 25 años en la fecha de la elección. La Constitución no exige demostrar estudios de primaria, secundaria, bachillerato o universidad para inscribirse como candidato a la Cámara.

Por lo tanto, una persona con esa edad o más, y que sea ciudadana colombiana en ejercicio puede aspirar a una curul, siempre y cuando cumpla las demás normas electorales y no esté incursa en causales de inhabilidad.

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La Cámara de Representantes se integra mediante circunscripciones territoriales y especiales. Los requisitos constitucionales de edad y ciudadanía se aplican a quienes aspiran a esos cargos, sin que la formación académica aparezca como condición de elegibilidad.

Para aspirar al Senado se cuenta con un requisito adicional

Las exigencias para el Senado están consignadas en el artículo 172 de la Constitución. En este caso hay tres condiciones.

La primera es ser colombiano de nacimiento. A diferencia de la Cámara, para aspirar al Senado no basta con tener ciudadanía colombiana: la Carta exige haber nacido con esa nacionalidad.

También se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años en la fecha de la elección.

De esta forma, los aspirantes al Senado deben cumplir un requisito adicional de nacionalidad y una edad mínima superior a la exigida para la Cámara.

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Sin embargo, tampoco están obligados a presentar un diploma de bachiller ni un título universitario.

Aquí radica parte de la polémica que denunciaron la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y el activista Juan Felipe Pedraza, más conocido en redes sociales como ‘Rentas’, y que expuso a Estrada Holguín.

Las inhabilidades también pueden impedir una candidatura

Cumplir con la edad, la ciudadanía y, en el caso del Senado, la nacionalidad de nacimiento, no garantiza que una persona pueda ser elegida congresista.

El artículo 179 de la Constitución contempla diversas inhabilidades. Entre ellas figuran ciertas condenas judiciales, la pérdida de investidura, el ejercicio de autoridad pública dentro de los 12 meses anteriores a la elección y la intervención en negocios o contratos con entidades públicas en periodos establecidos por la norma.

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Adicional a lo anterior, existen restricciones por vínculos de parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad civil, política, administrativa o militar dentro de la circunscripción correspondiente, además de otras causales previstas en la Constitución y desarrolladas por la ley.

Estas restricciones deben revisarse de manera individual antes de una inscripción electoral. Las autoridades judiciales y electorales son las encargadas de definir, en cada proceso, si una persona está o no incursa en una inhabilidad.