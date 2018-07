–¿Es cierto que cuando ves a tu hija por las mañanas le hacés la señal de la cruz en la frente? ¿Siempre le das un lugar importante a lo espiritual?

–Sí. Yo creo en la energía, algo que está (agita las manos). Me sucede con gente que padece algo y se me acerca, por ejemplo. Me dicen que por mi mirada, porque emano algo… Mucho no lo hablo esto. Anoche, sin ir más lejos, recibí un mensaje de texto de alguien que no conozco, para que le deje un mensaje a una amiga que se debe operar. Hace poco me entró la llamada de una mujer llorando desde Uruguay, vía Facebook. Me explicó que la mamá estaba internada, que le deje un mensaje de aliento.