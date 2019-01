Karina La Princesita habló luego de la agresión de su hermano: “Subí el video por miedo, fue un pedido de ayuda”

Y agregó: "Mi hermano también es víctima y necesita ayuda. Él es así, como mi papá, que era sí. Es muy difícil separar el amor que uno siente por un ser querido, pero es un ejemplo. Pretendo ayudarlo, no me quiero sentar acá a destrozar a mi hermano, porque es mi hermano. Si me pongo a pensar desde el cariño que le tengo, me desarmo porque lo amo. Fue una manera de ayudarnos a todos, de que él tome consciencia porque pasa siempre esto".