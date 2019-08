"Cuando me separé, no necesitaba que nadie apruebe lo que yo hacía y me largué (a escribir). Vine de tocar fondo. Mi viejo falleció dos meses antes. Fue un momento en mi vida muy jodido. A veces pienso cómo hubiese sido sin Morrison, porque yo me paré y dije: 'Vamos, vamos, vamos'. Tenía un enano de un año y medio que me miraba y las mamás solas sabemos que ahí no hay opción", señaló Barón.