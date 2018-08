Los actores de Fear The Walking Dead, Colman Domingo y Alycia Debnam-Carey en Buenos Aires Dos de los protagonistas del famoso spin off de The Walking Dead, visitaron por primera vez nuestro país. Además de conectar con los fans –que los esperaron en el aeropuerto y en el hotel–, disfrutaron de cuarenta y ocho horas culturales, políticas, bromistas y muy culinarias.