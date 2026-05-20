Lola Lolita y Silvia Abril salen a la luz en ‘Mask Singer’ y ya se conocen los cuatro finalistas

La influencer y la humorista se despiden del concurso tras sorprender al público y al jurado (Mask Singer)

La semifinal de la quinta edición de ‘Mask Singer’ en Antena 3 ha dejado definida la lista de los cuatro finalistas tras desvelarse las identidades ocultas de dos de las máscaras más comentadas de la temporada.

Bajo la presión del momento, las actuaciones de la noche han mostrado una combinación de espectáculo, apuesta e incertidumbre, hasta culminar en el descubrimiento de Lola Lolita y Silvia Abril como las participantes que quedaban por revelar.

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Las actuaciones de la noche se han ordenado, como viene siendo habitual en el programa, en dos rondas de “truelos”, en los que seis máscaras han competido por mantenerse de incógnito y asegurarse un lugar en la última gala.

Un primer truelo lleno de sorpresas

En el primer enfrentamiento, Jirafa ha interpretado “Tu enemigo” junto a Pablo López, mientras los investigadores valoraban posibles identidades como Leiva, Pepe Barroso Silva, César Cadaval, Mario Vaquerizo o Vicente Vallés.

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Clavel ha subido al escenario con Abraham Mateo, ganador de la anterior edición, presentando “Quiero decirte” y suscitando apuestas por Marta Sánchez, Rosalía, Chanel Terrero o Vanesa Martín. Finalmente, Mofeta ha cantado “En qué estrella estará” acompañada por Nena Daconte, provocando conjeturas diversas entre los jueces, aunque ninguna ha acertado la identidad de la participante.

Mofeta sorprendió al público en la semifinal de ‘Mask Singer’ con una actuación junto a Nena Daconte (Mask Singer)

Tras la actuación de Mofeta, el público ha optado por desmontar esa máscara, permitiendo el acceso directo de Clavel y Jirafa a la final. De este modo, se ha revelado que Mofeta era Lola Lolita, quien ha reconocido vivir la experiencia “con miedo escénico” y sentirse “muerta de vergüenza”, además de invitar a los investigadores a acompañarla en su despedida sobre el escenario.

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Durante la gala, Lola Lolita ha compartido que llevaba “mucho tiempo queriendo hacerlo” y que temía que la descubrieran por las referencias a sus seguidores y su participación en “El Desafío”. Ha relatado ante el público que tenía “miedo escénico” y que en la grabación de las canciones en estudio se sintió especialmente nerviosa.

Completada la lista de finalistas

La segunda ronda ha dado paso a las actuaciones de Mejillón, Troglodita y Momia. Mejillón ha interpretado “Esa diva” junto a Melody, obteniendo en las apuestas nombres como Carolina Cerezuela, Silvia Abril o Yolanda Ramos.

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Troglodita ha presentado “Colgando en tus manos” con Carlos Baute, suscitando suposiciones diversas como Mónica Cruz, Victoria Abril o Eva Longoria. Por último, Momia ha actuado con “Lobo hombre en París” junto a Rafa Sánchez, mientras los investigadores consideraban posibles identidades relacionadas con el mundo de la música y la interpretación.

La actuación de Troglodita junto a Carlos Baute sorprendió al jurado y al público (Mask Singer)

El desenlace del segundo truelo ha situado a Troglodita y Momia como los otros dos finalistas, de modo que Mejillón debía descubrir su rostro en directo. De acuerdo con la predicción unánime de los investigadores, Silvia Abril ha sido la identidad oculta bajo la máscara. La humorista, fiel a su estilo, ha ironizado sobre la precisión de Ana Milán para averiguar su identidad en la primera ocasión.

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Tras ser descubierta, Silvia Abril ha protagonizado un momento de complicidad con Melody, mencionando una anécdota relacionada con una imitación anterior y afirmando: “Ha sido un placer imitarte y un placer hoy actuar contigo, sin que tú lo supieras”.

El cantante venezolano Carlos Baute en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.

De este modo, Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia se convierten en los finalistas para la gran gala. En el panel de investigadores, el marcador tras esta semifinal indica dos aciertos para Juan y Medio, cuatro para Ana Milán, tres para Boris Izaguirre y ninguno para Ruth Lorenzo.

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La clasificación de los investigadores tras la gala deja a Ana Milán en primer lugar con cuatro aciertos, seguida de Boris Izaguirre con tres, Juan y Medio con dos y Ruth Lorenzo con ninguno. El desenlace de esta edición se emitirá la próxima semana, cuando uno de los cuatro finalistas —Clavel, Jirafa, Troglodita o Momia— se alzará con la máscara definitiva.