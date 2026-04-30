Sociedad

La ANMAT prohibió la venta y el uso de una serie de productos de limpieza

Entre los elementos que carecían de los avales necesarios, las autoridades identificaron productos para limpiar vidrios, piscinas y desinfectantes

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras detectarse las irregularidades, la ANMAT abrió varios sumarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición del uso, comercialización y distribución de varios productos de limpieza. También aplicaron una medida similar sobre una serie de insumos médicos, luego de que se identificaran irregularidades en controles de fiscalización y monitoreo.

Según consta en el Boletín Oficial, las disposiciones firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, también incluyeron la instrucción de sumarios sanitarios a las firmas involucradas y la comunicación de las medidas a diferentes autoridades sanitarias y de defensa del consumidor.

PUBLICIDAD

Una de las sanciones tuvo como damnificada a la empresa Química El Regreso S.R.L., ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, después de que se detectaran productos domisanitarios sin registro durante una inspección realizada en el inmueble.

Según la Disposición 2406/2026, entre los artículos cuestionados figuraron: “Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR”, “Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR” y “Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar”.

PUBLICIDAD

En línea con esto, la autoridad sanitaria concluyó que los productos no contaban con las garantías necesarias de eficacia, seguridad o formulación permitida, motivo por el cual dispuso la prohibición de su uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional hasta tanto regularicen su situación. También se instruyó un sumario sanitario a la firma y a su director técnico, Guillermo Eduardo Julio Mendola, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

Sobre una mesada moderna, se ven medio limón, una esponja, un trapo azul, una botella de vinagre, guantes amarillos y un horno eléctrico sucio al fondo.
Según precisaron, los productos no contaban con el registro correspondiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante la Disposición 2417/2026, abordaron la situación de un equipo médico extraviado. Según detalló la ANMAT, la firma SIPROTEC S.A. informó la pérdida de una unidad del “Generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL)”, marca Shockwave Medical, que estaba en consignación en el Hospital Fernández, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras múltiples intentos de localización fallidos, la empresa notificó a la autoridad sobre el extravío. Dado que el equipo quedó fuera del control del titular de registro y se desconoce su estado de funcionamiento. Por este motivo, el organismo resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país para preservar la seguridad de los potenciales usuarios.

La tercera medida fue plasmada en la Disposición 2419/2026, la cual se adoptó luego de una fiscalización en la sede de la distribuidora e importadora Soloimportacion S.R.L. ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esa oportunidad, los inspectores detectaron en depósito productos médicos de origen estadounidense de la marca Gamamed Vascular Systems Inc. sin registro sanitario en la ANMAT y sin datos de responsable importador.

Entre los dispositivos observados figuran “Colorado Radial Introducer Kit”, “Creek Angiographic Catether” y “Sailor - Guide Wire J Tip”, todos con etiquetas sin la debida información exigida por la normativa argentina.

Tras verificarse la ausencia de registro en la base oficial, la autoridad dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de estos productos hasta que obtengan la autorización correspondiente. Además, instruyeron un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico por presunta infracción a la Ley 16.463 y a la Disposición 6052/2013 sobre Buenas Prácticas de Distribución.

Finalmente, la ANMAT comunicó las prohibiciones a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. También se incluyó la notificación a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y a la Coordinación de Sumarios para la continuidad de los procedimientos administrativos.

Entre los datos relevantes, los sumarios sanitarios implicaron la apertura formal de investigaciones administrativas contra las empresas y sus responsables técnicos, quienes podrían enfrentar sanciones si se confirman los incumplimientos. Las medidas buscan proteger a la población frente a productos sin registro, de origen desconocido o con posible riesgo sanitario.

Temas Relacionados

ANMATProductos químicosProductos médicosProhibiciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Disparaba al aire con una escopeta en plena calle de Corrientes y fue detenido por la Policía

El hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego

Disparaba al aire con una escopeta en plena calle de Corrientes y fue detenido por la Policía

La Justicia de Mendoza reanudará el juicio por las 14 muertes por coronavirus en un geriátrico

Se investiga la responsabilidad de quien dirigía el geriátrico, señalado por su postura antivacunas. Tras un cuarto intermedio y el pedido de que se archive la causa, el juicio por los 14 mayores continuará el 8 de mayo

La Justicia de Mendoza reanudará el juicio por las 14 muertes por coronavirus en un geriátrico

La autopsia confirmó que el jubilado encontrado muerto en Misiones fue asesinado a golpes

Un hombre y dos mujeres trans se encuentran detenidos. Además, se conoció que días antes del crimen, la víctima había recibido amenazas

La autopsia confirmó que el jubilado encontrado muerto en Misiones fue asesinado a golpes

“El día que murió iba a pedir mi mano”: la historia de amor de Guy Williams en Argentina y el misterio que aún rodea a su muerte

El protagonista de “El Zorro” falleció a los 65 años, el 30 de abril de 1989, en su departamento de Buenos Aires y fue encontrado seis días después gracias a la denuncia de sus vecinos. El enigma de su adiós: ¿murió solo y deprimido o enamorado con la ilusión de volver a casarse?

“El día que murió iba a pedir mi mano”: la historia de amor de Guy Williams en Argentina y el misterio que aún rodea a su muerte

Construyeron una mansión con once containers en el campo y con vista al río: “Es como un Tetris, se puede seguir ampliando”

Esta estructura poco convencional, de diseño rústico e industrial, está ubicada en el pueblo santafesino de Cayastá. Tiene capacidad para 24 personas y es propiedad de tres hermanos que suelen juntarse todos los fines de semana

Construyeron una mansión con once containers en el campo y con vista al río: “Es como un Tetris, se puede seguir ampliando”
DEPORTES
Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

Armenia y Azerbaiyán avanzaron con las negociaciones para delimitar la frontera común tras décadas de desacuerdos