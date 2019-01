–Debo admitir que transito mi vida amorosa con mucha intensidad. Me pasa que cuando estoy con alguien doy todo y sueño con esa persona. El amor es lo más importante en mi vida, y sí, me gusta estar de novia y enamorada. Me pasan cosas como a todas las personas, soy transparente y cuando estuve mal no lo escondí. Ya me vieron de mal humor, no es algo que pueda disimular. Este año me tuvieron que ver mal y no lo viví con vergüenza.