¿El tema de la diferencia de edad fue un escollo? "Yo tenía muchos pruritos", admite Marcela. "Pensaba en los comentarios que circularían: '¡Mirá a la Tauro manteniendo a un péndex…!'. Pero Martín me dio confianza y me enseñó a sentirme cuidada como nunca lo había estado en mi vida. Y en la intimidad me hizo superar todos los complejos que tenía con mi cuerpo… ¡Al principio me daba vergüenza desnudarme delante de él! Sin embargo, es tan cariñoso que no tengo dudas de haber encontrado al compañero que siempre soñé".