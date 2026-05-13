Por qué siguen bajando los precios de las pickups y cuánto cuestan las 8 marcas que hay en el mercado

Nuevamente bajaron algunos precios de camionetas en el mes de mayo, como parte del reacomodamiento de precios general del mercado automotor de 0 km. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Por segundo mes consecutivo, el mercado de las pickup argentinas tuvo reacomodamiento de precios a la baja, dados por bonificaciones o descuentos, pero también por reducción del precio directamente en las listas oficiales.

Esto es consecuencia directa e indisimulable de la eliminación del impuesto interno, conocido como impuesto al lujo, que dejó de tener validez desde el 1 de abril en Argentina, y que permitió que autos que tenían un precio mayor a los $103 millones automáticamente bajaran entre un 12% y un 15%, generando un efecto cascada sobre los vehículos que estaban situados en la franja inmediatamente inferior de precios.

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Las pickup medianas argentinas, en sus versiones de mayor equipamiento, efectivamente estaban situadas en ese mismo segmento de precios, con modelos que incluso llegaron a superar los $105 millones hasta el mes de marzo de este año. Tal fue el caso de las Volkswagen Amarok, cuya versión de alta gama, la BlackStyle V6 se vendía en $105.156.800, mientras las Extreme y Hero V6 tenían un precio de 104.830.350 pesos.

La competencia de los SUV que ya no pagan impuesto interno generó que las pickups más caras tuvieran que bajar su precio para seguir siendo atractivas para parte de los usuarios

Volkswagen fue la marca que más resaltó con esta política comercial porque estaba en la cima de las listas de precios, y porque aplicó una primera baja en abril y otra similar en mayo. Sin embargo no fueron esas las únicas camionetas que tuvieron bajas en los últimos dos meses, en busca de readecuarse a la nueva situación del mercado y la fuerte competencia de SUV importados de un nivel equivalente de precios.

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Ford volvió a bajar un 5% este mes algunas versiones como las Ranger XLS 2.0, la nueva Ranger Black y las V6 de toda la gama, algo que ya había ocurrido en abril pero con otras pickup del catálogo como la XTL 4x4 V6 y la misma Ranger Black en su relanzamiento con nueva configuración.

Stellantis también aplicó una mejora de precios similar a la que se había ofrecido en marzo para la versión Endurance de Fiat Titano. En este caso, en mayo hay una bonificación de $1.700.000 sobre las RAM Dakota, tanto Warlock como Laramie, respecto al precio de lista.

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Finalmente, Nissan también tomó la política de bonificaciones por este mes para algunas versiones de Frontier, en las que aplicó diferentes porcentajes en algunas versiones, que van desde el 2% al 9%.

Los precios de las pickups de trabajo, las de chasis y caja con cabina simple, de Toyota Hilux, Chevrolet S10 y Ford Ranger no tuvieron modificaciones, por lo que en todas las variantes se dieron en las versiones con doble cabina.

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Nissan aplicó descuentos en algunos modelos de Frontier para este mes. La que más bajó fue la X-Gear con una reducción de precio del 9%

Nissan Frontier: desde $44.271.556 hasta $69.824.160

Frontier ya no se fabrica en Argentina, aunque las unidades que están en las concesionarias siguen siendo las que se produjeron hasta octubre de 2025 en Santa Isabel. Aunque no tendrá cambios en su configuración, la nueva pickup vendrá desde México en el segundo semestre del año.

Mientras tanto, de las 10 versiones actuales, 5 tienen bonificación en mayo, siendo la Frontier X-Gear 4x4 la que bajó más, con un 9% que representa $5.437.845 para quedar con un precio de 54.982.655 pesos.

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La Chevrolet S10, la única pickup de una tonelada de carga no producida localmente en Argentina, es importada directamente desde Brasil para el mercado. (General Motors)

Chevrolet S10: desde $48.596.900 hasta $73.853.900

Las S10 son las únicas pickups de las automotrices radicadas con plantas en Argentina que no se producen localmente, sino que vienen desde Brasil.

La S10 se comercializa en 6 versiones, todas con el motor turbodiésel de 2.8 litros, pero con las dos versiones de acceso a la gama equipadas con caja de cambios manual.

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Toyota Hilux, líder absoluto de ventas, no modificó sus precios en mayo

Toyota Hilux: desde $49.325.000 hasta $89.327.000

La oferta de Hilux es la que tiene más versiones disponibles en cabina doble en el mercado.

En total son 6 versiones de tracción simple y 8 de tracción integral, sumando 14 diferentes configuraciones de equipamiento. Toyota no aumentó los precios en mayo, pero tampoco aplicó descuentos o bajas.

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La Fiat Titano se mantiene como una de las opciones más accesibles del mercado de pickups medianas

Fiat Titano: desde $50.230.000 hasta $69.410.000

La pickup mediana de Fiat no tuvo modificaciones en su precio ni tampoco bonificaciones oficiales en la lista publicada por la marca.

Sus 5 versiones mantienen los mismos valores de abril, que le permiten ser una de las ofertas más accesibles en la versión de acceso y la más barata en la gama de las que ofrecen mayor equipamiento.

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Ford también bajó los precios de las Ranger V6 en Mayo, aplicando una quita del 5%

Ford Ranger: desde $50.962.000 hasta $84.291.660

Sin contar las versiones chasis y cabina simple, Ford también tiene una gran variedad de configuraciones de la Ranger argentina que alcanza las 13 versiones, 6 de tracción simple y 7 de tracción 4x4.

Las bajas de precio se dieron en la XLS 4x2 y en las XLS V6, XLT V6 y en la más cara de la gama, la Limited V6+, que pasó de 88.974.550 a 84.291.660 pesos.

Las VW Amarok bajaron su precio de lista dos meses consecutivos. La versión más cara pasó de 105 millones de pesos a poco más de 93 millones

Volkswagen Amarok: desde 51.929.800 hasta $93.430.750

Las once versiones de la VW Amarok volvieron a bajar su precio por segundo mes consecutivo, a pesar de lo cual siguen siendo las más caras del mercado.

Las bajas se dieron en distintos porcentajes de acuerdo a las versiones, siendo de un 2,3% para la Comfortline 4x2 manual como la que menos redujo su precio, hasta un 7,4% para la Comfortline 4x4 V6, que pasó de $79.179.500 a $73.301.700. La versión más cara es la BlackStyle con el precio de $93.430.750.

La Renault Alaskan ya no se produce, pero tiene un stock de unidades en el mercado argentino

Renault Alaskan: desde $58.220.000 hasta $78.700.000

Aunque ya no se fabrica desde el mes de octubre pasado, el stock de pickup Alaskan todavía tiene unidades en el mercado, por lo cual se sigue ofreciendo en la red de concesionarios. Los precios no cambiaron respecto a los de abril para ninguna de las 8 versiones de la pickup cordobesa.

La RAM Dakota tiene dos versiones y un descuento de $1.700.000 exclusivo para el mes de mayo

RAM Dakota: desde $70.040.000 hasta $72.070.000

Las únicas dos versiones de la RAM argentina mantienen sus precios de abril, aunque la marca decidió aplicar una bonificación de $1,7 millones al precio de lista durante el mes de mayo, con lo cual se puede comprar la Dakota Warlock en $68.340.000 y la Dakota Laramie en 70.370.000 pesos.