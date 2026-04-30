La autopsia confirmó que el jubilado encontrado muerto en Misiones fue asesinado a golpes

La autopsia sobre el cuerpo del hombre de 84 años determinó que recibió un golpe en la cabeza

El informe preliminar de la autopsia reveló que el hombre encontrado muerto en su casa de Posadas, Misiones, fue asesinado a golpes. Por el crimen, ya hay tres detenidos.

La víctima fue identificada como Enrique Ramón Azamé, de 84 años. Su cuerpo fue encontrado por su hermano, quien alertó a la Policía tras hallar a la víctima herida junto a su cama, en una vivienda ubicada en la avenida Santa Cruz.

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De acuerdo con su testimonio, la víctima presentaba un golpe visible en el rostro en el momento del hallazgo, lo que motivó el inmediato pedido de asistencia médica. Azamé fue trasladado en ambulancia al Hospital Favaloro, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El informe de los médicos forenses detalló que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo ocasionado por golpes en la cabeza. Si bien se presume el uso de un objeto contundente, hasta el momento no se ha identificado el elemento utilizado, lo que representa una dificultad adicional para la investigación.

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Con la confirmación de la muerte violenta, la investigación avanzó rápidamente hacia el entorno inmediato de Azamé. Tres personas —un hombre y dos mujeres trans— se encuentran actualmente bajo sospecha y fueron detenidas de manera preventiva. Las detenidas, identificadas como J. M. D. S., de 29 años y nacionalidad brasileña, y V. M. D. S., de 26 años, habrían sido vistas frecuentando el domicilio de la víctima, según información provista por fuentes policiales.

Uno de los detenidos por el homicidio de un jubilado en Misiones es escoltado por investigadores de la policía frente a la Dirección de Investigaciones Complejas (Primera Edición)

El tercer sospechoso, R. A. C. (42 años), fue aprehendido horas más tarde por personal de la Dirección de Investigaciones Complejas en colaboración con la Comisaría Decimoséptima. Se espera que en los próximos días los tres detenidos sean trasladados al Juzgado de Instrucción Dos para ser indagados y formalmente notificados de las pruebas recabadas en su contra hasta el momento.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, los investigadores aguardan información complementaria que permita esclarecer el móvil del ataque y el posible vínculo entre los acusados y la víctima. Por el momento, la causa permanece caratulada provisoriamente como homicidio simple, a la espera de nuevas pruebas periciales y testimoniales.

Azamé habría recibido amenazas días antes de ser hallado muerto. Según allegados, las advertencias se habrían originado luego de que el vecino denunciara públicamente ante medios de comunicación distintos hechos de inseguridad registrados en la zona de la avenida Santa Cruz, incluyendo la presencia de trabajadoras sexuales y episodios delictivos recurrentes.

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Esta información refuerza la hipótesis de un posible hecho premeditado, motivado por las denuncias y la exposición mediática de Azamé sobre la problemática local. Los investigadores continúan analizando el entorno social y los antecedentes de conflictos para determinar la relación entre las amenazas y el desenlace fatal.

La escena del crimen presentó elementos que serán materia de análisis en la instrucción judicial, aunque en la inspección inicial no se detectaron signos evidentes de violencia en la vivienda, salvo las lesiones en la víctima.

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El caso ha generado conmoción en la ciudad de Posadas, donde persisten interrogantes en torno al motivo y la mecánica del crimen. Los sospechosos permanecen detenidos a la espera de su presentación ante la Justicia, instancia en la que podrán ejercer su derecho de defensa y serán informados de las pruebas recolectadas en su contra.

La pesquisa se mantiene enfocada en determinar el móvil exacto, el posible grado de premeditación y la identificación de todos los implicados en el hecho.

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