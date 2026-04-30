El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos (Indra)

En un escenario internacional donde las amenazas tecnológicas avanzan con rapidez y la seguridad marítima se convierte en un reto global, Europa da un nuevo paso para reforzar sus capacidades navales. La colaboración entre países y empresas del continente responde a desafíos como drones, misiles hipersónicos y embarcaciones no tripuladas, que ponen en riesgo flotas y rutas estratégicas.

El programa SHIMBAD (SHIpborne MultiBand AESA Demonstrator) impulsa el desarrollo del primer radar multibanda 4D fabricado íntegramente en Europa para buques militares. El proyecto reúne a los principales fabricantes de radares europeos y cuenta con un importante papel español a través del liderazgo del proyecto que ha asumido Indra.

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El sistema representa un salto para la seguridad marítima europea y la estabilidad internacional, y su desarrollo contribuye a posicionar a la industria europea como referente mundial en tecnología aplicada a la defensa. Con este avance, Europa busca garantizar una capacidad de protección autónoma, reduciendo la dependencia principalmente de Estados Unidos, y seguir el ritmo de los retos que impone el contexto global actual, con la amenaza de Rusia muy presente o la inestable situación de Oriente Medio.

SEAD23, el nuevo dron de la Armada (Armada Española)

Vigilancia y protección naval

El radar multibanda 4D emplea una arquitectura digital y modular, con una antena de barrido electrónico AESA capaz de operar en varias frecuencias al mismo tiempo. Esto permite vigilar el espacio aéreo y marítimo con precisión, seguir amenazas y coordinar la defensa del buque incluso ante ataques simultáneos y numerosos. Puede ejecutar varias tareas a la vez, facilitando la integración con otras herramientas de combate.

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Esta tecnología detecta y responde ante misiles hipersónicos, drones, barcos no tripulados y misiles rozaholas. Está diseñado para identificar objetos pequeños y de baja altura cerca de la costa, minimizando el ruido del entorno. El proyecto incluye pruebas en entornos reales para validar el sistema ante situaciones complejas y saturadas, y permitirá recopilar datos fundamentales para el desarrollo de futuras soluciones tecnológicas.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

Cooperación europea y autonomía tecnológica

El radar se desarrolla en un consorcio multinacional con un presupuesto de 42,5 millones de euros, mayoritariamente financiado por la Comisión Europea. La presencia de la Armada Española permite adaptar el sistema a necesidades operativas reales. El proyecto fomenta la colaboración entre países europeos, mejorando la interoperabilidad y preparando a las futuras generaciones de buques para responder a todo tipo de amenazas.

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La iniciativa refuerza la independencia europea en defensa, establece nuevos estándares tecnológicos y facilita la colaboración entre distintas marinas del continente, promoviendo la innovación y el desarrollo conjunto. El éxito de este tipo de proyectos puede incentivar la creación de nuevas alianzas y plataformas industriales europeas, fortaleciendo la posición global del continente en materia de seguridad.

Según Indra en su comunicado, el radar multibanda 4D sitúa a Europa en la vanguardia de la defensa naval, refuerza la cooperación entre aliados y mejora la protección de infraestructuras y rutas marítimas. Además, facilita la respuesta ante ataques complejos y masivos, y sirve de base para futuras colaboraciones en el ámbito de la defensa, consolidando alianzas estratégicas y el intercambio de conocimiento.

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