"Me parece que en este país somos muy egoístas, muy individualistas, que votamos con el bolsillo y sólo pensamos en cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos, y no vemos que hay gente muy necesitada. Me pasa con el tema de la inseguridad, ya que si salto a favor de un chorro me dicen ´garantista´ y no es así porque hay que hacerse cargo de la situación, de que hay gente que nace fuera del sistema", agregó la rubia.