“El día que murió iba a pedir mi mano”: la historia de amor de Guy Williams en Argentina y el misterio que aún rodea a su muerte

La autopsia reveló que Guy Williams sufrió un aneurisma cerebral seis días antes de ser encontrado sin vida

“El día que murió, Guy Williams iba a pedir mi mano”, contó Araceli Lisazo, la novia argentina del protagonista de El Zorro, en diálogo con Infobae. Y, de esta manera, se encargó de desmentir la versión que indicaba que, al momento de su fallecimiento, el actor de Hollywood se encontraba solo, deprimido y en bancarrota. Pero, ¿qué fue lo que pasó en realidad?

Nacido el 14 de enero de 1924 en Nueva York, el hombre que encarnó al héroe enmascarado partió de este mundo a los 65 años, el 30 de abril de 1989, en su departamento de Buenos Aires. La fecha de su deceso, en realidad, es estimativa, ya que su cuerpo sin vida fue encontrado por sus vecinos del barrio de Recoleta unos días después. Ellos advirtieron la ausencia del actor, que solía frecuentar el café La Biela, por lo que dieron aviso a la policía. Y así fue como los efectivos terminaron forzando la puerta de su vivienda para encontrarse con la peor situación.

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La autopsia determinó que Williams había sufrido un aneurisma cerebral seis días antes. Y que, como no tenía parientes en estas tierras, nadie lo supo a tiempo. De hecho, en una oportunidad, Mirtha Legrand contó que había ido a su entierro y que, a excepción de Fernando Lúpiz, amigo íntimo de Guy, no se había cruzado con personalidades conocidas en su despedida. Simplemente, le habían puesto una bandera de los Estados Unidos sobre el ataúd. Y lo habían dejado para su descanso eterno en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita hasta que, recién dos años más tarde, su hijo mayor retiró sus cenizas y se encargó de cumplir su voluntad, esparciéndolas sobre las montañas de California y el océano Pacífico.

El actor junto a Henry Calvin, el hombre que encarnó al Sargento García

Esta situación generó todo tipo de especulaciones. Se dijo que Guy, que había quedado marcado por la exitosa serie que aún sigue repitiéndose con buenos números de rating por la pantalla de ElTrece, tenía serios problemas de dinero. Es verdad que llevaba varios años sin trabajar. Y que el mítico personaje por el que que todos lo recordaban, solo se había grabado durante dos temporadas, entre 1957 y 1959, ya que en la tercera, que se hizo en 1960, solo se realizaron cuatro especiales. Después de eso, alguno podría llegar a decir que Williams “vivió de recuerdos”.

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Es verdad que filmó algunas pocas películas y participó, aunque sin mucha repercusión, de series como Bonanza y Perdidos en el espacio. Pero, para muchos, seguía siendo “El Zorro”. Por eso, cuando en 1973 le ofrecieron venir a la Argentina, donde hacía cinco años que se había estrenado la lata del enmascarado y su popularidad estaba en ascenso, Guy sintió que era su oportunidad. Y no quiso dejarla pasar.

En el aeropuerto fue recibido por una multitud de fanáticos. Y él volvió a sentirse como una verdadera estrella. A tal punto, que aceptó ir vestido con su capa y su antifaz a los distintos programas de televisión a los que lo invitaron. Y, meses más tarde, regresó al país junto a Henry Calvin, el actor que personificaba al Sargento García, generando una verdadera locura entre los seguidores de la serie. Pero el furor duró lo que su visita.

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Lo cierto es que, a finales de los ‘70, el actor regresó a estos pagos para hacer una serie de shows junto a Lúpiz en el rol del Capitán Monasterio, en el Circo Real Madrid. Y le fue muy bien, lo que lo ilusionó. Sobre todo porque se había empezado a hablar de la posibilidad de filmar la película llamada El Zorro, vivo o muerto, con producción de Palito Ortega. Pero cuando el proyecto se canceló, Guy decidió regresar a su patria.

La novia argentina de Guy Williams desmintió que el actor de El Zorro muriera solo, deprimido y en bancarrota

Era lógico: Williams estaba casado con Janice Cooper y tenía dos hijos, Steven y Toni. De manera que, sin no era por un motivo laboral, no tenía sentido que permaneciera en suelo porteño. Sin embargo, al poco tiempo regresó dispuesto a colgar el traje de enmascarado. Vendió sus propiedades. Y decidió hacer base en la capital argentina, donde ya separado de su legítima esposa había encontrado a su nuevo amor, Araceli.

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Guy y la argentina se habían conocido en enero del ’78, cuando él tenía 54 años y ella, apenas 24. La diferencia de edad, aunque notable, no fue un impedimento para el romance. Pero había un detalle que hizo muy turbulenta la relación y es que la exesposa del actor no le daba el divorcio. Y, en aquellos años, no estaba bien visto que una mujer conviviera con un hombre sin estar legalmente casada. Así que en 1984 se separaron. Y Araceli, un poco por despecho, contrajo enlace con otro hombre.

Cuatro años más tarde, sin embargo, ambos se reencontraron. Entonces, los dos estaban solos. Y decidieron darse una nueva oportunidad. Lisazo se mudó al domicilio de Guy. Pero, días antes del fatídico desenlace, viajó a Los Toldos, su ciudad natal, para visitar a su familia. En ese momento, él no encontró la copia de la llave de su departamento y Araceli le insistió que hiciera una, por si a él le pasaba algo. ¿Un presentimiento?. “Si me pasa algo me sacan por el olor…”, le respondió Guy a modo de broma.

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Eran tiempos en los que no existían los teléfonos celulares y las comunicaciones de larga distancia se pedían a través de una operadora, por lo cual no eran tan fluidas. Sin embargo, Williams había hecho una promesa que pensaba cumplir el 1 de mayo, día del cumpleaños de Araceli. “Decile a tu mamá que esté al lado del teléfono porque le quiero pedir tu mano. Me quiero casar con vos en la iglesia de Los Toldos, para que ella se dé el gusto de su vida”, le anunció. Pero el llamado nunca llegó.

Guy murió sin nadie que lo asistiera. Si le quedaban restos de lo que había ganado en sus años de gloria o no, nunca quedó muy en claro. Sí es cierto que Araceli somatizó el dolor de no saber qué le había pasado durante días y terminó internada con una hepatitis. Pero, aún con fiebre, estuvo presente en el velorio, al que también fue Zulma Faiad. Y, según contó, el actor no estaba ni solo ni deprimido. Por el contrario, estaba feliz con la idea de formalizar ese gran amor que había quedado trunco. Pero que el destino no quiso que se pudiera concretar.

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