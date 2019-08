"Lo primero que sentí fue una inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendría en esas fotos. ¡Seguro que se veía mi celulitis! O que no había metido la panza. Pero luego me di cuenta: por supuesto que habrá fotografías en las que salga mal, o en una postura poco favorecedora, porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, ni siquiera es todo puro músculo", escribió la cantante.