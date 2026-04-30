Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores

Se le vio muy molesto a Hugo Rodallega luego de ser sustituido

pic.twitter.com/1Oss2WdCXC — Alejandro Gamboa (@AlejoGamboaJ_) April 30, 2026

El panorama para Independiente Santa Fe sigue siendo preocupante en este semestre. El conjunto bogotano volvió a dejar dudas, esta vez tras caer 2-1 frente a Platense en Argentina por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, un resultado que no solo complica sus aspiraciones, sino que también dejó una escena de alta tensión dentro del campo.

El episodio más llamativo se dio al minuto 74, cuando Hugo Rodallega fue sustituido por decisión del técnico Pablo Repetto. La reacción del delantero no pasó desapercibida, pues salió del terreno de juego visiblemente molesto, lanzando presuntamente insultos y mirando directamente hacia el banquillo, en lo que muchos interpretaron como un reclamo directo al entrenador uruguayo.

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El momento que desató la polémica

En medio de un partido ya cuesta arriba, con Santa Fe perdiendo 2-0, el cambio de su capitán generó controversia. Rodallega, de 40 años, entregó la cinta de capitán a Daniel Torres y abandonó la cancha sin ocultar su frustración, pronunciando palabras subidas de tono que quedaron registradas en la transmisión oficial.

El delantero fue sustituido en el segundo tiempo y reaccionó con inconformidad al dejar el campo. - crédito captura de video

La molestia del goleador habría estado relacionada con la falta de generación ofensiva del equipo, situación que lo dejó prácticamente aislado durante el compromiso. De hecho, el delantero tuvo una noche discreta, con pocas intervenciones y escasas opciones claras de gol.

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Sin embargo, para el atacante, la solución no parecía ser su salida del campo, lo que terminó desatando una reacción que rápidamente se volvió viral y generó debate entre hinchas y analistas.

Un partido para el olvido en Argentina

Más allá del incidente, lo cierto es que el rendimiento colectivo de Santa Fe estuvo lejos de lo esperado. El equipo mostró falencias en todas sus líneas, especialmente en defensa, donde fue superado constantemente por el juego aéreo de Platense.

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Los goles del conjunto argentino llegaron precisamente por esa vía:

Tomás Nasif abrió el marcador al minuto 57

Mateo Mendía amplió la ventaja al 63

Ambos tantos evidenciaron la fragilidad defensiva del equipo cardenal, que no logró reaccionar a tiempo.

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Aunque Facundo Fagúndez descontó en los minutos finales, el gol solo sirvió para maquillar el resultado, sin cambiar la sensación de un equipo sin ideas y superado tácticamente.

El conjunto cardenal cayó 2-1 en Argentina en un partido con pocas opciones ofensivas. - crédito @SantaFe/X

Santa Fe, en el fondo del Grupo E

Con esta derrota, la situación de Santa Fe en la Libertadores es crítica. El equipo apenas suma 1 punto en tres partidos, ubicándose en el último lugar del Grupo E.

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Así está la tabla:

Corinthians – 6 pts (+6)

Platense – 6 pts (0)

Peñarol – 1 pt (-1)

Independiente Santa Fe – 1 pt (-3)

El margen de error es prácticamente nulo, y el equipo está obligado a ganar los tres partidos restantes si quiere mantener opciones de avanzar a los octavos de final.

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Críticas a Repetto y respaldo a Rodallega

Tras el partido, las redes sociales estallaron. Una parte importante de la hinchada respaldó la reacción de Rodallega, señalando que el delantero ha sido uno de los pocos puntos altos del equipo en los últimos años.

No hay que olvidar que el atacante fue clave en el título del primer semestre de 2025, incluyendo el recordado gol ante el DIM que le dio la estrella al club.

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En contraste, las decisiones de Pablo Repetto han sido duramente cuestionadas, especialmente por el planteamiento del partido y la falta de respuestas desde el banco.

A pesar de las críticas, el técnico ha insistido en que el proceso va por buen camino, aunque los resultados recientes parecen contradecir su discurso.

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El equipo bogotano suma un punto en tres partidos y se ubica último en su grupo. - crédito @SantaFe/X

Un futuro incierto

Además de la complicada situación en Libertadores, Santa Fe también se juega su continuidad en la Liga BetPlay, donde deberá ganar sí o sí su próximo partido ante Internacional de Bogotá para asegurar un lugar en los ‘playoffs’.