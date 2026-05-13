Colombia

Liss Pereira y Ricardo Quevedo provocaron risas al mostrar cómo llenan el álbum del Mundial 2026: “Todos tenemos prioridades distintas”

La pareja de comediantes colombianos compartió un video cargado de humor sobre cómo pegan las láminas, generando risas y mucha identificación entre sus seguidores

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Liss Pereira y Ricardo Quevedo conquistan las redes con su divertida guerra para completar el álbum del Mundial - crédito @LissPereira/IG
Liss Pereira y Ricardo Quevedo conquistan las redes con su divertida guerra para completar el álbum del Mundial - crédito @LissPereira/IG

Los comediantes colombianos Liss Pereira y Ricardo Quevedo volvieron a llamar la atención en redes sociales, esta vez por un video doméstico y cargado de humor en el que dejaron ver cómo están completando el álbum oficial del Mundial 2026.

La pareja compartió un clip mientras organizaban y pegaban las láminas del tradicional álbum futbolero, pero más allá de la colección, lo que terminó robándose la atención de los internautas fue la diferencia entre las prioridades de ambos al momento de hacerlo.

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En el video, Ricardo Quevedo aparece observando cuidadosamente la manera en la que Liss Pereira acomoda cada lámina, mientras lanza comentarios en tono de burla por la dedicación y el detalle con el que ella realiza el proceso. El humorista incluso acompañó la publicación con una frase que terminó convirtiéndose en el centro de las reacciones: “Acá llenando el álbum con Liss Pereira me doy cuenta de que todos tenemos prioridades distintas”.

A lo largo del clip, se ve a la comediante organizando las fichas con calma y procurando que cada una quede perfectamente ubicada, mientras Ricardo enfoca la cámara en detalles mínimos y se ríe de la paciencia con la que su esposa pega las láminas del álbum.

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Liss Pereira y Ricardo Quevedo conquistan las redes con su divertida guerra para completar el álbum del Mundial - crédito @cejaspobladas/IG

La escena rápidamente conectó con miles de usuarios, especialmente porque muchos aseguraron sentirse identificados con las discusiones y diferencias que suelen surgir cuando se trata de completar este tipo de colecciones deportivas, principalmente entre las parejas.

Como ha ocurrido en otras ediciones de la Copa del Mundo, el álbum oficial volvió a despertar nostalgia y emoción entre fanáticos del fútbol, coleccionistas y creadores de contenido, quienes han convertido la búsqueda de láminas repetidas y la organización del álbum en tema frecuente de videos virales.

Precisamente, el video de Liss Pereira y Ricardo Quevedo terminó destacándose por mostrar una faceta cotidiana y relajada de la pareja, alejada de los escenarios y enfocada en una actividad que para muchos colombianos hace parte de la tradición previa al Mundial.

En las imágenes también se alcanzan a ver varias láminas organizadas sobre la mesa mientras ambos comentan jugadores, equipos y la manera en la que están llenando cada página del álbum, pero la de Liss destacó por una particularidad.

Liss Pereira
Los comediantes Liss Pereira y Ricardo Quevedo protagonizan video viral sobre el álbum de la Copa del Mundo - crédito @lisspereira/Instagram

Decidimos llenar el álbum de cada uno, porque es que los dos tenemos maneras diferentes. Y acá está doña, doña organizando sus fichitas... acá veo que está organizado como [risas] hay una selección extraña. ¿Qué es lo que está pasando acá?“, expresó el humorista, mientras dejaba ver que su esposa decidió dividir los equipos y jugadores de una manera poco usual.

En efecto, la comediante decidió pegar a los jugadores conocidos y luego dividir a los personajes de los que tenía poca información por su aspecto físico.

“Mire, care’e bruja, feo amarrao, este es mal olor, el que como le dolió feo y la jeta. Este es estoy cansado, señor. Este es ¿Por qué mamá? Te extraño. Este es muchacho también la simetría de ellos dos. Hay una importante... [risas]“, explicó Pereira.

Seguido a esto dejó ver que dejó toda una sección para los jugadores que para ella son los más llamativos físicamente: “Estos son los bonitos. [risas] Yo siempre lo he hecho así y este año no clasificó Italia, entonces no había mucho de donde escoger. Goretzka de Alemania. Este me pareció lindo de Túnez. Está guapo. Y este Adams de Estados Unidos está lindo. Este también está lindo, De La Cruz Nicolás, de Uruguay. Este está lindo de Croacia. Este también, este es un flaco lindo. Y estos es la versión iraní de George Harrison. Es igualito a George Harrison, pero versión iraní. Es igualito, es igualito”, aclaró la comediante.

La forma en que Liss y Ricardo llenan el álbum del Mundial causa risas - crédito cejaspobladas/IG
La forma en que Liss y Ricardo llenan el álbum del Mundial causa risas - crédito cejaspobladas/IG

Como era de esperarse, los seguidores de los humoristas llenaron la publicación de comentarios burlándose de la situación y tomando partido entre la manera “peculiar” de Liss y la actitud más organizada de Ricardo.

Varios internautas aseguraron que en toda familia siempre existe alguien que pega las láminas con extremo cuidado y otra persona que simplemente quiere terminar rápido el álbum. Otros incluso confesaron que entienden completamente la reacción de Ricardo, porque consideran que el proceso puede volverse “demasiado serio” para algunos coleccionistas.

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