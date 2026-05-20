España

Lola Lolita y Silvia Abril salen a la luz en ‘Mask Singer’ y ya se conocen los cuatro finalistas

Las máscaras de Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia competirán por la victoria en la gala final tras una semifinal marcada por las sorpresas

Guardar
Google icon
Las identidades de Mofeta y Mejillón salieron a la luz durante la semifinal de ‘Mask Singer’
La influencer y la humorista se despiden del concurso tras sorprender al público y al jurado (Mask Singer)

La semifinal de la quinta edición de ‘Mask Singer’ en Antena 3 ha dejado definida la lista de los cuatro finalistas tras desvelarse las identidades ocultas de dos de las máscaras más comentadas de la temporada.

Bajo la presión del momento, las actuaciones de la noche han mostrado una combinación de espectáculo, apuesta e incertidumbre, hasta culminar en el descubrimiento de Lola Lolita y Silvia Abril como las participantes que quedaban por revelar.

PUBLICIDAD

Las actuaciones de la noche se han ordenado, como viene siendo habitual en el programa, en dos rondas de “truelos”, en los que seis máscaras han competido por mantenerse de incógnito y asegurarse un lugar en la última gala.

Un primer truelo lleno de sorpresas

En el primer enfrentamiento, Jirafa ha interpretado “Tu enemigo” junto a Pablo López, mientras los investigadores valoraban posibles identidades como Leiva, Pepe Barroso Silva, César Cadaval, Mario Vaquerizo o Vicente Vallés.

PUBLICIDAD

Clavel ha subido al escenario con Abraham Mateo, ganador de la anterior edición, presentando “Quiero decirte” y suscitando apuestas por Marta Sánchez, Rosalía, Chanel Terrero o Vanesa Martín. Finalmente, Mofeta ha cantado “En qué estrella estará” acompañada por Nena Daconte, provocando conjeturas diversas entre los jueces, aunque ninguna ha acertado la identidad de la participante.

La actuación de Mofeta marcó uno de los momentos más comentados de la noche en el concurso
Mofeta sorprendió al público en la semifinal de ‘Mask Singer’ con una actuación junto a Nena Daconte (Mask Singer)

Tras la actuación de Mofeta, el público ha optado por desmontar esa máscara, permitiendo el acceso directo de Clavel y Jirafa a la final. De este modo, se ha revelado que Mofeta era Lola Lolita, quien ha reconocido vivir la experiencia “con miedo escénico” y sentirse “muerta de vergüenza”, además de invitar a los investigadores a acompañarla en su despedida sobre el escenario.

Durante la gala, Lola Lolita ha compartido que llevaba “mucho tiempo queriendo hacerlo” y que temía que la descubrieran por las referencias a sus seguidores y su participación en “El Desafío”. Ha relatado ante el público que tenía “miedo escénico” y que en la grabación de las canciones en estudio se sintió especialmente nerviosa.

Completada la lista de finalistas

La segunda ronda ha dado paso a las actuaciones de Mejillón, Troglodita y Momia. Mejillón ha interpretado “Esa diva” junto a Melody, obteniendo en las apuestas nombres como Carolina Cerezuela, Silvia Abril o Yolanda Ramos.

Troglodita ha presentado “Colgando en tus manos” con Carlos Baute, suscitando suposiciones diversas como Mónica Cruz, Victoria Abril o Eva Longoria. Por último, Momia ha actuado con “Lobo hombre en París” junto a Rafa Sánchez, mientras los investigadores consideraban posibles identidades relacionadas con el mundo de la música y la interpretación.

Troglodita consiguió su pase a la final tras una colaboración estelar con el cantante venezolano
La actuación de Troglodita junto a Carlos Baute sorprendió al jurado y al público (Mask Singer)

El desenlace del segundo truelo ha situado a Troglodita y Momia como los otros dos finalistas, de modo que Mejillón debía descubrir su rostro en directo. De acuerdo con la predicción unánime de los investigadores, Silvia Abril ha sido la identidad oculta bajo la máscara. La humorista, fiel a su estilo, ha ironizado sobre la precisión de Ana Milán para averiguar su identidad en la primera ocasión.

Tras ser descubierta, Silvia Abril ha protagonizado un momento de complicidad con Melody, mencionando una anécdota relacionada con una imitación anterior y afirmando: “Ha sido un placer imitarte y un placer hoy actuar contigo, sin que tú lo supieras”.

El cantante venezolano Carlos Baute en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.

De este modo, Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia se convierten en los finalistas para la gran gala. En el panel de investigadores, el marcador tras esta semifinal indica dos aciertos para Juan y Medio, cuatro para Ana Milán, tres para Boris Izaguirre y ninguno para Ruth Lorenzo.

La clasificación de los investigadores tras la gala deja a Ana Milán en primer lugar con cuatro aciertos, seguida de Boris Izaguirre con tres, Juan y Medio con dos y Ruth Lorenzo con ninguno. El desenlace de esta edición se emitirá la próxima semana, cuando uno de los cuatro finalistas —Clavel, Jirafa, Troglodita o Momia— se alzará con la máscara definitiva.

Temas Relacionados

Antena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaRedes SocialesTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Aquí está la combinación ganadora revelada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Jesús Vázquez defiende llevar la bandera española en la muñeca, en ‘La noche de Aimar’: “Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados en la seguridad social”

El presentador español profundiza en su salud mental con Aimar Bretos, con quien también recorre su carrera profesional a la par de la política nacional que más le ha repercutido

Jesús Vázquez defiende llevar la bandera española en la muñeca, en ‘La noche de Aimar’: “Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados en la seguridad social”

El reto que le han propuesto a Broncano las dos veinteañeras españolas que están en el top 10 del draft de la NBA femenina: “Hay que espabilar”

Awa Fam y Iyana Martín han sido escogidas por la liga de baloncesto estadounidense en tercera y séptima posición, respectivamente, de entre las jugadoras a nivel mundial

El reto que le han propuesto a Broncano las dos veinteañeras españolas que están en el top 10 del draft de la NBA femenina: “Hay que espabilar”

Pedro Alonso y Begoña Vargas promocionan ‘Berlín: la dama del armiño’ y comparten detalles inéditos de la serie en ‘El Hormiguero’

El actor anunció su despedida definitiva del personaje tras casi una década y relató cómo cambió su imagen para la nueva etapa profesional

Pedro Alonso y Begoña Vargas promocionan ‘Berlín: la dama del armiño’ y comparten detalles inéditos de la serie en ‘El Hormiguero’

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este miércoles

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

Qué es el ‘lawfare’ y por qué los socios de Pedro Sánchez creen que el caso Zapatero es un ejemplo de ello

El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

ECONOMÍA

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

DEPORTES

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde